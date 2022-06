OTTAWA, ON, le 29 juin 2022 /CNW/ - Le nombre de personnes atteintes de démence qui disparaissent augmente constamment partout au pays; les retards pour les retrouver entraînent souvent des conséquences tragiques.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé un financement de 2,1 millions de dollars pour soutenir un projet de recherche de trois ans à l'Université de Waterloo. Ce projet vise à améliorer le système de recherche et sauvetage du Canada pour mieux intervenir en cas de disparition de personnes atteintes de démence.

Environ 60 % des personnes atteintes de démence errent au moins une fois, et certaines le feront à plusieurs reprises, ce qui a un impact sur les ressources de recherche et de sauvetage.

Le projet est intitulé Gérer les risques de disparition des personnes atteintes de démence en renforçant les capacités du personnel de recherche et de sauvetage, des premiers répondants et des collectivités. Le projet vise à renforcer la capacité et les connaissances de la communauté de recherche et de sauvetage pour qu'elle puisse travailler avec cette population vulnérable, à établir des partenariats et à améliorer la coordination.

Avec la hausse disproportionnée du taux de démence dans les populations autochtones, ce projet élaborera aussi des protocoles pour les premiers répondants dans deux communautés autochtones, en plus du travail effectué dans sept provinces.

Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des initiatives comme celle-ci. Elles assurent l'efficacité et la coordination des capacités de recherche et sauvetage et protègent les Canadiens et Canadiennes.

Citations

« Notre population vieillit et, parallèlement, le nombre de personnes disparues à cause de démence augmente. Avec notre partenariat avec l'Université de Waterloo, nous pouvons améliorer notre capacité, nos partenariats et notre coordination du personnel de recherche et sauvetage, des premiers répondants et des communautés qui travaillent avec les personnes atteintes de démence. Ainsi, nous pouvons assurer la sécurité de ces personnes vulnérables. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« L'annonce d'aujourd'hui est un témoin de la qualité incroyable de la recherche et du travail effectués par les chercheurs et la faculté de l'Université de Waterloo. J'attends avec impatience de voir les conclusions de leur projet au cours des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. Grâce aux solutions qu'ils trouveront, nous pourrons assurer la sécurité des membres de notre communauté les plus vulnérables. Félicitations et merci de tout votre travail pour les résidents de Waterloo. »

- L'honorable Bardish Chagger, députée pour la circonscription de Waterloo

« Cette nouvelle initiative met l'accent sur l'importance d'assurer la sécurité des communautés canadiennes. Le nombre croissant de Canadiens et Canadiennes atteints de démence qui sont un risque de disparition est un problème de santé publique. Avec l'expertise et les partenariats existants, nous pouvons prévenir la disparition à plusieurs reprises et améliorer nos stratégies, nos formations, notre collecte de données et notre coordination des ressources communautaires. »

- Lili Liu, doyenne de la Faculté de la Santé, professeure à l'École des sciences de la santé publique, Université de Waterloo

Faits en bref

L'université de Waterloo travaillera avec la Première Nation de Peguis au Manitoba et le groupe de recherche et sauvetage du territoire Mohawk Kahnawake au Québec. D'autres partenariats se font aussi établis en Colombie-Britannique, en Alberta , en Saskatchewan , en Nouvelle-Écosse et en Ontario .

au et le groupe de recherche et sauvetage du territoire Mohawk Kahnawake au Québec. D'autres partenariats se font aussi établis en Colombie-Britannique, en , en , en Nouvelle-Écosse et en . Si une personne disparue atteinte de la maladie d'Alzheimer n'est pas retrouvée dans les 12 premières heures, il y a 50 % de chances qu'elle soit blessée ou morte d'hypothermie, de déshydratation ou de noyade, ce qui fait de toute recherche une urgence.

La plupart des données sur l'errance proviennent des États-Unis. Le présent projet fera appel à des méthodes de collecte de données pour surveiller la question au Canada , où le climat, la géographie, le financement et la culture diffèrent.

, où le climat, la géographie, le financement et la culture diffèrent. Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage est conçu pour améliorer l'efficacité, l'efficience, l'économie et l'innovation dans le domaine de recherche et sauvetage au Canada . Il fournit un financement annuel de 7,6 millions de dollars aux projets qui améliorent la recherche et le sauvetage au Canada .

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

