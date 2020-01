Amélioration de la fluidité - L'escouade mobilité s'étendra à l'ensemble du territoire montréalais

MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La mobilité étant une priorité pour la Ville de Montréal, Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif, responsable de l'eau, des infrastructures, du réseau routier et de la Commission des services électriques de Montréal, a annoncé que l'administration montréalaise compte bonifier et élargir le mandat de son escouade mobilité, mise sur pied en 2018. Alors qu'elle était jusqu'ici limitée à 6 arrondissements, l'escouade mobilité pourra, dès ce printemps, intervenir dans les 19 arrondissements.

Le bilan positif des actions menées par l'escouade mobilité, avec plus de 10 500 interventions depuis ses débuts, démontre son efficacité à prévenir et régler rapidement les problèmes de mobilité. En étendant ses activités à l'ensemble du territoire montréalais, l'escouade aura l'occasion d'agir sur toutes les principales artères de la ville.

De plus, la Ville étendra les heures d'opérations de l'escouade mobilité, dès ce printemps, pour lui permettre d'opérer durant la fin de semaine, et ainsi, se déployer sur le territoire 7 jours sur 7.

« Lorsqu'une entrave non autorisée ou problématique est constatée, sur un trottoir, dans la rue ou sur une piste cyclable, l'escouade mobilité intervient rapidement pour régler le problème. Le but est de corriger la situation sur le champs, afin de limiter au maximum les impacts sur la mobilité. Notre administration travaille sans relâche à l'amélioration et à la sécurisation des déplacements de l'ensemble des Montréalaises et Montréalais», a déclaré Sylvain Ouellet.

Les nouveautés :

L'escouade mobilité disposera de pouvoirs élargis, couvrant les 19 arrondissements;

L'escouade mobilité disposera d'un budget supplémentaire de 500 000$, pour un total de 1,4 M$, soit une augmentation de 55 %;

L'escouade mobilité pourra compter sur 5 nouveaux inspecteurs en arrondissement - pour un total de 16 - ainsi que d'un agent de recherche pour analyser les données récoltées sur les interventions.

Projet pilote de couverture de fin de semaine à compter du printemps 2020;

L'escouade mobilité sera fortement mobilisée en période de tempête hivernale afin de faciliter les activités de déneigement. Une attention particulière sera portée aux déplacements à pied :

l'escouade assurera la sécurité des déplacements des piétons autour des générateurs de déplacements (métro, hôpitaux, écoles) ;



l'escouade verra au déneigement des corridors piétons et des zones de chantiers ;



l'escouade s'assurera que les entrepreneurs de déneigement n'obstruent pas les trottoirs et les pistes cyclables.

Les chiffres :

10 504 interventions ont été menées du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019;

Plus de 95 % des situations problématiques ont été réglées immédiatement par l'escouade mobilité;

96,5 % des interventions de l'escouade mobilité ont été faites sur la chaussée;

1 999 constats d'infraction ont été émis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 :

1497 constats en lien avec une voie de circulation;



446 constats pour en lien avec une voie réservée;



160 constats en lien avec un corridor piéton;



25 constats en lien avec un arrêt d'autobus;



12 constats en lien avec une piste cyclable.



L'escouade a obtenu le pouvoir d'émettre des constats d'infraction en juillet 2019. Auparavant, elle devait faire appel au SPVM pour ce faire.

