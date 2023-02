Ambassadrice de Cœur + AVC, Julie du Page animera le nouveau balado Le Beat

Pour sa première saison, l'actrice explorera huit thématiques importantes liées à la santé cardiovasculaire.

MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Ce mois de février, à l'occasion du Mois du cœur, Cœur + AVC lancera la première saison de son balado en français, Le Beat, qui sera animé par l'actrice, chroniqueuse et blogueuse Julie du Page. Le premier épisode, qui portera sur le thème du Mois du cœur, c'est-à-dire les inégalités en matière de santé cardiaque chez les femmes, sera diffusé le 21 février.

L'actrice Julie du Page animera la première saison du balado Le Beat de Cœur + AVC. (Groupe CNW/Fondation des maladies du cœur et de l'AVC)

Ayant été affectée par une maladie du cœur et étant ambassadrice de Cœur + AVC, Julie du Page a trouvé tout naturel d'accepter l'invitation de Cœur + AVC à animer son balado. À l'âge de 39 ans, elle a subi une ablation par cathéter afin de mettre fin à des extrasystoles, une forme d'arythmie. « Je vivais avec cette arythmie depuis l'adolescence, mais la situation s'est empirée lors de ma deuxième grossesse. Je ne pouvais plus faire d'exercice physique sans être essoufflée et épuisée, et j'avais de la difficulté à dormir. Je me suis battue afin d'être prise au sérieux. Finalement, une cardiologue m'a écoutée et j'ai subi une opération. Heureusement, ç'a tout changé! J'ai pleuré de joie quand j'ai vu pour la toute première fois mon cœur battre d'une façon régulière à l'écran. »

Le Beat reliera la science de pointe aux réalités de la vie des personnes affectées par les maladies du cœur et l'AVC. Chacun des huit épisodes explorera, à l'aide d'experts et de personnes ayant une expérience vécue, des sujets importants comme l'hypertension, le lien entre le cœur et le cerveau, et les maladies du cœur chez les femmes. Parmi les invités de la saison, notons la participation de l'acteur et chanteur Robert Marien, victime d'un arrêt cardiaque en octobre 2022, du conférencier Stephan Maighan, dont la mère a subi un AVC lorsqu'il était enfant, et de la Dre Christiane Laberge, médecin de première ligne à la retraite et chroniqueuse santé à la télévision et à la radio depuis plusieurs années.

L'actrice de 5e rang s'implique auprès de Cœur + AVC depuis plus de dix ans et devient cette année l'un des visages officiels de la fondation. « Lorsque Cœur + AVC m'a demandé d'animer son balado, j'étais emballée par le projet. Étant une personne de nature curieuse, j'aime en apprendre plus sur divers sujets. Le premier épisode, sur la santé cardiaque des femmes, est particulièrement important pour moi. J'y reçois la Dre Jessica Forcillo, chirurgienne cardiaque au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et co-fondatrice de Cardio F, et Elizabeth Jolicoeur, une femme qui a toute une histoire à raconter. J'invite donc tout le monde à l'écouter pour en savoir plus sur les nombreuses inégalités auxquelles les femmes font face. C'est un rendez-vous le 21 février ! »

Pour vous abonner à Le Beat et pour en écouter la bande-annonce, visitez coeuretavc.ca ou rendez-vous sur Apple Podcasts, Google Balados ou Spotify.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et aux politiques publiques.

