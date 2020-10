Les prochains mois se dérouleront sous le signe de la générosité grâce à Amazon, qui fera don de millions d'articles par le biais de dons de produits et en argent à des organismes de bienfaisance du monde entier qui soutiennent les collectivités les plus touchées par les évènements de cette année.

Le capitaine adjoint des Maple Leafs de Toronto, Mitch Marner, les acteurs Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse, l'animatrice et productrice de Big Brother Canada Arisa Cox, la gagnante de l'émission Canada's Drag Race Priyanka et l'animatrice de télévision Jessi Cruikshank font équipe avec Amazon Canada pour encourager les dons au Club des petits déjeuners et obtenir les articles sur les listes de souhaits créées par Grands Frères Grandes Sœurs, soit les objets dont l'association a le plus besoin durant la saison des Fêtes; ces personnalités sont accompagnées par des amis et vedettes internationales qui surprendront des organismes de bienfaisance en leur offrant des dons tout au long des Fêtes.

SEATTLE, le 20 oct. 2020 /CNW/ - (NASDAQ : AMZN) - Aujourd'hui, Amazon a annoncé qu'elle soutiendra plus d'un millier d'organismes de bienfaisance de la planète grâce à des dons de produits et d'argent qui les aideront à obtenir les millions d'articles dont ils ont besoin. Des organismes au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, à Singapour, au Japon, en Italie, en Inde, en Allemagne, en France, en Chine, en Australie et ailleurs recevront des dons à compter d'aujourd'hui. Pour aider à distribuer ses dons, Amazon fera équipe avec des célébrités mondiales telles que Gabrielle Union, Mitch Marner, des Maple Leafs de Toronto, l'acteur et musicien de Singapour Nathan Hartono et bien d'autres, qui seront annoncées tout au long des Fêtes.

« Les organismes de bienfaisance du monde entier jouent un rôle vital dans leur communauté, mais doivent maintenant relever de nouveaux défis, souvent avec moins de ressources, à mesure que nous continuons de faire face à une pandémie mondiale, a déclaré Jeff Wilke, PDG des services de consommation mondiaux d'Amazon. Amazon est fière d'appuyer plus d'un millier d'organismes en leur faisant don de millions d'articles dont ils ont besoin pour aider leur communauté et, par la même occasion, faire sourire les gens. »

Au Canada, Amazon Canada annonce un nouvel engagement pluriannuel envers le Club des petits déjeuners, qui s'inscrit dans sa promesse de longue date de contribuer à mettre fin à la faim chez les enfants. En plus de verser un don de 500 000 $ à l'organisme pour la période des Fêtes 2020, lequel permettra d'offrir plus de 300 000 petits déjeuners à des enfants canadiens cette année, Amazon Canada lui fera don de plus de 250 000 $ par an afin de l'aider à servir 155 000 petits déjeuners de plus chaque année. Des employés d'Amazon Canada feront également du bénévolat dans les collectivités où le Club offre ses services, et l'engagement s'ajoutera à d'autres initiatives ultérieures conçues pour susciter des changements socio-économiques positifs et durables par le truchement d'une incidence favorable sur l'éducation et la santé des enfants.

« Au cours des 25 dernières années, les partenaires du Club des petits déjeuners ont soutenu notre mission et contribuent à l'alimentation et à la réussite scolaire des enfants de leurs communautés. Nous sommes touchés par ces gestes de solidarité, qui ont permis de soutenir des milliers de familles au cours de cette crise. Il est incroyable de constater qu'Amazon Canada place le bien-être des enfants au premier plan de ses priorités en privilégiant l'inclusion et la sécurité alimentaire de ces derniers. Nous remercions vivement Amazon Canada pour son importante contribution, qui fera une réelle différence dans la vie des enfants et des familles », a déclaré Lisa Clowery, directrice des partenariats d'entreprise pour le Club des petits déjeuners.

Découvrez plus bas ce que fait Amazon pour livrer des sourires durant la période des Fêtes, de même que les façons de prendre part à cette initiative.

Tout au long des Fêtes, livrez des sourires avec Mitch Marner, Pier-Luc Funk, Sarah-Jeanne Labrosse, Arisa Cox, Priyanka et Jessi Cruickshank.

Ces six personnalités canadiennes incroyables font équipe avec Amazon Canada afin d'encourager les dons au Club des petits déjeuners et d'aider à obtenir les articles qui figurent sur les listes de souhaits créées par l'organisme Grands Frères Grandes Sœurs, soit des jouets, des jeux de société, des produits électroniques et bien plus. Elles collaborent de surcroît avec Amazon afin d'offrir des surprises réjouissantes tout au long du parcours, donc restez à l'affût!

Un certain nombre de célébrités du monde entier se joindront à ces personnalités afin de surprendre des organismes de bienfaisance locaux dans leur communauté en leur offrant le soutien et le sourire dont ils ont besoin pendant les Fêtes. Les clients peuvent utiliser le mot-clic #Livrezdessourires pour découvrir comment ces vedettes leur insuffleront la magie des Fêtes, de dons de produits de grande envergure à des évènements virtuels, en passant par des entrevues en direct.

« En tant que sportif, je sais l'importance d'un bon petit déjeuner. C'est pourquoi il est si important pour moi qu'aucun enfant ne commence sa journée le ventre vide. Je suis ravi d'aider Amazon Canada et le Club des petits déjeuners à fournir des repas aux enfants de tout le pays, a déclaré Mitch Marner. L'année a été difficile et nous avons tous besoin d'un peu de réconfort à l'approche des Fêtes. Il est donc plus important que jamais de se serrer les coudes en tant que communauté pour s'assurer que les enfants de tout le pays reçoivent ce dont ils ont besoin pour rester en bonne santé, heureux et forts ».

« Je suis ravie de collaborer à cette initiative, qui permettra de venir en aide à des organismes comme le Club des petits déjeuners. La contribution d'Amazon Canada permettra au Club d'aider encore plus d'écoles et d'enfants dans nos communautés, ce qui leur donnera un coup de main en vue d'exploiter leur plein potentiel, a expliqué Sarah-Jeanne Labrosse. J'ai décidé de soutenir cette initiative parce la réussite des jeunes me tient à cœur, et je suis heureuse de savoir qu'ils seront encore plus nombreux à commencer la journée avec l'énergie nécessaire pour réaliser leurs rêves. »

« Je suis on ne peut plus heureuse de participer à cette initiative, qui permet aux enfants de tout le Canada d'accéder facilement à des repas et de ressentir l'enthousiasme suscité par un cadeau. Je me réjouis de livrer des sourires en collaboration avec Amazon et le Club des petits déjeuners pendant cette période des Fêtes si différente, a affirmé Priyanka Les retombées de la campagne d'Amazon se feront sentir tant dans notre pays qu'à travers la planète. J'encourage donc tout le monde à faire le bien dans sa communauté en donnant aux personnes dans le besoin par le biais des plateformes et des ressources lancées aujourd'hui! »

Magasinez et redonnez. Cette année, redonner pendant le temps des Fêtes se fait en toute simplicité à amazon.ca. Pendant qu'ils achètent des décorations et des cadeaux pour leur famille et leurs amis, les clients peuvent soutenir Grands Frères Grandes Sœurs en consultant les listes de souhaits composées par l'organisme, qui contiennent les articles dont celle-ci a le plus besoin et qui se trouvent à l'adresse amazon.ca/Livrezdessourires . Les clients qui préfèrent donner directement à chacun des organismes participants peuvent le faire depuis la même page, mais les articles qu'ils achètent à partir des listes de souhaits iront directement aux œuvres.

D'autres façons dont Amazon redonne à la collectivité. Ce programme de don s'appuie sur les récents efforts d'Amazon Canada visant à contribuer aux mesures de secours déployées en réponse à la COVID-19, notamment un don de trois millions de dollars à des organismes de bienfaisance tels que la Société canadienne de la Croix-Rouge, Centraide et Banques alimentaires Canada. Amazon Canada a lancé hier un programme de don de contrepartie à l'intention de ses employés, lequel viendra aider les Canadiens mal servis et sous-représentés qui ont été touchés par la COVID-19. Il aura lieu jusqu'au 6 novembre et le Club des petits déjeuners figure parmi les cinq organismes de bienfaisance participants. De plus, les employés qui travaillent dans le réseau des opérations canadien d'Amazon auront l'occasion de livrer des sourires pendant les Fêtes, car des dons pourront être effectués en leur nom à des organismes de bienfaisance qui aident les personnes isolées et qui s'efforcent de mettre fin au sans-abrisme dans le pays.

Amazon s'est engagée à aider davantage d'enfants et de jeunes adultes, particulièrement ceux des communautés sous-représentées et mal servies, à acquérir les ressources et les aptitudes dont ils ont besoin pour bâtir le meilleur avenir possible. Amazon axe ses efforts sur l'élaboration de programmes novateurs, très efficaces et à long terme qui mettent à profit les atouts et la culture uniques d'Amazon. Parmi ces initiatives, notons Amazon Future Engineer, qui a pour but d'inspirer et d'enthousiasmer chaque année des dizaines de milliers d'enfants et de jeunes adultes issus de communautés sous-représentées et mal servies en les encourageant à faire des études en informatique, ainsi que des programmes qui contribuent à répondre à des besoins immédiats comme le sans-abrisme des familles par le biais de dons et d'un refuge au siège social d'Amazon à Seattle, en plus de secours aux sinistrés du monde à la suite de catastrophes naturelles.

