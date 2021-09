Amazon prévoit d'embaucher plus de 15 000 employés partout au Canada et d'augmenter la rémunération des employés de première ligne

SEATTLE, le 14 sept. 2021 /CNW/ - Amazon Canada s'est engagée aujourd'hui à embaucher 15 000 employés à temps plein et à temps partiel partout au Canada et à augmenter le salaire des employés. Les employés de première ligne recevront un salaire horaire allant de 17 $ à 21,65 $, qui s'accompagnera dès le premier jour d'une gamme complète d'avantages sociaux, notamment en ce qui a trait aux soins de santé, soins de la vue et soins dentaires, des programmes de formation et d'éducation tels qu'Option de carrière, ainsi que des initiatives axées sur la santé et le bien-être telles que My Wellbeing et des plans de soutien aux familles.

« Nous prenons très au sérieux la responsabilité qui nous incombe à titre d'employeur », a affirmé Sumegha Kumar, directrice des opérations d'expédition aux clients canadiens pour Amazon Canada. « Amazon Canada emploie plus de 25 000 Canadiens et nous sommes fiers de créer, à un moment où le besoin s'en fait sentir au Canada, 15 000 bons emplois supplémentaires qui offriront une meilleure rémunération aux formidables employés de nos réseaux d'expédition, de transport et de logistique, de Victoria à Dartmouth. »

Amazon Canada embauchera 15 000 employés à temps plein et à temps partiel tout au long de l'automne. Les employés à temps plein et à temps partiel bénéficieront également dès aujourd'hui d'une augmentation de 1,60 $ à 2,20 $ de l'heure, peu importe leurs années de service au sein de l'entreprise.

Prestations de santé et avantages sociaux

Chez Amazon, tous les employés à temps plein ont accès aux mêmes avantages, peu importe leur poste, leur niveau ou leur ancienneté, et notamment :

Des salaires s'échelonnant de 17 $ à 21,65 $ de l'heure, plus une prime de 100 $ pour les employés, tant nouveaux qu'actuels, en mesure de fournir une preuve de vaccination

Un régime complet de prestations de santé dès le premier jour, sans période d'attente

Des cotisations de contrepartie aux REER

Des unités d'actions

Des forfaits spéciaux Kids & Company comprenant une place garantie dans les établissements de garde d'enfants Kids & Company dans la période de six mois suivant l'inscription, une réduction de 10 % sur les frais de scolarité mensuels dans les centres, une dispense des frais d'inscription, des services de garde d'appoint et l'accès à des ateliers et événements virtuels

Un programme d'aide aux employés et à la famille offert par LifeWorks, accessible 24 h/24, 7 j/7 par téléphone, en ligne et en personne, prévu pour aider les employés d'Amazon et les membres de leur famille à se sentir soutenus

Un accès à des programmes d'amélioration des compétences qui s'adaptent aux besoins particuliers des employés et dont ces derniers bénéficient grâce à l'engagement pris par Amazon d'investir 75 millions de dollars pour former 100 000 Amazoniens d'ici 2025

Des congés parentaux payés supplémentaires pour les employés admissibles

Tous les employés à temps plein admissibles peuvent bénéficier d' Options de carrière , un programme novateur spécialement conçu par Amazon afin d'aider les personnes souhaitant s'orienter vers un secteur en forte demande à développer leurs compétences, en finançant jusqu'à 95 % de leurs frais d'inscription.

« Parce que je suis mère de six enfants, les horaires de travail flexibles et les possibilités d'avancement professionnel d'Amazon m'ont aidée à m'épanouir, au travail comme à la maison », a déclaré Patrice Thompson, assistante au traitement des commandes chez Amazon Canada. « Je me suis inscrite au programme Options de carrière afin de poursuivre ma formation et aujourd'hui, je suis fière d'être diplômée du programme de transports et de logistique du Collège Sheridan. »

Perspectives de carrière chez Amazon

Pour obtenir plus d'informations sur les postes actuellement à pourvoir, visitez le emplois.amazondelivers.jobs ou inscrivez-vous au amazon.com/tc afin d'être immédiatement tenu au courant de tous les emplois vacants.

Le 15 septembre, Amazon organise la première tenue au Canada de son Career Day . Par le biais de diverses tables rondes, présentations et discussions informelles, l'évènement permettra aux chercheurs d'emploi de découvrir les postes actuellement vacants d'un bout à l'autre du pays au sein du réseau des opérations, de la gestion et de la technologie de l'entreprise. Toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire gratuitement au amazoncareerday.com .

