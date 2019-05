Amazon présente Echo Show 5 : un design compact, un son riche et un cache-caméra intégré pour seulement 99,99 $

Les nouvelles fonctionnalités d'Alexa donnent accès à des vidéos tutorielles de wikiHow, un meilleur contrôle sur les équipements domestiques intelligents, de routines quotidiennes personnalisables, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et d'encore plus de contenu visuel

SEATTLE, le 29 mai 2019 /CNW/ - Amazon annonce le dernier né de la famille Echo : Echo Show 5. Grâce à un design compact, un écran de 5,5 po, un son riche, une caméra haute définition et un cache-caméra intégré, Echo Show 5 permet à Alexa de vous montrer une grande variété de contenus dans toutes les pièces de votre domicile, tout cela pour seulement 99,99 $.

« Depuis le lancement du premier Echo Show, nos clients nous ont clairement fait savoir à quel point ils aiment demander à Alexa d'afficher une large variété de contenus, qu'il s'agisse de l'actualité, de listes de choses à faire, de bulletins météo ou de Prime Video. Avec Echo Show 5, nous leur permettons d'ajouter un écran connecté dans chaque pièce de leur domicile à moindre coût et très simplement », déclare Tom Taylor, vice-président sénior d'Amazon Alexa. « Son format compact est parfait pour les tables de chevet et les bureaux. De plus, Echo Show 5 est équipée d'un cache-caméra pour plus de sérénité, et davantage de contrôle grâce aux nouvelles fonctionnalités de confidentialité d'Alexa. »

Un design compact au service d'une riche expérience de divertissement

Le son net d'Echo Show 5 en fait l'appareil idéal pour regarder des clips sur Vevo, ou écouter vos titres favoris grâce à Amazon Music, Spotify, TuneIn ou encore Deezer. Il vous suffit de dire « Alexa, joue ma playlist "souper" » pour ajouter une touche musicale à votre soirée et profiter des paroles affichées à l'écran grâce à Amazon Music.

Vous pouvez également regarder vos séries et autres vidéos grâce à Prime Video, ou écouter les bulletins de nouvelles de Radio-Canada. Bientôt, la nouvelle intégration de wikiHow permettra d'accéder à des vidéos tutorielles à l'aide d'une simple commande vocale. Vous aurez simplement à demander comment jouer aux échecs, ouvrir une noix de coco, fabriquer un avion de papier ou cuisiner des haricots verts.

De nouvelles options pour contrôler sa maison connectée

Grâce au nouveau tableau de bord pour la maison connectée disponible sur tous les appareils Echo Show, vous bénéficiez d'encore plus de contrôle sur les appareils connectés compatibles et les groupes. Dites simplement : « Alexa, allume la lumière » ou utilisez les commandes à l'écran pour ajuster la luminosité ou éteindre la lumière. Vous pouvez également visualiser le flux de votre caméra de surveillance et contrôler vos thermostats connectés, accéder aux appareils utilisés récemment, et gérer les appareils connectés par groupe.

Echo Show 5 propose également une fonctionnalité de communication bidirectionnelle avec les sonnettes vidéo de Ring. Il suffit de dire « Alexa, réponds à la porte » lorsque quelqu'un sonne ou lorsque la caméra détecte un mouvement. Vous pourrez alors voir et échanger avec votre visiteur.

Laissez Alexa rythmer vos journées

Profitez maintenant d'encore plus d'options pour personnaliser vos routines du matin et du soir avec Alexa. Créez une routine éteignant votre lampe de chevet et jouant des sons de la nature ou des bruits blancs afin de vous relaxer au moment d'aller dormir. Réveillez-vous avec un agréable lever de soleil grâce à Alexa: les écrans des appareils Echo Show s'éclairent naturellement et diffusent une animation reproduisant la lumière de l'aube jusqu'à ce que votre alarme sonne. Vous pouvez également créer une routine pour démarrer votre cafetière 10 minutes après la sonnerie de votre réveil, pour vous informer de la météo ou pour vous donner les nouvelles. Dites simplement : « Alexa, commence ma journée. »

Personnalisez votre expérience

Faites votre choix parmi les tout nouveaux cadrans d'horloge ou ajoutez une photo de vos dernières vacances pour personnaliser votre écran d'accueil pour vous et votre famille. Vous pouvez lancer un diaporama de vos photos, visualiser l'album de votre choix ou activer le changement automatique d'arrière-plan. De plus, le nouveau mode d'éclairage ambiant ajuste la luminosité de l'affichage en fonction de celle de la pièce pour maintenir une visibilité optimale. Pour profiter encore plus de votre expérience avec Alexa, faites glisser votre doigt vers la gauche de l'écran en partant du bord droit afin d'afficher des raccourcis et de découvrir tout ce qu'Alexa peut faire - contrôler des appareils connectés, afficher des recettes, programmer des rappels, lancer des skills, etc.

Restez en contact avec votre famille et vos amis

Restez en contact avec vos amis les plus proches et votre famille grâce aux appels vidéo mains-libres avec les personnes qui possèdent un appareil Echo Spot ou Echo Show, l'application Alexa ou Skype. De plus, avec un Echo Show 5 dans plusieurs pièces de la maison, vous pouvez facilement appeler des gens dans d'autres pièces de la maison par Drop In ou avertir vos proches lorsque le souper est prêt.

De nouvelles Skills visuelles

Des douzaines de skills visuelles en canadien français provenant de développeurs tiers sont d'ores et déjà disponibles pour les appareils Echo Show au Canada. Vérifier l'état de votre vol avec Air Canada, suivez l'actualité avec Radio-Canada, et plus. Pour en savoir plus, dites simplement « Alexa, montre-moi des skills ».

Conçu autour de votre vie privée

Les appareils Echo sont conçus avec de multiples éléments de protection et contrôle de vos informations personnelles. Comme tous les appareils Echo Show, Echo Show 5 est doté d'un bouton micro/caméra marche/arrêt qui désactive électroniquement le microphone et la caméra, et affiche un indicateur visuel clair lorsque qu'un flux audio ou vidéo est envoyé dans le Cloud. De plus, Echo Show 5 est équipé d'un cache-caméra intégré qui permet de désactiver facilement la caméra tout en continuant d'interagir avec Alexa.

Amazon propose également de nouvelles manières de supprimer plus facilement les enregistrements vocaux sur tous les appareils avec Alexa intégré - il suffit de demander. Très bientôt, les clients pourront dire : « Alexa, efface ce que je viens de dire », ou « Alexa, efface tout ce que j'ai dit aujourd'hui », et les enregistrements correspondants seront supprimés. Par ailleurs, le nouveau Portail de confidentialité Alexa fournira des informations centralisées sur la conception des appareils Echo, ainsi que sur les possibilités de contrôle de votre expérience Alexa.

Prix et disponibilité

Echo Show 5 est disponible pour 99,99 $ en noir et blanc. De plus, pour seulement 29,99 $ vous pouvez vous procurer un support magnétique qui vous permettra d'ajuster l'inclinaison de l'appareil et de la caméra. Ces deux produits sont disponibles en précommande aujourd'hui à l'adresse www.amazon.ca/echoshow5, et pourront être expédiés dès le mois prochain au Canada, ainsi que vendu en succursales chez les détaillants Best Buy Canada, Bureau en gros, La Source et Leon's.

Echo Show 5 sera également offert aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Japon, en Inde, en France, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

À propos d'Amazon

L'entreprise est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon Premium, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.amazon.com/about et suivez-nous sur notre compte @AmazonNews.

