Echo Show 15 est un tout nouvel Echo Show avec un magnifique écran 15,6 pouces que vous pouvez installer au mur ou placer sur votre comptoir

L'écran d'accueil personnalisable avec les widgets Alexa vous permet de facilement vous organiser - affichez votre calendrier partagé, gérez vos listes d'achats et de choses à faire et plus encore

Restez connecté à l'intérieur et à l'extérieur de la maison - affichez et contrôlez les appareils intelligents, laissez des notes aux membres de la famille ou appelez vos proches

Diffusez en continu du contenu en 1080 p Full HD depuis Prime Video et Netflix, pour des heures de divertissement tout au long de la journée

Construit avec le processeur Amazon AZ2 Neural Edge nouvelle génération, Echo Show 15 est capable de traiter la parole et la vision par ordinateur sur l'appareil

TORONTO, le 28 sept. 2021 /CNW/ - (NASDAQ: AMZN) -- Amazon a présenté aujourd'hui Echo Show 15, un nouveau venu dans la famille Echo Show conçu pour être le cœur numérique de votre domicile. Avec un écran Full HD 1080p 15,6 pouces, Echo Show 15 peut être installé sur un mur ou placé sur un comptoir, en orientation portrait ou paysage, et est conçu pour vous aider à rester organisé, connecté et diverti. Echo Show 15 est construit avec un processeur Amazon AZ2 Neural Edge nouvelle génération, dispose d'un écran d'accueil repensé proposant davantage d'options de personnalisation, de nouvelles fonctionnalités de personnalisation avec visual ID et de toutes nouvelles expériences Alexa.

« Aujourd'hui, les familles jonglent avec plusieurs priorités concurrentes : à quelle heure déposer les enfants à l'entraînement de soccer, que préparer pour le souper, ou quand planifier le prochain rendez-vous - la liste s'allonge tous les jours. Avec Echo Show 15, Alexa peut vous aider, » a déclaré Tom Taylor, vice-président directeur, Amazon Alexa. « Echo Show 15 rassemble tout ce qui fait vibrer votre foyer en un seul et même endroit. Avec un écran d'accueil repensé et des widgets Alexa, vous pouvez personnaliser Echo Show 15 pour afficher votre calendrier familial partagé, gérer les listes de tâches et les rappels, et trouver de l'inspiration pour vos repas. De plus, Echo Show 15 peut s'adapter à votre environnement domestique avec des photos ou de l'art en plein écran. Il est donc toujours là quand vous en avez besoin, mais se fond magnifiquement dans l'arrière-plan quand vous n'en avez plus besoin.

Avec des widgets Alexa personnalisables, Echo Show 15 rassemble tout ce dont la famille a besoin sur son magnifique écran 15,6 pouces Full HD. Pour compléter le contenu ambiant en rotation d'Echo Show 15, vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil à l'aide d'une nouvelle galerie de widgets qui vous permet de choisir et d'ajouter les informations les plus utiles pour vous et votre famille. Les widgets Alexa sont continuellement actualisés pour rester à jour, de sorte que vous disposez toujours des dernières informations et que vous pouvez facilement les réorganiser selon vos besoins et vos préférences.

Personnalisez votre expérience avec visual ID

Avec la nouvelle fonctionnalité d'identification visuelle, Alexa peut vous reconnaître et personnaliser les informations sur l'écran d'Echo Show 15. Après avoir enregistré votre identifiant visuel, quand vous passez devant votre Echo Show 15, Alexa vous reconnaît et l'écran se met automatiquement à jour pour afficher un message d'accueil personnalisé, vos rappels, les événements du calendrier, la musique récemment jouée ou les notes personnelles des membres du foyer.

Organisez votre foyer

Avec Echo Show 15, vous pouvez rapidement afficher et mettre à jour le calendrier partagé de votre foyer, ajouter ou supprimer des articles de votre liste d'achats, vérifier votre liste de choses à faire et plus encore. Et maintenant, avec Echo Show 15 dans votre cuisine, vous pouvez facilement décider quoi manger ou planifier vos repas pour la semaine. Vous pouvez obtenir des recommandations de recettes de Marmiton et plus encore.

Restez connecté avec votre domicile et les autres

Rester connecté signifie gérer harmonieusement les appareils et les services qui alimentent votre maison. Un widget de favoris pour maison intelligente vous permet d'afficher et de contrôler vos appareils intelligents compatibles les plus utilisés avec un simple toucher. Le grand écran vous permet d'utiliser la vue image dans l'image pour suivre une recette, tout en gardant un œil sur la caméra dans la chambre des enfants.

Echo Show 15 vous aide aussi à rester connecté avec vos proches à la maison et en dehors. Avec le widget de notes, vous pouvez laisser une note affichant l'heure du souper aux membres du foyer ou un rappel pour emmener le chien faire une promenade. De plus, avec l'identification visuelle, vous pouvez envoyer une note directement à un membre spécifique de votre foyer qui n'apparaîtra que lorsqu'Alexa le reconnaîtra devant l'appareil. Avec son écran 15,6 pouces et sa caméra de 5 mégapixels, Echo Show 15 est également idéal pour les appels vidéo ou pour passer un appel par Drop In à un proche à l'intérieur ou à l'extérieur de votre domicile.

Profitez des divertissements que vous aimez

Avec son grand écran et sa prise en charge de la diffusion vidéo en continu 1080p, Echo Show 15 peut également servir de télévision de cuisine. Demandez simplement à Alexa de regarder des films et des séries depuis Prime Vidéo, ou Netflix. Vous pourrez également suivre les nouvelles avec Radio Canada, RDS, et BBC World, demander à Alexa de jouer de la musique ou de lire votre livre Audible ou même de vous donner les résultats sportifs pour commencer votre matinée. Echo Show 15 peut également se fondre parfaitement dans votre décor en affichant des images en plein écran d'Amazon Photos ou en alternant des visuels préchargés de galeries d'art, de nature, des saisons ou de voyages.

Alimenté par le tout nouveau processeur AZ2 de nouvelle génération

Echo Show 15 est alimenté par le processeur de nouvelle génération Amazon AZ2 Neural Edge, un moteur d'inférence à apprentissage automatique avec une architecture évolutive à quatre cœurs. L'architecture AZ2 est conçue sur mesure par Amazon. Celle-ci permet aux algorithmes de vision par ordinateur qui nécessitaient autrefois la puissance informatique du nuage d'être entièrement traités à la périphérie. Cela signifie qu'Echo Show 15 est capable de reconnaître une personne ayant créé un identifiant visuel et pourra traiter ces images directement sur l'appareil.

Notre engagement à fabriquer des appareils durables

Cette année, nous avons déployé le Mode basse consommation sur de nouveaux appareils, ainsi que sur des appareils plus anciens déjà installés chez les clients. D'ici la fin 2021, plus de 50 % des tous les appareils Echo et Fire TV qui se trouvent dans les maisons des clients auront le Mode basse consommation. Cette fonctionnalité est également incluse sur le nouveau Echo Show 15 et le Fire TV Stick 4K Max, ce qui réduit leur consommation d'énergie pendant leur durée de vie en utilisant moins d'énergie lors de périodes d'inactivité.

L'introduction de matériaux recyclés et d'approvisionnement de matériaux d'emballage durables fait partie de nos efforts en matière de durabilité. Nous travaillons aussi en continu pour réduire les déchets - au cours des 12 derniers mois, nous avons éliminé environ 29,8 millions de sacs en plastique des emballages d'appareils et d'accessoires, expédiés par nos fournisseurs, par rapport à la même période l'année précédente. Tous ces efforts soutiennent notre objectif ambitieux de rendre les emballages 100 % recyclables d'ici 2023.

Confidentialité et accessibilité

Echo Show 15 est conçu avec un souci de confidentialité. L'appareil dispose de commandes pour le microphone et la caméra, permet de visualiser et supprimer vos enregistrements vocaux et offre un cache-caméra intégré pour couvrir la caméra. L'identifiant visuel est une option et nécessite une inscription explicite, et vous pouvez supprimer l'identifiant visuel de votre profil à tout moment via les paramètres de l'appareil ou l'application Alexa. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités qui assurent la transparence et le contrôle de votre expérience Alexa, visitez le portail Alexa dédié à la confidentialité : http://www.amazon.ca/alexaprivacy. Echo Show 15 offre des fonctionnalités d'accessibilité qui profitent à tous les clients, y compris la possibilité d'interagir avec Alexa en utilisant le toucher au lieu de la voix, d'afficher les sous-titres des réponses d'Alexa sur l'écran, et plus encore. Pour plus d'informations, visitez Alexa Accessibilité.

Prix et disponibilité

Echo Show 15 sera disponible pour 329,99 $. Pour en savoir plus, visitez : http://www.amazon.ca/echoshow15. Les supports pour comptoir et les accessoires pour montage dans un meuble sont vendus séparément. Echo Show 15 porte le sceau de L'engagement en faveur du climat sur Amazon.com, une distinction pour aider les clients à découvrir et à acheter des produits plus durables.

À propos d'Amazon

Amazon obéit à quatre principes : l'obsession du client plutôt que la priorité à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement pour l'excellence opérationnelle et la vision à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur de la planète et l'endroit le plus sûr où travailler. Les avis des clients, les achats 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge sont quelques-unes des innovations d'Amazon.

