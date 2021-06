Amazon prend de l'expansion en Alberta en inaugurant son premier centre d'exploitation robotisé dans la province et crée plus de 1 000 nouveaux emplois à temps plein et à temps partiel

Amazon s'associe au Groupe LEGO pour faire don de 200 trousses de construction de robot à des groupes communautaires de Parkland County afin d'encourager l'apprentissage des STIM

SEATTLE, Wash., le 28 juin 2021 /CNW/ - (NASDAQ: AMZN) - Amazon a annoncé aujourd'hui qu'elle avait l'intention d'ouvrir son premier centre d'exploitation robotisé dans le district municipal de Parkland County, en Alberta, créant ainsi plus de 1 000 emplois à temps plein et à temps partiel avec un salaire horaire de départ de 16 $, une gamme complète d'avantages sociaux et la possibilité de travailler avec Amazon Robotics dans un milieu de travail à la fine pointe de l'industrie. Le nouveau centre d'exploitation robotisé, dont l'ouverture est prévue en 2022, s'étendra sur plus de 600 000 pieds carrés (près de 55 800 mètres carrés) et servira à cueillir, emballer et expédier de petits articles aux clients, comme des livres, des appareils électroniques et des jouets.

À cette occasion, Amazon fera don de plus de 200 trousses pour fabriquer son propre robot à des groupes communautaires de la région de Parkland County, dans le but de fournir les ressources nécessaires pour faire connaître aux jeunes le monde de la robotique, stimuler leur imagination et leur faire relever un nouveau défi.

« Nous sommes très heureux d'élargir nos activités et de créer des carrières d'avenir aussi intéressantes que sécuritaires pour des Albertains talentueux, dès le premier jour », a dit Vibhore Arora, directeur régional pour Amazon Canada. « La robotique et les technologies de pointe rendent nos centres d'exploitation plus sécuritaires et favorisent la collaboration, un élément important de notre objectif d'être l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. »

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'Alberta et d'un vote de confiance à l'égard de notre économie, qui permettra de créer plus d'un millier d'emplois au moment où les Albertains en ont le plus besoin. Tandis que nous continuons de nous remettre de la pandémie de COVID-19, les investissements dans la haute technologie tels que celui-ci redonnent un travail aux gens et cadrent avec notre volonté de nous diversifier et de nous tourner vers l'avenir », a déclaré Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta. « Nous remercions également Amazon de la générosité dont elle a fait preuve envers les groupes communautaires de Parkland County en leur offrant 200 trousses de construction de robot à des fins d'apprentissage des STIM. »

« Le vote de confiance qu'a accordé Amazon à l'Alberta en décidant d'y ouvrir un nouveau centre d'exploitation robotisé témoigne de la lancée dont bénéficie notre province dans le secteur de la technologie, sans compter que cela permettra d'améliorer l'expérience client et de générer un millier d'emplois », a souligné Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation.

« Le Conseil est absolument ravi d'accueillir Amazon à Parkland County », a affirmé le maire Rod Shaigec. « L'installation représente un investissement majeur et créera un nombre important d'emplois dans la région. »

« Je me réjouis pour nos jeunes de voir que l'une des cinq entreprises les plus importantes au monde, qui est axée sur la technologie et l'innovation commerciale, s'installe de l'autre côté de la rue, à Parkland County », a déclaré William Morin, Chef de la nation crie d'Enoch no 135. « Cela donnera à nos jeunes un exemple concret de l'avenir de l'économie mondiale, auquel ils peuvent contribuer. »

Travailler avec des robots chez Amazon

Au cours des vingt dernières années, Amazon a lancé de nombreuses innovations et différents éléments technologiques pour contribuer à une livraison de produits rapide et fiable, et répondre aux attentes et aux besoins toujours plus nombreux des clients. Amazon Robotics fait partie de ces innovations.

Depuis la mise en œuvre d'Amazon Robotics dans des centres d'exploitation en 2012, Amazon a créé environ 300 000 emplois dans le monde. Les systèmes intelligents appuient les employés et leurs tâches, et l'entreprise continue d'investir dans de nouveaux centres de logistique, de nouveaux emplois et des mesures de sécurité en milieu de travail.

En tant que première installation d'Amazon Robotics en Alberta, le nouveau centre constitue un investissement de taille dans le secteur technologique en plein essor de la province et se traduira par une augmentation de la croissance des emplois et des occasions de renforcement des compétences pour les employés d'Amazon.

« Les emplois qui font collaborer des humains et des robots à titre de véritables coéquipiers peuvent non seulement accroître la qualité du travail et le rendre plus rapide et plus sécuritaire, mais également permettre aux humains d'être plus créatifs, d'innover et de relever de manière coopérative un grand nombre des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée », a expliqué Alex Ramirez-Serrano, professeur au Département du génie mécanique et du génie de la fabrication de l'Université de Calgary.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner davantage au sujet d'Amazon Robotics et des possibilités de croissance qu'elle présente en Alberta en assistant à un webinaire d'Inventures, l'une des plus grandes conférences réunissant des jeunes entreprises de technologie dans l'Ouest canadien. Le lien pour les inscriptions sera accessible sous peu.

Création d'emplois, avancement professionnel et retombées économiques

Tous les employés des opérations reçoivent une formation de plusieurs heures en matière de sécurité, ainsi qu'un accompagnement professionnel continu. Les employés de l'installation de Parkland County pourront profiter de possibilités de formation continue grâce aux programmes de renforcement des compétences comme Options de carrière, dans le cadre duquel l'entreprise paie jusqu'à 95 pour cent des frais de scolarité associés à des cours dans des domaines où la demande est forte. Les employés à temps plein bénéficient en outre d'avantages sociaux concurrentiels, notamment un salaire horaire de départ de 16 $, une assurance de soins médicaux, dentaires et de la vue, un régime collectif de REER, un régime d'attribution d'actions et des primes de rendement, dès le premier jour.

Amazon emploie plus de 3 600 employés à temps plein et à temps partiel dans son secteur des opérations dans les provinces des Prairies, et a investi plus de 600 millions de dollars en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Pour en savoir plus au sujet des retombées économiques attribuables à Amazon Canada, lisez le Rapport sur l'impact économique .

Faire découvrir aux Albertains le monde de la robotique

Pour marquer le coup, Amazon et le Groupe LEGO feront don de plus de 200 trousses pour fabriquer son propre robot à des groupes communautaires de la région de Parkland County, où se trouvera le nouveau centre d'exploitation robotisé. Au cours du mois à venir, des groupes tels que le Club Garçons et Filles, Alberta Parenting for the Future Association, l'école Parkland Village School et la bibliothèque Stoney Plain Public Library recevront des trousses, et les participants à leurs programmes pourront commencer à construire, coder et découvrir la robotique. Amazon souhaite inciter la communauté de Parkland County à entrer dans le monde de la robotique et, pour souligner l'occasion, à adopter un nouveau passe-temps fascinant.

Pour en savoir plus au sujet des possibilités d'emploi actuelles en Alberta, consultez le www.amazondelivers.jobs .

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client sur Terre, le meilleur employeur sur Terre et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Options de carrière, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge comptent parmi les nombreux éléments lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

SOURCE Amazon Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

http://www.amazon.com