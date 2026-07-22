Amazon ouvre son premier centre de secours en cas de catastrophe au Canada à Edmonton, spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt

Le nouveau centre stockera des fournitures spécialisées pour les feux de forêt destinées à des organismes sans but lucratif canadiens; une grande inauguration officielle est prévue à l'automne 2026

EDMONTON, AB, July 22, 2026 /CNW/ -- Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier centre de secours en cas de catastrophe au Canada, en consacrant une partie d'un centre de distribution Amazon existant à Edmonton, en Alberta, au soutien des communautés canadiennes avant, pendant et après les catastrophes majeures.

Le centre est spécialisé dans la réponse aux feux de forêt, en stockant et en distribuant les fournitures dont les organismes sans but lucratif et les intervenants ont le plus besoin. Il est opérationnel dès maintenant, et une grande inauguration est prévue en octobre 2026 lorsque l'installation atteindra sa pleine capacité, avec plus de 180 000 fournitures d'urgence prêtes à être déployées.

« Amazon met à profit son envergure et ses forces mondiales pour avoir un impact positif dans les communautés, et ce centre en est un exemple éloquent », a déclaré Eva Lorenz, vice-présidente et directrice nationale d'Amazon Canada. « En consacrant une partie d'une installation existante où nous livrons pour nos clients chaque jour, nous pouvons également soutenir les communautés lorsqu'une catastrophe survient, en intervenant en quelques heures plutôt qu'en quelques jours. Notre équipe à Edmonton maintiendra le centre prêt toute l'année, en stockant des fournitures spécialisées pour les feux de forêt, afin que les premiers intervenants obtiennent rapidement ce dont ils ont besoin. Nous sommes fiers de nous associer aux organismes sans but lucratif qui accomplissent ce travail essentiel, en intégrant le réseau mondial de secours en cas de catastrophe d'Amazon aux communautés canadiennes. »

Conçu pour la réalité canadienne des feux de forêt

« La saison des feux de forêt au Canada commence plus tôt, dure plus longtemps et devient de plus en plus difficile à contenir. Les feux de forêt n'attendent pas -- et nous non plus », a déclaré Abe Diaz, responsable des secours en cas de catastrophe chez Amazon. « El Niño fait monter les températures, assèche la végétation et transforme les paysages en combustible. Les feux de forêt augmentent considérablement durant ces cycles. Notre expansion au Canada signifie que nous serons prêts des deux côtés de la frontière à mettre des ressources entre les mains des communautés en quelques heures, et non en quelques jours. »

Amazon surveille de près la situation actuelle des feux de forêt et est prête à intervenir lorsque nos partenaires sans but lucratif en ont besoin. Les trois dernières saisons de feux au Canada comptent parmi les 10 pires jamais enregistrées. Le Canada a connu sa saison de feux de forêt la plus dévastatrice de son histoire en 2023, avec des incendies ayant consumé 16,5 millions d'hectares -- soit près de sept fois la moyenne historique.

Amazon collaborera avec des organismes sans but lucratif tels que la Croix-Rouge canadienne et Team Rubicon Canada pour donner et livrer des fournitures en quelques heures suivant une catastrophe depuis le centre canadien, en stockant les articles les plus nécessaires à la réponse aux feux de forêt, notamment :

Purificateurs d'air et masques N95

Bottes et gants robustes

Respirateurs, casques et lunettes de protection

Tamis

Le centre sera également approvisionné pour répondre à d'autres catastrophes naturelles, comme les inondations et les tornades. Il contiendra des fournitures générales de secours en cas de catastrophe, notamment du matériel de nettoyage ainsi que des couches, des lingettes et des poussettes pour soutenir les familles déplacées. Amazon surveille des centaines de feux de forêt actifs au Canada et les problèmes de qualité de l'air qui y sont associés, et est prête à répondre aux demandes d'aide des organismes sans but lucratif si nécessaire.

« Les catastrophes augmentent en complexité, en intensité et en durée. Nous sommes entrés dans une nouvelle normalité en matière d'exigences de réponse au Canada, et nos communautés ne peuvent pas attendre l'arrivée de l'aide. Ce centre change la donne. Il signifie que lorsque nos équipes arrivent sur le terrain, leurs fournitures les suivent de près -- et c'est ce qui fait la différence entre une intervention en quelques jours et une intervention en quelques heures », a déclaré Tim Kenney, directeur des opérations de Team Rubicon Canada.

Le nouveau centre contribuera à la préparation des communautés, un besoin reconnu par les organismes sans but lucratif.

« La Croix-Rouge canadienne reconnaît le besoin croissant de préparation aux catastrophes et est reconnaissante envers Amazon et tous ceux qui investissent dans le renforcement de la capacité d'intervention et de la résilience des communautés », a déclaré Melanie Soler, vice-présidente de la gestion des urgences à la Croix-Rouge canadienne.

Pour maintenir le centre prêt toute l'année, les associés d'Amazon au centre de distribution d'Edmonton ont la possibilité de consacrer une partie de leurs quarts de travail réguliers chaque semaine à des travaux entièrement rémunérés de soutien au centre -- réception, tri et organisation des fournitures de secours. Lorsqu'une catastrophe survient, les associés peuvent passer à des opérations à temps plein au centre, en préparant et en expédiant rapidement les fournitures pour répondre à la demande urgente.

« À YEG1, notre équipe est reconnue pour son engagement communautaire actif, et aider les communautés qui nous entourent est au cœur de ce qui nous anime », a déclaré Osman Butt, directeur du site au centre de distribution Amazon d'Edmonton. « Nous sommes incroyablement fiers d'être le foyer du premier centre de secours en cas de catastrophe d'Amazon au Canada. Savoir que ce que nous faisons ici aidera nos voisins partout au pays lorsqu'ils en auront le plus besoin -- voilà ce qui rend tout cela significatif pour chaque membre de l'équipe. »

Une partie d'un réseau mondial de secours

Le centre canadien est la deuxième installation mondiale d'Amazon dédiée aux feux de forêt. Le premier centre de secours pour les feux de forêt a ouvert en Californie en 2024, et sa capacité a depuis quintuplé, avec des milliers de masques, de purificateurs d'air et de fournitures de secours générales supplémentaires. Le centre a joué un rôle important lors des dévastateurs feux de forêt de Los Angeles en 2025. Amazon exploite désormais 12 centres de secours en cas de catastrophe dans sept pays, ayant donné et livré plus de 30 millions d'articles de secours en réponse à plus de 200 catastrophes depuis 2017.

Pour de plus amples renseignements sur les efforts d'Amazon en matière de secours pour les feux de forêt et le réseau mondial de centres de secours en cas de catastrophe, visitez www.aboutamazon.com/news/community/amazon-wildfire-disaster-relief.

À propos d'Amazon au Canada

À la fin de 2025, Amazon avait investi plus de 40 milliards de dollars au Canada depuis 2012, créant plus de 40 000 emplois directs partout au pays dans les secteurs des technologies, des opérations et des fonctions corporatives. Amazon exploite plus de 100 installations au Canada, notamment des centres de distribution, des stations de livraison, des centres de tri et des bureaux corporatifs. Pour de plus amples renseignements, visitez www.aboutamazon.ca.

Pour en savoir plus :[email protected]

SOURCE Amazon Canada