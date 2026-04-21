Amazon fournira du soutien aux organismes communautaires locaux dans 32 villes nord-américaines au cours de la saison 2026--2027

OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - Amazon Canada et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) ont annoncé aujourd'hui l'expansion de leur partenariat en cours, Amazon s'engageant à verser plus de 1 million de dollars canadiens à des organismes communautaires locaux dans 32 villes nord-américaines au cours de la saison de hockey 2026-2027.

Ce partenariat reflète l'engagement plus large d'Amazon à soutenir les communautés qu'elle dessert et les endroits où ses employés vivent et travaillent. Depuis son lancement en 2024, le partenariat avec l'AJLNH s'est concentré sur la création d'un impact local en travaillant en étroite collaboration avec les joueurs et les organismes communautaires partout au Canada et, plus récemment, aux États-Unis.

En tant que premier événement du partenariat élargi, Amazon et l'AJLNH débutent à Ottawa, où trois organisations locales ayant des liens avec le programme Goals & Dreams de l'AJLNH recevront chacune un don de 25 000 $ CA pour soutenir leur travail de rendre le hockey plus accessible et inclusif : L'association Ottawa Power Wheelchair Hockey League, l'association Hockey Sonore Canada, et l'association Next Shift Canada.

« Cette expansion du partenariat d'Amazon avec l'AJLNH soutiendra des projets communautaires hyperlocaux dans 32 villes d'Amérique du Nord », a déclaré Brian Huseman, vice-président des politiques publiques et de l'engagement communautaire chez Amazon. Nous démontrerons davantage, grâce à notre engagement de 1 million de dollars canadiens, que la création d'un impact communautaire positif nécessite non seulement des investissements dans les emplois et les infrastructures, mais aussi un engagement local significatif et un soutien aux causes qui comptent le plus. »

« L'AJLNH est fière de la croissance continue de notre partenariat avec Amazon », a déclaré Marty Walsh, directeur général de l'AJLNH . » Grâce à cette initiative conjointe avec Amazon et le programme Goals & Dreams de l'AJLNH, les joueurs de la ligue continueront de redonner dans les communautés qui les soutiennent chaque saison. Nous sommes impatients d'étendre ces liens significatifs la saison prochaine à l'ensemble des 32 villes. »

Au cours de la saison 2025-2026 de la LNH, le partenariat a permis de verser plus de 60 000 $ CA en dons au Canada et plus de 230 000 $ US aux États-Unis, et les organisations en ont déjà constaté l'impact, de l'expansion des installations à l'amélioration de l'accès à des programmes communautaires essentiels.

Dans le cadre de ce partenariat élargi, les joueurs de la LNH visiteront les installations d'Amazon dans les 32 villes tout au long de la saison 2026-2027 de la LNH, communiqueront avec les employés et présenteront des dons à des organisations locales qui auront un impact significatif dans leurs communautés.

Citations supplémentaires

« Nous remercions sincèrement Amazon et l'AJNH pour leur don de 25 000 $ CA. Ce soutien est transformateur : il inspirera la prochaine génération, éliminera les obstacles et contribuera à faire en sorte que l'avenir du hockey soit plus diversifié, inclusif et représentatif de tous ceux qui aiment le sport. » -- Mack Janes, Next Shift Hockey

« L'association The Ottawa Power Wheelchair Hockey League repose sur l'idée que le hockey devrait être accessible à tous, peu importe les capacités physiques. « Le soutien du programme Goals & Dreams de l'AJLNH nous a déjà permis de créer des occasions significatives pour nos athlètes, et ce nouvel engagement aux côtés d'Amazon aura un impact direct sur notre capacité à développer le sport à Ottawa. Cet investissement va au-delà de l'équipement ou des programmes; il renforce une communauté où les athlètes peuvent compétitionner, tisser des liens et s'épanouir. » -- Louis Fiset, Ottawa Power Wheelchair Hockey League

« Hockey Sonore Canada est très reconnaissante du soutien de nos incroyables partenaires de l'AJLNH qui nous ont aidés à développer le para-sport du hockey pour aveugles depuis plus d'une décennie », a déclaré Matt Morrow, directeur général de Hockey Sonore Canada « Le programme Goals & Dreams de l'AJLNH fournit de l'équipement aux joueurs de hockey pour aveugles depuis notre tout premier camp pour enfants et jeunes en 2014, et il nous accompagne dans le développement de ce sport à travers le pays, de Victoria, en Colombie-Britannique, à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador - y compris notre fantastique programme ici dans la capitale nationale. Le soutien continu de l'AJLNH et le généreux don de nos nouveaux partenaires chez Amazon contribueront grandement à faire en sorte que chaque Canadien aveugle ou malvoyant ait la chance de jouer au match national d'hiver du Canada la saison prochaine. »

« C'est toujours spécial de redonner aux communautés qui nous soutiennent en tant que joueurs et je suis ravi de participer à cette incroyable annonce entre l'AJLNH et Amazon aujourd'hui », a déclaré Matthew Schaefer, membre de l'AJLNH. Cette collaboration profitera à des organismes de bienfaisance partout dans la ligue et avoir la chance de constater l'impact de nos propres yeux ici aujourd'hui à Ottawa pour lancer le tout est très spécial. »

« Le hockey a toujours été lié à la communauté, et ce partenariat entre l'AJLNH et Amazon est un autre exemple de la façon dont nous, joueurs, pouvons redonner et nouer des liens avec des gens en dehors de la patinoire », a déclaré Tom Wilson, membre de l'AJLNH. « Je suis fier d'être ici aujourd'hui au nom de tous les membres de l'AJLNH pour célébrer comment l'expansion de ce partenariat permettra d'aider davantage de villes, et pour sauter sur la glace aux côtés de ces trois organismes de bienfaisance locaux remarquables d'Ottawa. »

À propos d'Amazon

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À propos de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH)

L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, créée en 1967, est une organisation syndicale dont les membres sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey. L'AJLNH travaille au nom des joueurs dans diverses disciplines telles que les relations de travail, l'octroi de licences de produits, le marketing, le hockey international et les relations communautaires, le tout dans le cadre de ses efforts de promotion de ses membres et du hockey. En 1999, le programme Goals & Dreams de l'AJLNH a été lancé pour permettre aux joueurs de redonner quelque chose au sport qu'ils aiment. Au cours des 26 dernières années, des dizaines de milliers d'enfants méritants dans 45 pays ont bénéficié des dons d'équipement de hockey des joueurs. Le programme Goals & Dreams de l'AJLNH a fait don de plus de 27 millions de dollars à des programmes de hockey de base, ce qui en fait le plus important programme du genre. Pour de plus amples renseignements sur l'AJLNH, veuillez visiter www.nhlpa.com.

SOURCE Amazon Canada

Pour en savoir plus : Amazon : Courriel : [email protected] ; AJLNH : Ryan Parker, [email protected]