En diffusion mondiale sur Prime Video dès le 25 juin

TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - Réalisé par la cinéaste nommée aux Oscars Irene Taylor, JE SUIS : CÉLINE DION* (I AM: CÉLINE DION) donne un aperçu sincère et intime de la lutte que livre la légendaire superstar contre la maladie qui a bouleversé sa vie. Telle une lettre d'amour à ses fans, le documentaire inspirant met en lumière la musique qui guide Céline depuis toujours, tout en témoignant de la résilience humaine.

JE SUIS : CÉLINE DION (I AM: CELINE DION) est présenté par Amazon MGM Studios et est une production de Vermilion Films en partenariat avec Sony Music Vision et Sony Music Entertainment Canada.

Réalisé par Irene Taylor

Produit par Stacy Lorts, Tom Mackay, Julie Begey Seureau and Irene Taylor

Producteurs exécutifs Dave Platel, Denis Savage, Shane Carter, Krista Wegener

Durée 102 minutes

Classé PG

JE SUIS : CÉLINE DION (I AM: CÉLINE DION) fera partie des avantages, de la flexibilité et des divertissements dont bénéficient les membres de Prime grâce un seul abonnement.

*version anglaise sous-titrée en français

