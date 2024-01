Le documentaire, qui sera diffusé sur Prime Video, a été produit par Sony Music Vision, en partenariat avec Sony Music Entertainment Canada et Vermilion Films.

TORONTO, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Amazon MGM Studios annonce aujourd'hui avoir acquis les droits internationaux du documentaire sur Céline Dion, I Am: Céline Dion. Réalisé par la cinéaste Irene Taylor, nommée aux Oscars, ce documentaire revient sur un moment charnière de la vie et de la carrière de l'une des artistes les plus reconnues, respectées et importantes de l'histoire de la musique pop, Céline Dion.

Le documentaire propose un voyage dans le passé et le présent de Céline, qui révèle son combat contre le syndrome de la personne raide (SPR) et les efforts qu'elle devra déployer pour continuer à chanter pour ses loyaux fans. De la visite de sa garde-robe couture et de ses effets personnels au passage dans le studio d'enregistrement, le film dévoile des moments inédits de la vie privée de la mégastar mondiale. Lettre d'amour émouvante, dynamique et poétique à la musique, I Am: Céline Dion a été tourné sur plus d'un an, alors que la chanteuse tentait de revenir à une vie ouverte et authentique en dépit de la maladie.

Produit par Sony Music Vision, en partenariat avec Sony Music Entertainment Canada et Vermilion Films, I Am: Céline Dion sera diffusé sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. La date de sortie sur Prime Video sera annoncée ultérieurement.

« Ces dernières années ont été un grand défi pour moi, de la découverte de la maladie jusqu'à apprendre comment vivre avec et la gérer, sans la laisser me définir », a révélé Céline Dion. « À mesure que je retrouve ma carrière, je réalise à quel point ça me manquait de pouvoir voir mes fans. Pendant mon absence, j'ai eu envie de documenter cette partie de ma vie pour sensibiliser les gens à cette maladie méconnue et aider les personnes qui partagent ce diagnostic. »

« Céline Dion est une mégastar internationale dont la carrière est définie non seulement par son éthique de travail et sa passion extraordinaires, mais aussi par son grand dévouement envers ses fans », a déclaré Jennifer Salke, directrice d'Amazon MGM Studios. « Ce documentaire est un portrait brut et intime d'une période importante de sa vie personnelle et de sa carrière, qui lève le voile sur son parcours alors qu'elle surmonte un diagnostic impensable. La confiance qu'elle nous a donné est un honneur, et nous sommes impatients de partager son histoire avec les abonnés de Prime Video dans le monde entier. »

Le dernier film d'Irene Taylor, Trees, and Other Entanglements, primé aux Emmy Awards et nommé aux Academy Awards, a été diffusé l'an dernier sur HBO et explore l'obsession humaine pour le monde arboricole. Madame Taylor a également remporté récemment un prix Columbia-DuPont pour son enquête tragique sur l'une des institutions les plus fiables d'Amérique, Leave No Trace : A Hidden History Of The Boy Scouts (Hulu). Présenté pour la première fois à Sundance en 2019, puis nommé pour le Mérite spécial dans la réalisation de documentaires aux Primetime Emmy Awards 2020, Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements raconte l'histoire très personnelle de Taylor à propos de son fils et de son père sourds et celle de Ludwig Van Beethoven, devenu sourd alors qu'il composait sa célèbre sonate. Parmi ses autres films, citons Hear and Now, qui a remporté le prix du public à Sundance en 2007 ; Beware the Slenderman, qui a été en nomination pour un Emmy et deux Critics' Choice Awards ; The Final Inch, qui a été nommé pour un Academy Award et plusieurs Emmys ; Saving Pelican 895 ; One Last Hug: Three Days At Grief Camp ; Open Your Eyes ; et Between Sound and Silence.

Depuis qu'elle a fait irruption sur la scène musicale mondiale à l'âge de 13 ans, Céline a vendu plus de 250 millions d'albums en 40 ans de carrière. Cinq Grammy Awards, deux Academy Awards, le Billboard Music Award 2016 pour l'ensemble de sa carrière et la reconnaissance des World Music Awards 2004 en tant qu'artiste féminine ayant vendu le plus d'albums de tous les temps : Céline continue de battre des records. Avec des succès qui s'inscrivent dans des films populaires comme "Ashes" (Deadpool 2), "My Heart Will Go On" (Titanic), et "Beauty and the Beast" (La Belle et la Bête), elle demeure une référence dans l'industrie.

En 2021, Céline a dû prendre la décision difficile d'annuler sa résidence très attendue à Las Vegas en raison de problèmes de santé. Puis, en décembre 2022, on apprenait que la chanteuse se battait contre le syndrome de la personne raide, ce qui a conduit à l'annulation de sa tournée Courage World Tour. Malgré ces coups durs, Céline est restée dédiée à son art tout en tournant ses énergies vers son rétablissement. En 2023, elle a mis en valeur ses talents d'actrice en jouant dans la comédie romantique Love Again et a sorti cinq nouvelles chansons sur la bande originale du film.

I Am: Céline Dion a été produit par Irene Taylor, Stacy Lorts et Julie Begey Seureau pour Vermilion Films et Tom Mackay pour Sony Music Vision. Dave Platel et Denis Savage sont les producteurs exécutifs des Productions Feeling, aux côtés de Shane Carter pour Sony Music Entertainment Canada et de Krista Wegener pour Sony Music Vision. La vente a été négociée par Sony Music Vision.

