IP Accelerator met en rapport les petites et moyennes entreprises avec un réseau de cabinets d'avocats en propriété intellectuelle (PI) canadiens réputés, y compris des cabinets appartenant à des femmes et des membres de minorités visibles ainsi que des cabinets multilingues, qui demandent des honoraires réduits pour certains services clés.

Les entreprises participantes peuvent accéder aux outils de protection de marque d'Amazon plusieurs mois avant d'obtenir l'enregistrement de leur marque de commerce.

SEATTLE, le 26 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Amazon (NASDAQ: AMZN) a lancé son accélérateur de propriété intellectuelle (IP Accelerator) au Canada, grâce auquel les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent obtenir des marques de commerce, protéger leurs marques et lutter contre les produits contrefaits plus facilement et de manière plus rentable, dans les boutiques Amazon comme sur le marché en général.

Accessible à n'importe quelle marque qui vend dans les boutiques Amazon, IP Accelerator met directement en rapport les petites et moyennes entreprises canadiennes avec un réseau vérifié de cabinets d'avocats locaux qui demanderont des honoraires réduits et prénégociés pour certains services clés. Ceci permettra aux PME de profiter de ressources juridiques de pointe et de conseils généraux en PI qui pourraient autrement être inabordables ou difficiles à trouver. La liste comprend à ce jour Bereskin & Parr LLP, Brouillette Legal Inc., Chari Prenol Slaney & Turco, Clancy PC, JZC Intellectual Property Law, Kestenberg Siegal Lipkus LLP, Palmer IP et Ridout & Maybee LLP.

« Plus de 30 000 vendeurs tiers établis au Canada ont fait croître leur entreprise avec Amazon et joint des millions de clients, tout en réalisant un chiffre d'affaires brut de plus de deux milliards dans les boutiques Amazon du monde entier. Grâce à IP Accelerator, nos PME partenaires de vente peuvent miser sur cette réussite en protégeant leur PI et en se positionnant en vue d'une croissance à long terme. Les entreprises de toutes les tailles doivent établir et protéger leurs droits de PI, et Amazon est heureux de lancer un nouvel outil qui leur donnera accès à des ressources spécialisées afin de les aider à protéger leurs marques », a déclaré Mary Beth Westmoreland, vice-présidente, Protection de la marque à Amazon.

Les droits de PI sont vitaux pour les entreprises, car celles-ci peuvent empêcher les mauvais éléments de copier leurs idées et de porter atteinte à celles-ci. Il peut toutefois être intimidant et chronophage pour les PME de déposer une demande de protection des droits de PI. En effet, le traitement des demandes individuelles de marques de commerce par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada peut prendre jusqu'à 28 mois. IP Accelerator facilitera le processus en mettant en rapport les PME avec des avocats qui sont spécialisés dans ces demandes de marques de commerce et peuvent aider à éliminer les obstacles courants susceptibles de retarder encore davantage l'obtention d'un enregistrement.

IP Accelerator donne aux PME un accès rapide aux outils de protection de marque d'Amazon, qui les aident à protéger leur marque et leur PI avant même que leur marque ne soit officiellement enregistrée. Amazon Brand Registry est un service gratuit qui fournit aux PME des outils puissants les aidant à gérer et à protéger leurs marques et leurs droits de PI dans les boutiques Amazon; plus de 350 000 marques sont inscrites à ce jour. Les participants bénéficient des protections automatisées et fondées sur des données qui suppriment de manière proactive le contenu inexact ou soupçonné d'être contrefait, ainsi qu'à des outils qui permettent aux marques de signaler toute infraction présumée. L'inscription à Brand Registry permet également aux marques de jouir d'une plus grande influence sur l'information relative aux produits qui est affichée sur les pages de détails d'Amazon, afin d'aider les clients à prendre des décisions d'achats éclairées, en toute confiance.

IP Accelerator a été lancé aux États-Unis en 2019 et est offert en Europe, au Japon, en Inde et maintenant au Canada. Depuis le lancement du service, plus de 6 000 demandes de marque de commerce de marques participantes ont été présentées aux bureaux concernés, notamment le Patent and Trademark Office des États-Unis, le European Union Intellectual Property Office, l'Intellectual Property Office du Royaume-Uni, l'India Trade Marks Registry, l'Office des brevets du Japon et l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Amazon n'exige aucuns frais des partenaires de vente qui souhaitent utiliser IP Accelerator. Les PME paient directement leur cabinet d'avocats pour le travail effectué, à des taux prénégociés et réduits. Les entreprises intéressées par IP Accelerator peuvent consulter le http://brandservices.amazon.ca/ipaccelerator. Les cabinets d'avocats désirant participer au programme doivent communiquer avec [email protected].

Jennifer Pratt, fondatrice et propriétaire de Seeding Square, qui produit des carrés de plantation avec espacements à code couleur pour le potager, a déclaré : « Toutes les petites entreprises, mais surtout celles comme la mienne, dont l'invention gagne en popularité, courent le risque de voir leurs concurrents copier ou voler le fruit de leur travail et tirer profit de leur croissance. En tant que propriétaire de petite entreprise, je dois m'occuper de nombreuses priorités au jour le jour, ce qui peut m'empêcher de gérer des questions complexes comme la protection des marques de commerce. Je trouve encourageant de voir qu'il existe des initiatives telles qu'IP Accelerator, qui met en rapport des entreprises comme la mienne avec des services juridiques spécialisés, qui demandent des honoraires réduits. »

Janice Bereskin, associée à Bereskin & Parr LLP, a déclaré : « La protection des marques de commerce est importante pour les entreprises, des jeunes sociétés aux multinationales en passant par les PME. Bereskin & Parr se réjouit de travailler avec Amazon IP Accelerator afin d'aider les entreprises à protéger leurs marques de commerce au Canada et de faciliter leur participation au programme Amazon Brand Registry. »

Robert Brouillette, associé fondateur de Brouillette Legal Inc., a déclaré : « Le programme Amazon IP Accelerator constituera un avantage de taille pour les petites entreprises, car il leur permettra d'avoir rapidement accès à Amazon Brand Registry à l'étape du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada. De plus, les marques de commerce enregistrées ainsi établies profiteront aux petites entreprises en devenant incontestables cinq ans après l'enregistrement, en instaurant une présomption du titre de propriété de la marque partout au Canada et en facilitant l'application de la loi et la prévention de toute violation. Brouillette Legal est fier de faire équipe avec Amazon IP Accelerator en vue d'aider les entreprises à se développer grâce à la création d'actifs de PI. »

Jerry Chen, fondateur de JZC Intellectual Property Law, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis à titre de cabinet partenaire du programme Amazon IP Accelerator. Ce dernier cadre parfaitement avec l'objectif de notre cabinet, qui consiste à fournir à nos clients des services juridiques pratiques, abordables et de qualité en matière de protection de la marque. Nous sommes fermement convaincus que le programme Amazon Brand Registry, combiné au système canadien de marques de commerce, fournira aux commerçants en ligne, et en particulier à ceux qui vendent sur Amazon, des outils efficaces pour s'attaquer aux contrefaçons et aux violations de leurs droits. Dans le monde du commerce électronique, en croissance rapide, les droits de marques de commerce sont plus importants que jamais, et nous sommes par conséquent heureux de collaborer avec Amazon pour veiller à leur protection. Nous pouvons aider les clients à déposer des demandes de marque de commerce au Canada et à s'inscrire à Amazon Brand Registry par l'entremise du programme IP Accelerator. »

Paula Clancy, fondatrice et avocate gestionnaire à Clancy PC a déclaré : « Dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui, votre marque est l'un de vos actifs les plus précieux, car elle représente votre réputation aux yeux des consommateurs, et les dirige vers vos produits et vos services. Il est essentiel de protéger sa marque dans un magasin comme Amazon, qui touche des millions de clients dans le monde, non seulement pour prévenir l'utilisation non autorisée de votre marque, mais aussi pour vous protéger en cas de revendications potentielles de tiers. Amazon IP Accelerator aide les petites entreprises à se mettre en rapport avec des professionnels fiables et spécialisés en marques de commerce pour protéger leurs marques. Clancy PC est heureuse de participer au programme et d'aider ces entreprises tout au long de la démarche d'enregistrement de la marque de commerce et du processus d'Amazon Brand Registry. »

Dean Palmer, associé gestionnaire à Palmer IP, au Canada, a déclaré : « Notre équipe canadienne à Vancouver, à Ottawa et à Toronto se réjouit du lancement du programme Amazon IP Accelerator au Canada. Il n'est pas nécessaire d'attendre des années pour faire enregistrer une marque de commerce avant d'accéder aux outils de profil de marque et d'application d'Amazon Brand Registry. Les entreprises qui vendent au Canada peuvent s'inscrire à Brand Registry dans les 14 jours par l'entremise d'IP Accelerator, et profiter du tarif réduit de cabinets approuvés afin de faire enregistrer leur marque de commerce. »

Antonio Turco, associé fondateur de CPST Law LLP, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer à IP Accelerator et heureux qu'Amazon accorde tant d'importance à la protection de la PI. La marque d'une entreprise représente son investissement le plus important, et l'enregistrement d'une marque de commerce est un aspect clé de sa protection. IP Accelerator renforce l'importance de la propriété intellectuelle et constitue un pas important pour aider les petites et moyennes entreprises à obtenir des droits de PI. »

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et les services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews .

