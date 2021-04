L'offre Fire Kids Pro comprend une tablette Fire entièrement fonctionnelle, un an d'abonnement à Amazon Kids+, un nouvel étui protecteur mince et une garantie sans tracas de deux ans, à partir de 129,99 $

La toute nouvelle expérience Fire Kids Pro est conçue pour les enfants plus âgés : aspect et convivialité « adulte », accès au magasin numérique, appels vocaux et vidéo, navigation Web plus ouverte, contenu Amazon Kids+ élargi, contrôle parental souple et plus encore

Fire HD 10 Kids nouvelle génération offre un écran HD brillant 10,1 pouces et une performance plus rapide, ainsi que tout le contenu que les enfants adorent avec un an d'Amazon Kids+, un étui à l'épreuve des enfants, le contrôle parental et une garantie sans tracas de 2 ans - le tout pour 259,99 $

TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd'hui les toutes nouvelles tablettes Fire Kids Pro pour enfants de 6 à 12 ans et la tablette Fire HD 10 Kids nouvelle génération pour enfants de 3 à 7 ans. Désormais, les adultes peuvent choisir une tablette Fire Kids qui répond aux besoins changeants des enfants à mesure qu'ils grandissent, tout en bénéficiant d'un contrôle parental souple qui leur permet d'avoir l'esprit tranquille. Amazon a également annoncé une nouvelle suite de tablettes Fire HD 10 pour le divertissement et la productivité. En savoir plus ici. (www.amazon.ca/pr).

Fire Kids Pro

La toute nouvelle tablette Fire Kids Pro réinvente l'expérience des tablettes pour enfants de 6 à 12 ans avec des fonctionnalités qui autonomisent les enfants et les poussent à explorer un contenu élargi adapté à leur âge. Fire Kids Pro est une tablette pour enfants abordable qui comprend tout ce dont un enfant a besoin pour commencer : une tablette Fire complètement fonctionnelle, un abonnement d'un an à Amazon Kids+ avec une sélection élargie de contenu pour enfants plus âgés, un étui protecteur mince et une garantie sans tracas de deux ans. Fire Kids Pro est offerte en trois tailles ainsi que trois couleurs et imprimés. De plus, tout client possédant une tablette Fire ou Fire Kids peut activer les nouvelles fonctionnalités Fire Kids Pro sur son appareil existant à l'aide du tableau de bord parental Amazon.

La toute nouvelle Fire Kids Pro comprend :

Contenu Amazon Kids+ élargi : Fire Kids Pro est offerte avec un abonnement d'un an à Amazon Kids+, qui comprend une vaste sélection de contenu divertissant et éducatif haut de gamme, désormais avec encore plus de contenu que les enfants plus âgés adorent. Les enfants peuvent choisir parmi des milliers d'applications, de chansons, de livres, de jeux comme Shark Dash et Little Big City 2 , de livres comme Harry Potter et l'Ordre du Phénix et Un teint comme le mien, de vidéos classées G et 13+ soigneusement sélectionnées par l'équipe Amazon Kids, ainsi que du contenu éducatif de National Geographic, Les lapins crétins - apprendre à coder, LEGO, et plus encore.

Fire Kids Pro est offerte avec un abonnement d'un an à Amazon Kids+, qui comprend une vaste sélection de contenu divertissant et éducatif haut de gamme, désormais avec encore plus de contenu que les enfants plus âgés adorent. Les enfants peuvent choisir parmi des milliers d'applications, de chansons, de livres, de jeux comme et , de livres comme et l'Ordre du Phénix et Un teint comme le mien, de vidéos classées G et 13+ soigneusement sélectionnées par l'équipe Amazon Kids, ainsi que du contenu éducatif de National Geographic, Les lapins crétins - apprendre à coder, LEGO, et plus encore. Magasin numérique : En plus du contenu Kids+, les tablettes Kids Pro donnent accès à un magasin numérique pour que les enfants puissent demander des applications comme Disney+, Spotify, Minecraft, Zoom, et plus encore. Les enfants peuvent demander des applications, et leurs parents approuver les achats et les téléchargements. Le magasin numérique comprend une sélection d'applications conçues pour les enfants, et les parents peuvent choisir d'autoriser un accès élargi à d'autres applications. Le contenu pour adulte est toujours exclu.

En plus du contenu Kids+, les tablettes Kids Pro donnent accès à un magasin numérique pour que les enfants puissent demander des applications comme Disney+, Spotify, Minecraft, Zoom, et plus encore. Les enfants peuvent demander des applications, et leurs parents approuver les achats et les téléchargements. Le magasin numérique comprend une sélection d'applications conçues pour les enfants, et les parents peuvent choisir d'autoriser un accès élargi à d'autres applications. Le contenu pour adulte est toujours exclu. Navigateur Web : Le navigateur Web Amazon Kids comprend désormais un paramètre qui donne aux enfants un accès ouvert, mais filtré au Web pour leurs projets scolaires et leur parcours de formation en ligne. Les commandes intégrées sont conçues pour aider à filtrer les sites inappropriés. Les parents peuvent aussi autoriser ou bloquer des sites spécifiques.

Le navigateur Web Amazon Kids comprend désormais un paramètre qui donne aux enfants un accès ouvert, mais filtré au Web pour leurs projets scolaires et leur parcours de formation en ligne. Les commandes intégrées sont conçues pour aider à filtrer les sites inappropriés. Les parents peuvent aussi autoriser ou bloquer des sites spécifiques. Appels vocaux et vidéo : Les enfants peuvent passer et recevoir des appels vocaux et vidéo via Wi-Fi avec des contacts approuvés par leurs parents qui possèdent un appareil Echo ou l'application Alexa, ce qui leur permet de clavarder facilement avec des amis pour faire leurs devoirs ou rester en contact avec leur famille. Les enfants peuvent aussi faire des annonces comme « J'ai fini mes devoirs » depuis la tablette aux appareils avec Alexa intégré à la maison.

Les enfants peuvent passer et recevoir des appels vocaux et vidéo via Wi-Fi avec des contacts approuvés par leurs parents qui possèdent un appareil Echo ou l'application Alexa, ce qui leur permet de clavarder facilement avec des amis pour faire leurs devoirs ou rester en contact avec leur famille. Les enfants peuvent aussi faire des annonces comme « J'ai fini mes devoirs » depuis la tablette aux appareils avec Alexa intégré à la maison. Musique : Une section musique qui facilite l'accès à la musique pour enfants. Les enfants peuvent choisir parmi une grille de contenu, notamment l'application Fun Kids Radio, des jeux axés sur la musique comme Little Piano et des clips vidéo comme des chansons enfantines, des chansons à chanter en voiture et plus encore.

Une section musique qui facilite l'accès à la musique pour enfants. Les enfants peuvent choisir parmi une grille de contenu, notamment l'application Fun Kids Radio, des jeux axés sur la musique comme Little Piano et des clips vidéo comme des chansons enfantines, des chansons à chanter en voiture et plus encore. Contrôle parental souple : Le contrôle parental gratuit d'Amazon Kids permet aux adultes de gérer facilement le temps d'écran et le contenu numérique de leurs enfants. Les adultes peuvent fixer des objectifs quotidiens, des filtres selon l'âge, des limites de temps pour la semaine et la fin de semaine, ajuster l'expérience du navigateur Web, activer ou désactiver les appels vocaux et vidéo, approuver les contacts avec qui communiquer, approuver ou refuser les achats dans le magasin numérique, et plus encore.

Le contrôle parental gratuit d'Amazon Kids permet aux adultes de gérer facilement le temps d'écran et le contenu numérique de leurs enfants. Les adultes peuvent fixer des objectifs quotidiens, des filtres selon l'âge, des limites de temps pour la semaine et la fin de semaine, ajuster l'expérience du navigateur Web, activer ou désactiver les appels vocaux et vidéo, approuver les contacts avec qui communiquer, approuver ou refuser les achats dans le magasin numérique, et plus encore. Aspect et convivialité « adulte » : Le thème de l'écran d'accueil ressemble davantage à une tablette pour « adulte ». Un nouvel onglet « Pour vous » offre un écran personnalisé du contenu pour faciliter la découverte de contenu nouveau et recommandé, tandis que l'onglet « Accueil » permet un accès facile aux règles sur le temps d'écran de l'enfant et aux fonctionnalités clés comme les appels vocaux et vidéo, le navigateur Web et le magasin numérique.

Le thème de l'écran d'accueil ressemble davantage à une tablette pour « adulte ». Un nouvel onglet « Pour vous » offre un écran personnalisé du contenu pour faciliter la découverte de contenu nouveau et recommandé, tandis que l'onglet « Accueil » permet un accès facile aux règles sur le temps d'écran de l'enfant et aux fonctionnalités clés comme les appels vocaux et vidéo, le navigateur Web et le magasin numérique. Choix de couleurs et d'étuis ludiques : Fire Kids Pro est vendu avec un étui mince aux couleurs attrayantes et imprimés ludiques qui protège des chutes et des chocs. Les parents peuvent choisir entre Noir, Arabesque et Intergalactique. L'étui comprend un support réglable pour un apprentissage virtuel, une jouabilité et un visionnement de vidéos faciles et pratiques. Toutes les tablettes Fire Kids Pro sont couvertes par une garantie sans tracas de deux ans. Si elle se brise, retournez-la et Amazon la remplacera gratuitement.

« Les parents et les enfants adorent nos tablettes Fire Kids. Elles continuent d'être les tablettes pour enfants les plus vendues aux États-Unis. À mesure que les centres d'intérêts des enfants s'élargissent, ils veulent naturellement en faire plus et ont besoin d'une tablette qui grandit avec eux », a déclaré Kurt Bekurd, directeur général, Amazon Kids & Kids+. « La Fire Kids Pro offre tout ce que les parents apprécient déjà dans nos tablettes pour enfants avec une nouvelle expérience qui donne aux enfants de 6 à 12 ans encore plus de ce qu'ils veulent : plus de contenu, plus de liberté pour explorer en toute sécurité avec de nouvelles fonctionnalités, et plus de liens sociaux. De plus, le contrôle parental souple d'Amazon Kids permet aux parents d'adapter l'expérience de leurs enfants en fonction de leur modèle familial, ce qui leur procure l'esprit tranquille à mesure que leurs enfants grandissent. »

Fire HD 10 Kids

La Fire HD 10 Kids nouvelle génération comprend une tablette Fire HD 10 qui offre jusqu'à 12 heures d'autonomie de batterie et un port USB-C pour une charge facile, spécialement pour les enfants. L'écran HD brillant 10,1 pouces combiné à une performance plus rapide offre une excellente expérience vidéo. La Fire HD 10 Kids est vendue avec un étui à l'épreuve des enfants bleu ciel et lavande intégrant une béquille qui sert aussi de poignée, un an d'Amazon Kids+ et une garantie sans tracas de deux ans. C'est la tablette idéale pour les enfants de 3 à 7 ans.

Amazon Kids+ offre aux enfants un accès illimité à des milliers de livres, films, séries télé, contenu en français, livres, applications éducatives et jeux, le tout organisé par des experts en contenu pour enfants. Le contrôle parental gratuit d'Amazon Kids permet aux adultes de gérer facilement le temps d'écran et le contenu numérique de leurs enfants. Grâce à la fonctionnalité « Apprendre d'abord », les adultes peuvent bloquer l'accès aux jeux et aux dessins animés jusqu'à ce que les objectifs éducatifs soient atteints. Ces paramètres peuvent être gérés sur l'appareil de l'enfant ou via le tableau de bord parental Amazon.

Prix et disponibilité

Les toutes nouvelles tablettes Fire Kids Pro sont offertes à partir de 1 29,99 $ pour la Fire 7 Kids Pro (www.amazon.ca/fire7kidspro), 179,99 $ pour la Fire HD 8 Kids Pro (www.amazon.ca/firehd8kidspro) et 259,99 $ pour la Fire HD 10 Kids Pro (www.amazon.ca/firehd10kidspro).

La Fire HD 10 Kids nouvelle génération coûte 259,99 $ (www.amazon.ca/firehd10kids). Pour une durée limitée, les clients peuvent obtenir un rabais de 120 $ pour l'achat de deux tablettes Fire HD 10 Kids ou Fire HD 10 Kids Pro.

Les tablettes Fire Kids Pro et Fire HD 10 pour enfants sont disponibles en précommande dès aujourd'hui et seront expédiées le 26 mai.

Amazon Kids est entièrement gratuit pour les parents, et les abonnements Amazon Kids+ sont offerts à partir de 3,99 $ par mois pour les membres Prime et à partir de 5,99 $ par mois pour les clients qui ne sont pas encore membres Prime.

À propos d'Amazon

Amazon obéit à quatre principes : l'obsession du client plutôt que la priorité à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement pour l'excellence opérationnelle et la vision à long terme. Commentaires clients, achats 1-Click, recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa sont quelques-uns des produits et services innovés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

SOURCE Amazon Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

http://www.amazon.com