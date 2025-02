MONTRÉAL, le 4 févr. 2025 /CNW/ - L'intention d'Amazon de fermer ses sept entrepôts au Québec et de céder l'ensemble de ses opérations en sous-traitance ne vise qu'un seul objectif : freiner la campagne de syndicalisation en cours et empêcher la conclusion d'une première convention collective en Amérique du Nord, estime la CSN.

« Personne n'est dupe ! La seule spécificité qui justifierait un modèle d'affaires unique au Québec réside dans la présence d'un syndicat et l'imminence d'une première convention collective, dont le contenu pourrait être tranché par un arbitre dès l'été 2025 », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

En raison de cette motivation profondément antisyndicale qui contrevient à plusieurs articles du Code du travail en vigueur au Québec, la centrale syndicale exhorte les gouvernements du Canada et du Québec, les municipalités ainsi que l'ensemble des organismes publics et parapublics à cesser de s'approvisionner auprès d'Amazon et à mettre fin aux contrats d'infonuagique ou à toute autre forme de contrat avec la multinationale américaine et ses filiales. Ces contrats doivent être réorientés vers des entreprises d'ici, argue la CSN.

La centrale syndicale invite également la population à boycotter la multinationale américaine en cessant d'acheter sur sa plateforme en ligne et encourage les gens à mettre fin à leur abonnement à Amazon Prime.

La population et la classe politique seront invitées à Montréal, le 15 février prochain, pour dénoncer les agissements d'Amazon lors d'une manifestation en soutien aux 4500 personnes mises à pied.

« Une entreprise qui ne respecte pas nos lois ne devrait pas être autorisée à faire des affaires ici. Encore moins à recevoir des contrats publics. De nombreuses entreprises locales ont souffert des bouleversements du secteur de la vente au détail occasionnés par l'arrivée d'Amazon au Québec. Plus de 4500 personnes ont perdu leur emploi. Il est temps de résister à ces nombreux affronts et à soutenir nos commerces locaux. Cessons d'acheter sur Amazon et encourageons nos entreprises d'ici », plaide la présidente de la CSN.

Les 1600 syndicats affiliés à la CSN seront mis à contribution : ils seront appelés à débusquer les contrats signés par leurs employeurs avec la multinationale et à faire pression sur eux afin de sortir Amazon de leur milieu de travail.

Pour plus d'information, consultez www.csn.qc.ca/amazon

Recours juridiques

Des recours juridiques seront également entrepris au cours des prochains jours. En raison de l'animus antisyndical motivant le geste brutal posé par Amazon, la CSN demandera au tribunal l'annulation des licenciements collectifs, la réouverture des sept entrepôts et la réintégration des 1700 employé-es d'Amazon, en plus des compensations et des indemnités qui s'imposent.

« Les fermetures annoncées par Amazon ne sont pas de réelles fermetures au sens de la loi, explique Caroline Senneville, puisque jamais Amazon n'a annoncé son intention de cesser de vendre ses produits en ligne auprès de la population québécoise. Ce qu'Amazon pense pouvoir faire, c'est transférer le travail à d'autres acteurs commerciaux et céder à des entités différentes certaines opérations d'entreposage et de livraison. Ce soi-disant « nouveau modèle d'affaires » ne vise qu'à se soustraire à ses obligations, telles qu'elles sont prévues au Code du travail. Le tribunal devra reconnaître qu'un tel stratagème contrevient à la loi et pourra alors ordonner la réintégration des travailleuses et des travailleurs d'Amazon. »

Enfin, soulignons qu'une demande d'arbitrage de première convention a été déposée auprès du ministre du Travail la semaine dernière dans le cadre de la négociation qui a lieu à l'entrepôt DXT4, seul entrepôt d'Amazon syndiqué au Canada. Nonobstant la fermeture présumée du centre de livraison de Laval, des questions relatives à la rémunération rétroactive et au droit de rappel au travail en cas de réouverture doivent être réglées, fait valoir la CSN.

À propos

Le 19 avril dernier, la CSN déposait une requête auprès du TAT pour représenter les 230 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier à Laval. Au cours des semaines précédentes, un grand nombre de salarié-es avaient rallié leur syndicat. Le 10 mai, le TAT accréditait officiellement le syndicat, reconnaissant qu'une majorité d'employé-es y avaient adhéré. La négociation en vue d'établir une première convention collective a débuté en juillet.

Rappelons qu'après avoir été condamnée par le TAT pour ingérence et entraves antisyndicales à l'entrepôt YUL2 à Lachine, Amazon subit présentement un procès du même type pour des actions similaires menées à l'entrepôt DXT4 de Laval.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]