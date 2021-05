Amazon investit en Colombie-Britannique pour créer 2 000 emplois, rehausser les possibilités des entreprises locales et améliorer l'expérience client

L'expansion d'Amazon fait suite à sa désignation comme l'un des meilleurs employeurs de la C.-B.

SEATTLE, le 7 mai 2021 /CNW/ - Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) a annoncé aujourd'hui qu'il continue d'investir dans l'économie de la Colombie-Britannique et du Grand Vancouver dans le cadre d'une expansion comptant cinq édifices : un centre d'exploitation, un centre de tri et trois postes de livraison. Cet investissement créera plus de 2 000 emplois sûrs accompagnés d'une rémunération concurrentielle, d'avantages sociaux parmi les meilleurs de l'industrie et de possibilités d'avancement professionnel dès le premier jour.

« Nous sommes ravis d'élargir notre réseau en Colombie-Britannique afin de mieux servir nos clients, tout en offrant à nos employés une belle carrière sûre, de la formation pratique et un perfectionnement des compétences », a déclaré Sumegha Kumar, directrice des opérations de distribution aux clients canadiens pour Amazon Canada. « Nos nouvelles installations nous aideront à répondre à la demande croissante d'excellents produits et de livraisons plus rapides, tout en rehaussant le service et le soutien que nous pouvons fournir aux milliers de petites entreprises qui vendent des produits sur Amazon. »

Amazon lance de nouveaux centres en Colombie-Britannique :

Vancouver - Un centre d'exploitation robotisé de pointe de 450 000 pieds carrés dans le port de Vancouver ouvrira ses portes à la fin de 2021. C'est le premier centre de ce genre dans la province, et il créera 1 000 emplois.

- Un centre d'exploitation robotisé de pointe de 450 000 pieds carrés dans le port de ouvrira ses portes à la fin de 2021. C'est le premier centre de ce genre dans la province, et il créera 1 000 emplois. Ville de Langley - Un nouveau centre de tri qui ouvrira plus tard cette année et créera plus de 500 emplois.

- Un nouveau centre de tri qui ouvrira plus tard cette année et créera plus de 500 emplois. Canton de Langley - Un poste de livraison qui a été inauguré à la mi-février et qui a créé 200 emplois.

- Un poste de livraison qui a été inauguré à la mi-février et qui a créé 200 emplois. Pitt Meadows - Un poste de livraison qui ouvrira plus tard en 2021 et créera des centaines d'emplois.

- Un poste de livraison qui ouvrira plus tard en créera des centaines d'emplois. Delta - Un poste de livraison qui ouvrira avant la fin de l'année et créera des centaines de possibilités d'emploi.

Création d'emplois et retombées économiques

Amazon emploie plus de 5 500 employés à temps plein et à temps partiel dans des postes liés aux opérations ainsi que dans des postes de direction et de technologie en Colombie-Britannique, et a investi plus de 3 milliards de dollars dans la province au cours de la dernière décennie. Pour en savoir plus au sujet des retombées économiques attribuables à Amazon Canada, lisez le Rapport sur l'impact économique.

L'honorable Ravi Kahlon , ministre de l'Emploi, de la Relance économique et de l'Innovation : « Cette expansion d'Amazon confirme qu'une société mondiale considère la Colombie-Britannique comme un endroit favorable pour s'engager à long terme. Nous sommes heureux de la création de possibilités d'emploi, qui bénéficieront tant à des personnes et qu'à des familles, et nous nous réjouissons d'avoir l'occasion de présenter au monde entier les produits sensationnels des petites et moyennes entreprises de notre province. »

: « Cette expansion d'Amazon confirme qu'une société mondiale considère la Colombie-Britannique comme un endroit favorable pour s'engager à long terme. Nous sommes heureux de la création de possibilités d'emploi, qui bénéficieront tant à des personnes et qu'à des familles, et nous nous réjouissons d'avoir l'occasion de présenter au monde entier les produits sensationnels des petites et moyennes entreprises de notre province. » Kennedy Stewart , maire de Vancouver : « Amazon choisit une fois de plus de prendre de l'expansion à Vancouver , ce qui confirme l'attrait international qu'exerce notre ville auprès des innovateurs et des créateurs les plus performants. Cet investissement et les 1,000 nouveaux emplois connexes résultent directement de l'engagement de Vancouver à attirer les sociétés les plus brillantes. Vancouver est l'endroit idéal pour faire croître ses activités et lancer des produits et des idées remarquables dans de nouveaux marchés, tant au Canada qu'ailleurs, qu'il s'agisse des jeunes entreprises de demain ou d'entreprises chefs de file mondiales comme Amazon. »

Avancement professionnel

En février 2021, Amazon a été reconnu comme l'un des 100 meilleurs employeurs de la Colombie-Britannique. Ses employés à temps plein dans la province bénéficient d'avantages sociaux concurrentiels, notamment un salaire horaire de départ de 16 $, une assurance couvrant les soins médicaux, dentaires et de la vue, un régime collectif de REER, un régime d'attribution d'actions et des primes de rendement dès le premier jour.

Voici quelques exemples d'employés de la Colombie-Britannique qui réalisent leurs aspirations professionnelles :

Maninder Kaur , ambassadrice de la dotation en personnel : « Je suis entrée à Amazon à titre d'associée à l'exploitation et j'étais vraiment contente de faire partie d'une entreprise formidable et innovatrice. Après un mois de travail au centre d'exploitation à Vancouver , j'ai pu examiner à fond des possibilités susceptibles d'améliorer grandement ma carrière, dont l'occasion de démontrer mes compétences, mes forces et ma passion en qualité d'ambassadrice temporaire à la dotation en personnel. »



: « Je suis entrée à Amazon à titre d'associée à l'exploitation et j'étais vraiment contente de faire partie d'une entreprise formidable et innovatrice. Après un mois de travail au centre d'exploitation à , j'ai pu examiner à fond des possibilités susceptibles d'améliorer grandement ma carrière, dont l'occasion de démontrer mes compétences, mes forces et ma passion en qualité d'ambassadrice temporaire à la dotation en personnel. » Norm Lihaven , associé à l'exploitation : « J'ai fait carrière dans les affaires et six ans après avoir pris ma retraite, soit en 2018, j'ai décidé de retourner sur le marché du travail en tant qu'associé à l'exploitation au centre de New Westminster . J'adore la diversité démographique et culturelle qui règne à Amazon et donne l'occasion de tisser des liens avec des collègues venus du monde entier. »



, « J'ai fait carrière dans les affaires et six ans après avoir pris ma retraite, soit en 2018, j'ai décidé de retourner sur le marché du travail en tant qu'associé à l'exploitation au centre de . J'adore la diversité démographique et culturelle qui règne à Amazon et donne l'occasion de tisser des liens avec des collègues venus du monde entier. » Simran Dhatt , ingénieur de soutien informatique : « J'ai débuté dans un poste temporaire en 2015 et depuis, j'ai eu l'occasion de travailler avec la plupart des services. Grâce à cette expérience, je suis devenu autonome et j'ai confiance en moi. Je suis curieux, je veux apprendre de nouvelles choses et de nouvelles technologies, et suis donc toujours en train de poser des questions et d'explorer. J'encourage fortement les employés à tirer parti du programme Options de carrière Amazon, qui les aidera à s'épanouir, tant à Amazon qu'ailleurs. »

Autonomiser les entreprises du Grand Vancouver

Amazon possède l'un des réseaux de distribution les plus perfectionnés du monde. Des milliers de petites et moyennes entreprises (PME) en Colombie-Britannique font affaire avec Amazon pour accéder à des millions de clients au Canada et dans le monde entier.

La croissance d'Amazon en Colombie-Britannique élargira le service et le soutien dont profitent les PME dans le cadre du service Expédié par Amazon. Ce dernier, dont on peut résumer la raison d'être par le slogan « Vous le vendez, nous l'expédions », permet aux entreprises locales d'entreposer leurs produits dans les centres d'exploitation d'Amazon, tandis qu'Amazon se charge d'expédier leurs commandes, de fournir le service à la clientèle et de s'occuper des retours.

Voici quelques exemples d'entreprises locales de Vancouver qui ont accédé à de nouveaux marchés et profité de nouvelles occasions de croissance en faisant équipe avec Amazon :

Jennifer Pratt , propriétaire et créatrice de Seeding Square : « Vendre sur Amazon a complètement changé la donne en ce qui concerne la croissance de mon entreprise. J'ai maintenant accès à de nombreux marchés dont je n'aurais jamais pu tirer parti autrement. Au cours de la dernière année seulement, mes ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 347 pour cent! »

: « Vendre sur Amazon a complètement changé la donne en ce qui concerne la croissance de mon entreprise. J'ai maintenant accès à de nombreux marchés dont je n'aurais jamais pu tirer parti autrement. Au cours de la dernière année seulement, mes ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 347 pour cent! » Chris Yee , fondateur de The Cocktail Box Co. et de Brew Your Bucha : « Amazon continue de nous fournir des débouchés pour accéder à de nouveaux clients et offrir un service impeccable à nos clients au Canada , aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie. Le fait d'utiliser Amazon a accéléré notre croissance et nous a permis de mettre sur le marché de nouveaux produits novateurs sans accroc. Grâce à l'intégration des outils et des données que procure Amazon, la mise au point de nos produits et leur processus de lancement restent un moteur clé de la croissance de notre marque. »

Les vendeurs canadiens sur Amazon ont réalisé un chiffre de ventes de plus de 2 milliards de dollars dans les boutiques Amazon du monde entier. Pour en savoir plus, lisez le premier Rapport d'impact sur les PME d'Amazon Canada.

Protéger les employés

Amazon accorde la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés afin d'offrir un milieu de travail sécuritaire. L'entreprise a investi plus de 11,5 milliards de dollars pour protéger ses employés et livrer des produits à ses clients en 2020. Cette somme comprend un investissement de plus de 961 millions de dollars dans des mesures et de l'équipement de sécurité dans les bâtiments d'Amazon, comme des masques, des prises de température, des écrans en Plexiglas, des produits de désinfection, des équipes de nettoyage supplémentaires, et même un programme de dépistage sur place. Amazon a en outre effectué plus de 150 modifications importantes des processus en vue de protéger ses équipes, instaurant notamment des mesures de distanciation physique ainsi que des procédures de nettoyage et de désinfection en profondeur à chaque emplacement. À l'heure actuelle, plus de 2 500 employés de la plus grande installation d'Amazon en Colombie-Britannique ont eu la possibilité d'être vaccinés contre la COVID-19 dans le cadre du groupe de travail sur le milieu de travail de la province.

Pour plus d'information sur les postes offerts en Colombie-Britannique, rendez-vous au www.amazondelivers.jobs.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services innovés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

SOURCE Amazon Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

http://www.amazon.com