Amazon Fire Kids Edition : des tablettes entièrement conçues pour les enfants, en vente dès maintenant au Canada

Offerte en trois tailles d'écran, Fire Kids Edition comporte toutes les fonctions d'une tablette Fire et comprend un abonnement gratuit d'un an au service Amazon FreeTime Unlimited ainsi qu'un étui à l'épreuve des enfants. Son prix de départ est de 129,99 $ CA avec des économies représentant jusqu'à 85 $ CA.

Amazon FreeTime Unlimited offre aux enfants de 3 à 12 ans des milliers de livres, d'applications éducatives, de vidéos et de jeux de qualité adaptés à leur âge, ainsi que des

contrôles parentaux et Parent Dashboard.

Les tablettes Fire Kids Edition comprennent une garantie sans tracas de deux ans. Si quelque chose leur arrive, renvoyez-les et Amazon les remplacera gratuitement.

SEATTLE, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Amazon a annoncé aujourd'hui que Fire Kids Edition, les tablettes entièrement conçues pour les enfants (et leurs parents), sont maintenant offertes au Canada. Les tablettes Fire Kids Edition reposent sur ces trois idées :

Les enfants veulent une vraie tablette, pas un jouet - Fire 7 Kids Edition comporte un affichage IPS de 7 po, un processeur quadricœur, une capacité de stockage de 16 Go expansible à l'aide d'une fente pour carte MicroSD et une batterie procurant jusqu'à 7 heures d'autonomie. Fire HD 8 Kids Edition offre un grand écran HD de 8 po offrant une résolution de 1280 x 800, un processeur quadricœur, une capacité de stockage de 32 Go expansible à l'aide d'une fente pour carte MicroSD et une batterie procurant jusqu'à 10 heures d'autonomie. La toute nouvelle tablette Fire HD 10 Kids Edition est la nouvelle génération de la tablette la plus grande et la plus rapide d'Amazon : écran HD intégrale 1080p de 10,1 po aux couleurs éclatantes, processeur octocœur de 2,0 GHz, stockage de 32 Go expansible par carte MicroSD, autonomie allant jusqu'à 12 heures en usage mixte et recharge rapide et facile. Les parents veulent savoir que le contenu utilisé par leurs enfants est à la fois amusant et éducatif - Les tablettes Fire Kids Edition comprennent un abonnement d'un an à Amazon FreeTime Unlimited, un service d'abonnement offrant des milliers de livres, d'applications éducatives, de vidéos et de jeux de qualité, tous vérifiés pour leur caractère approprié en fonction de l'âge. De plus, les parents ont accès à des contrôles parentaux faciles à utiliser qui favorisent l'apprentissage avant le jeu, notamment des fonctionnalités novatrices telles que Learn First, qui masque tout le contenu de divertissement en attendant que les objectifs éducatifs quotidiens soient atteints. Les enfants n'ont pas accès aux médias sociaux et ils ne peuvent pas faire d'achats dans l'application. De plus, le contenu ne comporte aucune publicité. Les enfants cassent des choses en dépit de leurs meilleures intentions - Les tablettes Fire Kids Edition sont accompagnées d'un étui à l'épreuve des enfants (bleu ou rose) et d'une garantie sans tracas de deux ans. Si quelque chose leur arrive, renvoyez-les et Amazon les remplacera gratuitement.

« Les tablettes Fire Kids Edition, vendues par millions dans le monde entier, sont entièrement conçues pour offrir le meilleur des mondes aux enfants et aux parents, a déclaré Kurt Beidler, directeur, Enfants et famille à Amazon. Le rapport qualité-prix est incroyable, car chaque tablette Fire est accompagnée d'un étui à l'épreuve des enfants et d'un abonnement d'un an à FreeTime Unlimited donnant accès des milliers de livres, d'applications éducatives, de vidéos et de jeux destinés aux enfants, en français et en anglais, dont de nombreux classiques et grands succès. De plus, grâce à la garantie sans tracas de deux ans et aux contrôles parentaux de FreeTime, les parents peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que l'appareil est protégé et qu'ils ne seront jamais surpris par une facture, de la publicité non désirée ou des billets de médias sociaux. »

Un contenu dont les enfants raffolent et facile à parcourir

Amazon FreeTime Unlimited permet aux enfants d'avoir accès à des livres, des applications éducatives, des vidéos et des jeux de qualité convenant à leur âge, y compris des titres nouveaux et populaires comme TRANSFORMERS Rescue Bots: Disaster Dash, National Geographic Readers: Elephants, la série complète des livres de Harry Potter, Sago Mini Zoo et d'autres de marques comme Budge Studios, National Geographic, Pottermore et Sago Mini, ainsi qu'à des livres d'auteurs canadiens populaires comme The Most Magnificent Thing d'Ashley Spires, Eddy Noisette de Mélanie Watt et L'ours qui aimait les arbres de Nicholas Oldland. De plus, qu'ils parlent déjà couramment le français ou soient en train de l'apprendre, les enfants de tous les âges peuvent profiter de la version française d'émissions, jeux et films populaires comme Disney Crossy Road, Pat le chat, Johnny Test, Kung Fu Panda et plus encore. Tout le contenu de FreeTime Unlimited est destiné aux enfants et sélectionné par l'équipe d'Amazon FreeTime, qui l'enrichit régulièrement. Les livres, les applications éducatives et les jeux peuvent même être téléchargés pour s'en servir en l'absence de connexion sans fil, par exemple en voiture, en train ou en avion.

FreeTime donne en outre accès à des contrôles parentaux faciles à utiliser afin que les parents sachent que le contenu utilisé par leurs enfants convient à leur âge. Ils peuvent gérer le temps passé devant l'écran selon le type de contenu grâce à des fonctions novatrices comme Learn First, qui masque tout le contenu de divertissement en attendant que les objectifs éducatifs quotidiens soient atteints, et Bedtime, qui éteint automatiquement FreeTime le soir jusqu'à l'heure fixée par les parents, en plus de pouvoir régler des paramètres pour les jours de semaine et de fin de semaine. En outre, les parents peuvent accéder à Parent Dashboard (parents.amazon.ca) à partir de n'importe quel navigateur Web afin d'obtenir des rapports quotidiens sur le contenu numérique utilisé par leurs enfants dans FreeTime et d'établir des limites d'utilisation à distance.

Disponibilité

Les tablettes Fire 7 Kids Edition, Fire HD 8 Kids Edition et Fire HD 10 Kids Edition peuvent être précommandées dès aujourd'hui. La Fire 7 Kids Edition coûte 129,99 $ CA et est en vente à [www.amazon.ca/Fire7KidsEdition]. La Fire HD 8 Kids Edition coûte 169,99 $ CA et est en vente à [www.amazon.ca/FireHD8KidsEdition]. La Fire HD 10 Kids Edition coûte 259,99 $ CA et est en vente à [www.amazon.ca/FireHD10KidsEdition]. Toutes les tablettes seront expédiées aux clients à compter du 30 octobre.

Les tablettes Fire Kids Edition comprennent un abonnement d'un an à Amazon FreeTime Unlimited. Après un an, les clients qui sont des membres Prime peuvent conserver leur abonnement à FreeTime Unlimited pour 3,99 $ par mois, et ceux qui ne le sont pas encore, pour 5,99 $ CA par mois. On peut aussi accéder à l'abonnement à FreeTime Unlimited à partir de l'application FreeTime, que l'on peut télécharger sur les tablettes Fire compatibles, dont la Fire 7, la Fire HD 8 et la Fire HD 10. Pour plus d'information, rendez-vous à [amazon.ca/freetime].

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews .

SOURCE Amazon Canada

Renseignements: amazon-pr@amazon.com

Related Links

http://www.amazon.com