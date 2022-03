Amazon élimine le montant d'achat minimum obligatoire de 25 $ pour les millions d'articles admissibles à la livraison Prime gratuite en un jour au Canada

Grâce à l'élimination du montant d'achat minimum obligatoire pour les articles admissibles à la livraison Prime gratuite en un jour, Amazon continue à développer son système de livraisons rapides et gratuites pour les membres Prime au Canada

TORONTO, le 9 mars 2022 /CNW/ - Amazon a annoncé aujourd'hui l'élimination du montant d'achat minimum obligatoire de 25 $ pour les millions d'articles d'admissibles à la livraison Prime gratuite en un jour vers la plupart des villes canadiennes. Des millions de membres Prime ont déjà profité de ce nouvel avantage, qui englobe désormais des articles tels que les cadeaux d'anniversaire de dernière minute, les articles ménagers de tous les jours et les produits vendus par des petites entreprises de partout au Canada.

« Depuis le lancement du programme Prime au Canada en 2013, nous nous sommes attelés sans relâche à améliorer chaque jour la vie de nos membres », a déclaré Mike Strauch, directeur national d'Amazon Canada. « À présent, grâce à l'élimination du montant d'achat minimum obligatoire pour les articles admissibles à la livraison Prime gratuite en un jour, il est encore plus facile et plus rapide qu'auparavant pour les membres Prime de se faire livrer plus d'articles, et ce, gratuitement. Nous continuerons d'étoffer notre sélection et d'étendre le nombre de zones de livraison afin que les membres Prime obtiennent leurs produits plus rapidement que jamais. »

Pour trouver des articles admissibles à la livraison Prime gratuite en un jour, il suffit de chercher l'icône Prime « Livraison en 24 heures gratuite » au moment de parcourir les produits, ou bien de cliquer sur la case « Le recevoir d'ici demain » dans le menu filtre sur votre ordinateur ou dans l'application Amazon. Les articles admissibles seront livrés le jour suivant, gratuitement et sans montant d'achat minimum nécessaire. Pour connaître tous les détails et l'ensemble des codes postaux admissibles, rendez-vous au www.amazon.ca/PrimeDelivery .

Pour plus d'information sur Prime, y compris sur la façon de s'inscrire à un essai gratuit de 30 jours, consultez le www.amazon.ca/prime .

Le quotidien amélioré grâce à Prime

Prime offre le meilleur du magasinage, des économies et du divertissement à plus de 200 millions de membres payants à travers le monde. Au Canada, ces avantages comprennent l'accès illimité à des séries télévisées et des films primés grâce à Prime Video, l'accès à plus de deux millions de chansons sans publicité sur Amazon Music, l'accès illimité à des milliers de livres sur Prime Reading, des jeux gratuits sur Prime Gaming, le stockage gratuit et illimité de photos sur Amazon Photos, un accès anticipé à certaines Offres éclair, Prime Day et bien plus encore. Prime repose sur le concept d'expéditions illimitées, gratuites et rapides. Les membres ont donc accès à la livraison Prime GRATUITE le jour même pour les commandes admissibles de plus de 25 $ CA expédiées à Toronto, à Vancouver, à Calgary, à Edmonton, à Montréal et dans le sud-ouest de l'Ontario, à la livraison Prime GRATUITE en un jour dans la plupart des villes, et à la livraison GRATUITE en deux jours pour des millions d'articles. Prime coûte 79 $ CA par an ou 7,99 $ CA par mois, et les clients admissibles peuvent essayer gratuitement Prime en se rendant à l'adresse amazon.ca/prime . Les étudiants universitaires et collégiaux peuvent s'inscrire à Prime en bénéficiant d'une réduction de 50 % et profiter de tous les avantages de Prime pendant un essai de six mois en se rendant à l'adresse amazon.ca/primestudent . Les clients d'Amazon Business, qui vont des petites entreprises aux grandes sociétés, en passant par les organismes éducatifs, gouvernementaux et sans but lucratif, peuvent également se prévaloir des livraisons rapides et gratuites de Prime ainsi que de ses avantages professionnels exclusifs en s'inscrivant à Prime Business. Le service est accessible à partir de 109 $ CA par année pour un maximum de trois utilisateurs à l'adresse amazon.ca/businessprime .

