Amazon continue à aider les réfugiés en proposant une deuxième Journée carrière pour réfugiés virtuelle

L'évènement aura lieu le 3 novembre et visera, avec l'aide de recruteurs, à soutenir les chercheurs d'emploi en leur fournissant des conseils en matière de carrière et des informations au sujet des emplois chez Amazon

TORONTO, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de son Programme de soutien aux réfugiés , qui a débuté en juin, Amazon Canada organisera sa deuxième Journée carrière pour réfugiés virtuelle le jeudi 3 novembre, de 10 h à 14 h, HAP (13 h à 17 h, HAE). L'événement aidera les réfugiés à découvrir les carrières chez Amazon au Canada et leur donnera l'occasion d'entrer en contact avec des recruteurs.

Tout comme lors de la première Journée carrière pour réfugiés, des kiosques virtuels seront mis en place par type d'emploi, notamment des emplois techniques et non techniques auprès des ressources humaines et dans les centres d'expédition. Les participants pourront entrer dans un kiosque pour consulter les offres d'emploi et des informations, et demander à parler en tête-à-tête avec des représentants d'Amazon. L'évènement comportera aussi des présentations en direct, qui traiteront du processus d'entrevue chez Amazon, de la rédaction de CV et des avantages sociaux pour les employés d'Amazon. Les participants pourront enfin visiter un kiosque consacré aux réseaux d'affinité et aux questions d'immigration, qui expliquera comment s'y retrouver dans le processus d'immigration et bénéficier de l'aide d'Amazon.

La première Journée carrière pour réfugiés d'Amazon Canada a aidé 119 participants à profiter du soutien de 50 employés d'Amazon. « La première Journée carrière pour réfugiés a été une expérience très enrichissante car elle a permis d'aider les candidats à poursuivre leur parcours de perfectionnement professionnel », a déclaré Catherine Fontaine, recruteuse principale de l'équipe People eXperience and Technology d'Amazon. « J'ai pu aider les candidats à améliorer l'un des outils les plus importants de leur boîte à outils professionnelle, la rédaction d'un CV efficace, qui leur permet de se présenter sous leur meilleur jour avant même d'avoir décroché une entrevue. Nous espérons reproduire l'expérience grâce à ce deuxième événement virtuel. »

Outre le Programme de soutien aux réfugiés d'Amazon Canada, un nouveau groupe de ressources pour les employés, le réseau pour les réfugiés et les nouveaux arrivants au Canada, verra le jour en janvier 2023. Le groupe d'affinité contribuera à créer un sentiment d'appartenance à une communauté en aidant à attirer et à conserver les employés qui sont des réfugiés et à renforcer leur sentiment d'inclusion. Le groupe se concentrera sur le recrutement à l'échelle nationale et internationale, les événements communautaires et les collectes de fonds, et il donnera accès aux employés à des possibilités de perfectionnement professionnel. Amazon continue d'accueillir des nouveaux arrivants et des réfugiés au sein de son effectif et sait que de telles ressources sont essentielles à leur succès.

« Nous avons créé ce groupe pour répondre à certaines des préoccupations quotidiennes auxquelles les réfugiés sont confrontés lorsqu'ils commencent un nouvel emploi au Canada », a déclaré Bellal Faroqi, spécialiste de la stratégie pour le soutien à l'immigration chez Amazon Canada et fondatrice du Réseau pour les réfugiés et les nouveaux arrivants d'Amazon Canada. « Ces questions concernent l'immigration, la réinstallation dans une nouvelle communauté et l'adaptation à la culture du Canada et d'Amazon. Le groupe d'affinité répondra à ces préoccupations et permettra aux Amazoniens de soutenir les nouveaux arrivants et les réfugiés tout en créant un sentiment d'appartenance communautaire chez les nouveaux Canadiens au sein d'Amazon. »

« Nous sommes résolus à favoriser la diversité et l'inclusion et recherchons toujours le moyen de maximiser notre impact à mesure que nous grandissons », a affirmé Sumegha Kumar, directrice des opérations d'expédition aux clients pour Amazon Canada. « Le succès de notre dernière Journée carrière pour réfugiés d'Amazon Canada et la formation du nouveau groupe de ressources pour les employés axé sur les réfugiés sont la preuve de cet engagement. Les programmes comme celui-ci sont plus que jamais nécessaires pour soutenir la population croissante de réfugiés au Canada. Nous sommes ravis de tous les accueillir pour leur faire découvrir un emploi susceptible de répondre à leurs besoins, ici, chez Amazon Canada. »

Toutes les personnes souhaitant participer à la Journée carrière pour réfugiés d'Amazon Canada peuvent trouver des renseignements supplémentaires et s'inscrire au www.amzn.to/refugee .

SOURCE Amazon Canada