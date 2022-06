Amazon Canada lance un programme novateur de soutien aux réfugiés et offre des ressources vitales pour répondre aux besoins essentiels des réfugiés qui s'établissent au Canada

Le Programme de soutien aux réfugiés d'Amazon Canada est lancé à l'occasion de la Journée carrière pour réfugiés au Canada, le 23 juin 2022

TORONTO, le 23 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Amazon Canada a annoncé son tout programme national de soutien aux réfugiés. Mis sur pied en collaboration avec les principaux intervenants du secteur de l'immigration du pays, notamment des représentants d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), le programme a été créé par des employés d'Amazon et vise à répondre aux quatre besoins essentiels des réfugiés qui s'établissent au Canada : appui à la recherche d'emploi, soutien financier, accès à un logement abordable et sentiment d'appartenance à la communauté.

« Nous proposons un éventail d'emplois pour les personnes de tous les horizons, notamment celles qui possèdent des compétences techniques et en logiciels qui sont fondamentales à la bonne marche des affaires et à la réussite d'Amazon au Canada », déclare Jesse Dougherty, vice-président d'Amazon. « Nous sommes très fiers de notre engagement envers le soutien aux réfugiés et nous espérons offrir aux nouveaux arrivants l'occasion d'utiliser leurs connaissances et leur talent chez Amazon. »

Appui à la recherche d'emploi : Journée carrière pour réfugiés d'Amazon Canada

Le 23 juin 2022, Amazon organisera une journée carrière pour réfugiés virtuelle à l'intention des nouveaux arrivants qui cherchent un emploi au Canada. Près de 50 employés d'Amazon qui occupent des postes de placement professionnel ou d'experts techniques dans les secteurs d'activité de l'administration, de la technologie et des opérations animeront divers ateliers et séances d'information axés sur les possibilités d'emploi chez Amazon, en plus de prodiguer des conseils pour postuler, réussir une entrevue, rédiger un CV et plus encore. Les personnes qui souhaitent participer sont invitées à se rendre au amzn.to/refugee pour s'inscrire.

« Chez Amazon, nous croyons fermement que la force de nos effectifs est profondément ancrée dans la diversité des points de vue de notre grande équipe », affirme Sumegha Kumar, directrice des opérations de distribution aux clients pour Amazon Canada. « Nous recrutons activement des personnes de divers horizons afin de bâtir un milieu de travail positif et inclusif, et de prendre des mesures pour veiller à ce que les employés aient un sentiment d'appartenance et d'opportunité et se sentent valorisés. Aujourd'hui, nous sommes heureux que les nouveaux arrivants et les réfugiés de nos communautés puissent profiter de cet engagement dans le cadre du programme de soutien aux réfugiés. »

« Quand je suis arrivé au Canada, il n'y avait pas beaucoup de programmes pour aider les réfugiés et les migrants qualifiés déplacés », raconte Bellal Faroqi, spécialiste des stratégies, Soutien à l'immigration, pour Amazon Canada. « Cette initiative ouvre des portes à la réussite en fournissant les outils et les ressources nécessaires pour combler les lacunes et supprimer les obstacles auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants qui s'établissent au Canada. Je suis moi-même très fier d'être un Amazonien. »

Soutien financier : don de 250 000 $ à des organismes d'établissement

Afin de satisfaire au deuxième besoin essentiel des réfugiés qui s'établissent au Canada, soit le soutien financier, Amazon distribue 250 000 $ en cartes-cadeaux Amazon aux clients de cinq organismes d'établissement partout au pays. Ces cartes-cadeaux peuvent servir à se procurer n'importe quel produit, des articles essentiels aux vêtements en passant par les produits ménagers et autres.

« Le Canada perpétue depuis longtemps une noble tradition consistant à accueillir les populations les plus vulnérables. Or, nous savons qu'au moment de s'établir au Canada, ces nouveaux arrivants font face à des besoins essentiels, notamment celui de trouver un emploi. Le Programme de soutien aux réfugiés d'Amazon Canada leur offre des ressources cruciales afin qu'ils puissent continuer à enrichir nos communautés et contribuer à faire prospérer notre économie. Je suis ravi que des entreprises comme Amazon fassent le nécessaire pour appuyer la réinstallation de personnes vulnérables, et j'encourage les autres entreprises à agir et à s'engager à aider les nouveaux arrivants au Canada par tous les moyens possibles », déclare l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Accès à un logement abordable : partenariat avec Habitat pour l'humanité

Bien que le prix des logements ait commencé à diminuer à l'échelle du pays, il reste hors d'atteinte pour bien des gens, surtout les réfugiés. Habitat pour l'humanité offre des possibilités d'accès abordable à la propriété à tous les Canadiens qui satisfont aux conditions d'admissibilité, y compris ceux qui se sont installés au Canada en tant que réfugiés. Afin d'aider ces personnes à se constituer un avoir par le biais d'un logement abordable, Amazon a conclu un partenariat avec Habitat pour l'humanité en vue de commanditer 10 constructions au pays. Des Amazon Habitat Build Days, soit des journées de construction de logements organisées par Amazon, ont déjà eu lieu à Ottawa et à Vancouver, et d'autres sont prévues à Calgary, à Toronto et à Montréal d'ici la fin de l'année. Chacun des projets fera participer des employés et des partenaires d'Amazon ainsi que des élus locaux dans le but de bâtir des logements décents et abordables allant de maisons unifamiliales à des complexes d'habitation.

« Grâce au soutien d'Amazon, nous donnerons l'occasion à un nombre encore plus grand de familles au Canada de se doter d'une assise solide et d'acquérir stabilité et indépendance en accédant à un logement abordable », affirme Julia Deans, présidente et cheffe de la direction d'Habitat pour l'humanité. « Nous sommes stimulés par l'enthousiasme dont fait preuve l'entreprise pour redonner à la collectivité, et nous sommes reconnaissants de sa détermination à créer des retombées durables dans les communautés où ses employés vivent et travaillent ».

Sentiment d'appartenance à la communauté : création d'un groupe d'affinité consacré aux nouveaux arrivants et aux réfugiés

Afin que ses employés puissent soutenir davantage les efforts en matière d'établissement dans leur communauté, Amazon Canada lance un nouveau groupe d'affinité consacré aux nouveaux arrivants et aux réfugiés. Le groupe tiendra régulièrement des réunions afin de trouver des moyens de venir en aide à ces personnes, tout en organisant des séances éducatives destinées aux employés. Il s'ajoute à 14 groupes d'affinité, notamment Glamazon, Asians at Amazon, Amazon Black Employee Network et Families at Amazon.

« Amazon, c'est plus qu'un emploi; c'est une famille de personnes aux vues similaires qui travaillent ensemble pour bâtir une communauté solide qui compte. Les groupes d'affinité jouent un rôle important pour cela », précise Amanda Dirk, directrice principale des opérations et responsable du pilier mobilisation pour le réseau de groupes d'affinité du secteur des opérations d'Amazon. « Nous sommes ravis d'ajouter le groupe Newcomers at Amazon [nouveaux arrivants à Amazon] à ce réseau important d'employés, de même que de soutenir davantage l'établissement des réfugiés et des nouveaux Canadiens dans nos communautés ainsi qu'au sein de nos effectifs. »

Amazon continuera de chercher des occasions d'appuyer les nouveaux arrivants et les réfugiés tout au long de 2022 et par la suite.

