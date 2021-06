Amazon Canada lance le programme WorkingWell dans l'ensemble de son secteur des opérations au Canada afin d'aider à prévenir les blessures et de fournir aux employés des services de mieux-être et autres, au travail et à la maison

Les éléments du programme seront mis en œuvre dans différents centres d'opération d'Amazon au Canada d'ici la fin de l'année afin de contribuer à atteindre l'objectif de réduction de 50 % des taux d'incidents consignés d'ici 2025.

SEATTLE, WA, le 3 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Amazon a annoncé le lancement au Canada de WorkingWell, un nouveau programme complet qui propose aux employés des activités physiques et mentales et des exercices de mieux-être scientifiquement prouvés, ainsi que du soutien à une saine alimentation, dans le but de les aider à se ressourcer, à refaire le plein d'énergie et, en définitive, à réduire le risque de blessure. Le programme s'inscrit dans un investissement de plus de 300 millions de dollars US dans des projets de sécurité en Amérique du Nord en 2021. L'entreprise a en effet pour mission d'être l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. Le programme WorkingWell comporte un certain nombre d'éléments, chacun ayant été mis au point en collaboration avec des employés d'Amazon sur le terrain. Des aspects de WorkingWell ont fait l'objet d'un projet pilote aux États-Unis en 2019, et le programme vise maintenant 859 000 employés à 350 endroits en Amérique du Nord et en Europe. D'ici la fin de 2021, WorkingWell s'étendra à l'ensemble du réseau des opérations d'Amazon au Canada et aux États-Unis, dans le but de réduire de 50 % les taux d'incidents consignés d'ici 2025.

« Le lancement de WorkingWell dans toutes nos opérations représente un pas important vers la concrétisation de notre mission, qui est d'être l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre », a déclaré Sumegha Kumar, directrice des opérations d'expédition aux clients canadiens pour Amazon Canada. « Nous avons sélectionné et mis en œuvre des technologies et des approches novatrices en matière de santé et sécurité conçues pour le mieux-être de nos employés dans nos installations, et nous sommes ravis de maintenir cet engagement envers le mieux-être et la sécurité de nos employés grâce au programme WorkingWell. »

Le lancement de WorkingWell coïncide avec un jalon important de la vaccination : 14 000 employés d'Amazon et membres de la collectivité au Canada ont été vaccinés lors d'événements organisés par Amazon et des partenaires.

La santé et la sécurité des employés ont toujours été la priorité absolue d'Amazon. L'entreprise travaille de près avec des spécialistes et des scientifiques de la santé et de la sécurité, effectue chaque jour des milliers d'inspections de sécurité dans ses bâtiments, et a mis en œuvre des centaines de changements suivant la rétroaction des employés afin d'améliorer le mieux-être au travail, notamment l'élaboration du programme WorkingWell.

Tout comme dans d'autres emplois du même genre, environ 40 pour cent des blessures professionnelles chez Amazon sont des troubles musculosquelettiques (TMS), qui comprennent les entorses et les foulures causées par des mouvements répétitifs, et sont plus susceptibles de se reproduire chez les employés plus récents, dont un grand nombre exercent des tâches physiques pour la première fois. Les projets pilotes du programme WorkingWell ont réduit ces blessures et exercé une incidence positive sur les activités quotidiennes ordinaires des employés en dehors du travail. En fait, ce programme, ainsi que d'autres initiatives de l'entreprise axées sur la prévention précoce des TMS, ont contribué à diminuer de 32 % le nombre de blessures liées à des TMS entre 2019 et 2020.

WorkingWell est un programme complet comportant un certain nombre d'éléments ayant trait à l'entraînement et au conditionnement physique, aux services de mieux-être et à la technologie, notamment ce qui suit :

Sensibilisation à la santé et à la sécurité et exercices connexes

Caucus santé-sécurité : Occasions quotidiennes de sensibiliser les employés à la bonne mécanique corporelle, à des sujets liés au mieux-être et à d'autres sujets concernant la sécurité. Les responsables des opérations et de petits groupes d'employés - qui respectent la distanciation physique - se rassemblent près des postes de travail et regardent de courtes vidéos interactives portant sur divers sujets présentés en rotation et préparés par des professionnels de la santé et de la sécurité, ainsi que par des spécialistes de la prévention des blessures. Les sujets changent tous les mois et vont de la préhension et la manipulation à la poussée-traction en passant par la nutrition et plus encore. Pendant le projet pilote mené au cours de la dernière année, les caucus santé-sécurité ont contribué à réduire les blessures liées à des TMS et ont reçu une rétroaction positive (90 %) des employés interrogés.

Zones de mieux-être : Espaces désignés et facilement accessibles dans les bâtiments d'Amazon où les employés peuvent s'étirer et détendre leurs muscles. On y présente des vidéos interactives et de l'information écrite afin d'aider les employés à améliorer leur santé et leur bien-être de manière proactive en abordant par exemple la mécanique corporelle, les pratiques exemplaires en matière d'étirements et la formation continue en sécurité.

Services de santé et de mieux-être complets et essentiels

Centres de mieux-être : Espaces où se trouvent des employés d'Amazon spécialisés dans la prévention des blessures et des maladies par l'entremise d'autosoins, d'information sur la santé et la sécurité et de premiers soins en cas de blessure. Des représentants médicaux formés en secourisme et des entraîneurs sportifs certifiés appelés « spécialistes de la prévention des blessures » se trouvent dans ces centres et administrent sur place des soins de qualité dans le domaine de la sécurité et du mieux-être aux employés chargés des opérations.

Programme EatWell : Vise à appuyer la santé nutritionnelle et le mieux-être des employés en favorisant l'alimentation saine et en augmentant l'offre de choix plus sains. Des affiches sont installées dans les salles de repos sur place afin de mettre en valeur les choix sains comme les fruits, les barres de céréales et les collations de légumes. Grâce à ce programme, l'entreprise a également accru la section de choix plus sains offerts aux employés. Pendant le projet pilote initial, le programme EatWell a permis d'accroître de 60 % la sensibilisation à l'alimentation saine et a aidé plus de 50 % des employés interrogés à faire des choix plus sains.

Utilisation de la technologie pour communiquer avec les employés au travail et à la maison

Capsules « Corps et esprit » : Les employés reçoivent à leur poste de travail, sur une base horaire, une invitation à prendre part à des activités physiques et mentales guidées et scientifiquement prouvées afin de se ressourcer et de refaire le plein d'énergie en vue de réduire le risque de blessure. Ces activités, conçues pour diminuer la fatigue musculaire et mentale, vont de diverses recommandations d'étirements à des réflexions mentales en passant par des exercices de respiration. Depuis la mise à l'essai du programme à certains emplacements, les employés disent que ces capsules ont amélioré leur bien-être physique et mental au travail. Les capsules « Corps et esprit » seront plus personnalisées d'ici la fin de l'année.

Kiosques Connect & Comment : Ces kiosques servent à recueillir les commentaires des employés afin d'aider à améliorer les éléments du programme WorkingWell et à réfléchir à des offres futures. C'est également ici que les employés peuvent accéder sur place à des services et du contenu sur le mieux-être, à consulter des centaines d'éléments de contenu, notamment sur la formation en santé et sécurité, des conseils sur le mieux-être, de l'information concernant les centres de mieux-être, et les capsules Corps et esprit.

WorkingWell a été élaboré par des employés qui se soucient profondément de leurs collègues et sont déterminés à promouvoir la santé et la sécurité au travail. L'équipe de WorkingWell, qui s'emploie sans relâche à soutenir les employés afin d'assurer leur santé et leur sécurité chaque jour, continuera de demander de la rétroaction et des idées aux employés et de tirer parti de la science de la sécurité pour résoudre les problèmes et mettre en place de nouvelles pratiques exemplaires dans l'industrie.

Pour écouter des commentaires d'employés qui ont contribué à élaborer WorkingWell et ses éléments, rendez-vous au https://www.aboutamazon.com/news/workplace/meet-employees-behind-amazons-new-health-and-wellness-program.

Pour télécharger la vidéo non montée et des images haute résolution de WorkingWell, consultez le https://press.aboutamazon.com/images-videos.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client sur Terre, le meilleur employeur sur Terre et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Options de carrière, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge comptent parmi les nombreuses choses lancées par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

Voir la version originale à businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210517005300/en/

SOURCE Amazon Canada

Renseignements: Amazon.com, Inc., Media Hotline, [email protected], www.amazon.com/pr