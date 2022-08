MONTRÉAL, le 2 août 2022 /CNW Telbec/ - Amazon Canada dévoile aujourd'hui Fièr.e.s, un projet mis sur pied pour célébrer l'expérience et le leadership des employé.e.s LGBTQ2S+. Cinq employé.e.s canadien.ne.s d'Amazon partagent leur histoire dans ce livre à colorier de 50 pages. Il est distribué à des centaines d'employé.e.s d'Amazon au Québec et au Canada dans le but de promouvoir un dialogue engagé et constructif sur l'inclusion et la diversité en milieu de travail.

Livre Fièr.e.s, Amazon Canada. Préface de Chris Bergeron et illustrations de Maxime Prévost (Groupe CNW/Amazon Canada) Portrait de Yahir Castillo, partenaire d’affaires aux ressources humaines, centre Amazon YUL2, Lachine. Réalisé par Maxime Prévost, illustratrice, Montréal, Québec (Groupe CNW/Amazon Canada)

« Chez Amazon, nos équipes sont composées de personnes issues de toutes sortes de milieux et ayant des expériences de vie uniques », explique Zoya Zayler, cheffe de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, Canada. « Nous sommes très enchanté.e.s de lancer Fièr.e.s pour sensibiliser aux diverses réalités de nos employé.e.s. Notre objectif est de continuer à faire de nos lieux de travail des environnements inclusifs qui célèbrent la diversité et valorisent son impact positif. »

« Lorsque je parle de mon travail chez Amazon, je suis fier de dire aux gens que c'est un endroit sûr où je me sens respecté et valorisé », affirme Yahir Castillo, partenaire d'affaires aux ressources humaines, YUL2, Montréal. « Il y a tout un éventail de mesures, d'initiatives et d'activités mises en place pour assurer un climat de travail inclusif. Fièr.e.s en est un excellent exemple et l'impact que des projets comme celui-ci peuvent avoir sur la vie des employé.e.s est immense », conclut-il.

Amazon Canada a collaboré avec des artistes locales pour donner vie à Fièr.e.s et promouvoir le caractère unique de la culture québécoise. L'entreprise a travaillé de concert avec Chris Bergeron , autrice québécoise reconnue à qui l'on doit les livres Valide et Vaillante, qui a cautionné les textes du livre et en a rédigé la préface. L'artiste visuelle Maxime Prévost a pour sa part signé l'ensemble des illustrations du projet.

La fierté est contagieuse, c'est sa principale qualité. La fierté des un.e.s éveille celle des autres. Voilà donc l'intérêt, l'utilité même, des quelques portraits que vous tenez entre vos mains. Passez du temps avec ces touchants témoignages. Embellissez les illustrations, signées Maxime Prévost, qui les accompagnent de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

C'est par ce genre de petits gestes que l'on fait reculer la grisaille.

- Chris Bergeron (extrait de la préface de Fièr.e.s)

Cette initiative s'inscrit dans les efforts d'Amazon en lien avec sa mission de devenir le meilleur employeur sur Terre en créant des milieux de travail inclusifs où la diversité est célébrée et au sein desquels toutes et tous ont les mêmes chances d'évoluer.

Pour la parade de la Fierté de Toronto en juin dernier, l'entreprise a d'ailleurs fait appel à Natalie Very B , une artiste locale et alliée de la communauté LGBTQ2S+, afin de concevoir un char allégorique, qui était accompagné de 200 employé.e.s d'Amazon ainsi que de Scarlett Bobo, membre de Canada's Drag Race. L'entreprise est également ravie d'avoir collaboré avec le groupe d'affinité Glamazon, un collectif d'employé.e.s qui sont membres et allié.e.s de la communauté LGBTQ2S+.

