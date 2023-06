Amazon Canada célèbre le Mois de la fierté grâce à la campagne #Fiersdêtre et la campagne #PasJustePourLeShow de Prime Video, en partenariat avec Pride Toronto et d'autres groupes 2ELGBTQ+ locaux

« Amazon m'a donné une chance unique : celle de contribuer à façonner notre manière de célébrer les employés queers, non seulement durant la fierté, mais aussi tout le restant de l'année », a déclaré Derek Hooey, président de Glamazon, le groupe de ressources pour les employés 2ELGBTQ+ d'Amazon. « Les activités prévues dans le cadre de la campagne #Fiersdêtre 2023 traduisent bien notre ressenti, à savoir que l'authenticité de nos employés influe sur leur façon d'agir. »

« La campagne #PasJustePourLeShow marquera l'engagement de Prime Video à se faire une plateforme qui relaie les voix des personnes queers, tant durant le Mois de la fierté qu'après », a affirmé Magda Grace, responsable de Prime Video Canada. « Nous souhaitons rediriger l'attention portée à notre contenu vers les personnes 2ELGBTQ+ au Canada, afin de faire entendre et d'amplifier leurs voix, et afin de leur permettre d'expliquer ce que la représentation de leur communauté à la télévision et au cinéma signifie pour eux. »

La campagne de la fierté #PasJustePourLeShow

Le jour du lancement, Prime Video diffusera une vidéo expliquant ce que signifient les mots #PasJustePourLeShow pour ce service d'Amazon. La campagne est menée en partenariat avec des influenceurs canadiens s'identifiant comme queer, dont Kairyn Potts , Michelle Osbourne , Alyy Patel , Stephen Covic , Haley Robinson , Hugo Filipe , Gabriel Paquette et Alex Pollard , qui présenteront leurs histoires personnelles et leur point de vue concernant la représentation des personnes 2ELGBTQ+ à la télévision et au cinéma. Après le lancement, des affiches et des messages publicitaires disséminés le long du parcours du défilé de la fierté de Toronto présenteront des messages d'influenceurs 2ELGBTQ+.

En juin, Prime Video lancera la campagne #PasJustePourLeShow, qui se poursuivra au-delà du Mois de la fierté de sorte à faire entendre et à amplifier les voix des personnes 2ELGBTQ+. Celle-ci sera mise en œuvre lors de plusieurs expériences immersives à Toronto. La campagne permettra également aux jeunes 2ELGBTQ+ de raconter leurs expériences, qu'elle amplifiera dans l'ensemble des chaînes Prime Video en offrant la possibilité à des utilisateurs de soumettre du contenu traitant de représentation. Pendant le défilé de la fierté à Toronto, le char allégorique de Prime Video diffusera des moments d'émissions 2ELGBTQ+ disponibles sur Prime Video, en plus de comporter une caméra-bisou géante qui montrera des personnes dans la foule recréer les scènes en question. Le 23 juin, Prime Video animera le visionnage festif en plein air du premier épisode de la saison deux de la série Le lac au College Park de Toronto (près de la rue Yonge et de la rue College), auquel assistera Jordan Gavaris, l'une des vedettes de l'émission.

La campagne #PasJustePourLeShow occupera également pendant 24 heures l'un des panneaux-réclames numériques et animés de Branded Cities (la principale société de publicité extérieure en Amérique du Nord) au Yonge-Dundas Square. Y apparaîtront les influenceurs susmentionnés, qui exposeront au cœur même du centre-ville de Toronto leurs points de vue en matière de représentation à la télévision et au cinéma.

La campagne de la fierté #Fiersdêtre

Afin de célébrer la communauté 2ELGBTQ+ et le talent des Amazoniens, Amazon Canada organise un concours d'arts visuels qui encourage les employés à soumettre une œuvre illustrant leur fierté à se montrer sous leur jour le plus authentique au travail. Les participants souligneront de quelle manière la fierté leur donne les moyens d'affirmer leur identité propre, de rompre avec les attentes et les normes de la société, de prendre leur place au sein d'une communauté et de découvrir leurs moyens d'expression personnelle les plus authentiques. Grâce à un partenariat avec Pride Toronto et le conservateur Marcos Mena Cruz, président de la galerie Oleos & Canvas, les réalisations des 12 finalistes seront présentées à une exposition et figureront sur le char allégorique d'Amazon Canada lors du défilé de la fierté de Toronto. En plus d'afficher ces œuvres, Oleos & Canvas est fière d'offrir une vitrine à de nouveaux artistes queers originaires de Cuba, comme Liliana Cortina Rosabal, ainsi qu'à des alliés tels que Zaida del Rio. L'œuvre qui remportera le concours sera également exposée sur le grand écran numérique de l'emblématique Yonge-Dundas Square de Toronto, ainsi que dans le cadre d'une campagne médiatique nationale dans le magazine Exclaim!. Et afin de continuer à encourager les étudiants et talents émergents 2ELGBTQ+, Glamazon fera don de 5 000 $ à l'Université de l'EADO.

À Toronto, Amazon Canada s'est portée à l'appui de Pride Toronto en préparant, au moyen de boîtes Amazon et de ruban adhésif aux couleurs de la fierté, 6 000 boîtes d'articles donnés pour des personnes 2ELGBTQ+ à risque de la région du Grand Toronto. Tout au long du Mois de la fierté, Amazon Canada participera également à des festivals et défilés locaux de la fierté à Toronto, Montréal, Edmonton, Calgary, Ottawa et Vancouver. Jusqu'à 400 employés d'Amazon prendront notamment part au défilé de la fierté de Toronto 2023.

Le soutien d'Amazon Canada à l'égard de la communauté 2ELGBTQ+ se poursuivra néanmoins après les festivités du Mois de la fierté, et ce dès le mois de juillet. À Toronto, le centre communautaire The 519 recevra la somme de 5 000 $ et des articles tout au long de l'année afin de mettre en œuvre ses programmes de soutien, tandis qu'à Montréal, Prime Video et Glamazon offriront au Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal un don de 5 000 $, ainsi que des licences qui permettront à l'établissement de diffuser du contenu Prime video pendant un an à l'occasion de ses soirées film queer.

Amazon est fière de soutenir Glamazon, son groupe de ressources pour les employés, qui contribue à faire d'Amazon un lieu de travail idéal en sensibilisant et en informant les employés au sujet de la communauté 2ELGBTQ+ et de ses possibilités. Les membres du groupe se vouent en effet à encadrer leurs collègues (tant 2ELGBTQ+ qu'alliés) et à favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion. En outre, Amazon se rend davantage visible auprès de l'ensemble de la communauté 2ELGBTQ+ en commanditant des évènements et des activités liés à la fierté partout dans le monde. Les sections canadiennes de Glamazon, pour leur part, sont fières de célébrer la fierté et de participer aux festivals de la fierté partout au pays depuis plus de dix ans.

Les membres Prime pourront visionner tous les épisodes de la série Le lac n'importe où et n'importe quand sur l'application Prime Video pour télévisions intelligentes, appareils mobiles, Fire TV, Fire TV Stick, tablettes Fire et Apple TV, ainsi qu'en ligne. Grâce à l'application Prime Video, les membres Prime peuvent télécharger des épisodes sur leur appareil mobile ou leur tablette et les regarder hors ligne partout et sans frais supplémentaires. Disponible au Canada, Prime Video est compris sans surcoût dans tout abonnement Prime, lequel coûte seulement 99 $ CA/an ou 9,99 $ CA/mois (taxes applicables en sus). Pour en savoir plus, les nouveaux clients peuvent consulter le www.primevideo.com et s'inscrire à un essai gratuit de 30 jours.

