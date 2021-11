Amazon annonce un nombre d'offres record à l'occasion du Vendredi fou, des soldes de 48 heures

TORONTO, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Amazon a annoncé aujourd'hui qu'à l'occasion du Vendredi fou, les clients auront accès un nombre d'offres record dès le jeudi 25 novembre. L'évènement leur permettra de profiter de bonnes affaires incroyables et de généreux rabais sur les meilleurs produits et des articles incontournables. Les acheteurs bénéficieront en outre des offres des partenaires de vente indépendants d'Amazon, pour la plupart des petites et moyennes entreprises, tout au long des 48 heures du Vendredi fou d'Amazon.

Les clients pourront également faire leur sélection à partir d'un nombre encore inégalé de guides cadeaux , notamment de guides inédits et d'autres références populaires comme le Guide cadeaux des petites entreprises , le Guide cadeaux pour la maison et la Liste des jouets des Fêtes , ainsi que les guides pour les appareils électroniques , les articles de mode et les produits de beauté .

Pour accéder aux soldes de 48 heures du Vendredi fou, qui auront lieu les 25 et 26 novembre dans la limite des stocks disponibles, rendez-vous au amazon.ca/vendredifou ou dans l'application de magasinage Amazon, ou demandez : « Alexa, quelles sont mes offres? ». De plus, les membres Prime bénéficient d'un accès anticipé de 30 minutes à certaines Offres éclair sur Amazon pendant le temps des Fêtes et tous les jours. Vous trouverez ci-après un aperçu des offres les plus alléchantes qui seront proposées à l'occasion des soldes du Vendredi fou d'Amazon, les 25 et 26 novembre.

Mode : Économisez sur une sélection de chaussures, de vêtements, d'accessoires et d'articles les plus vendus, notamment en profitant de rabais allant jusqu'à 40 % sur certains vêtements Levi's pour la famille, jusqu'à 30 % sur certains vêtements d'extérieur Calvin Klein , jusqu'à 20 % sur certains produits Adidas et bien plus. Économisez jusqu'à 30 % sur certains styles vestimentaires automnaux de marques Amazon et des incontournables de The Drop.

Profitez d'un rabais de 35 $ sur le tout nouveau Kindle Paperwhite (seulement 114,99 $), de 45 $ sur l'Echo Show 8 (seulement 84,99 $), de 25 $ sur le tout nouveau Fire TV Stick Max (seulement 49,99 $), de 65 $ sur les Echo Buds (seulement 89,99 $) et de 65 $ sur la tablette Fire HD 10 Kids Pro (seulement 194,99 $). Maison : Économisez jusqu'à 30 % sur certains meubles et matelas de grandes marques comme Zinus, Ashley et Linenspa.

Économisez jusqu'à 30 % sur certains articles de mode pour homme et femme, des produits pour animaux de compagnie et des objets essentiels pour la maison d'Amazon Basics. Économisez jusqu'à 15 % sur certains meubles indispensables d'Amazon Basics, Rivet et Stone & Beam. Liste des jouets des Fêtes : Économisez grâce à des offres sur les poupées, les jouets et les jeux de construction L.O.L Surprise!, Nerf, Barbie et LEGO. Économisez sur des cadeaux créés par Osmo, Mattel et Melissa & Doug.

Économisez grâce à des offres sur les poupées, les jouets et les jeux de construction L.O.L Surprise!, Nerf, Barbie et LEGO. Économisez sur des cadeaux créés par Osmo, Mattel et Melissa & Doug. Outils et bricolage : Économisez grâce à des offres sur des outils de marques telles que DEWALT, BLACK+DECKER, CRAFTSMAN et d'autres. Rendez votre maison intelligente en profitant de bonnes affaires sur les produits Philip Hue .

Économisez grâce à des offres sur des outils de marques telles que DEWALT, BLACK+DECKER, CRAFTSMAN et d'autres. Rendez votre maison intelligente en profitant de bonnes affaires sur les produits . Divertissement : Les membres Prime peuvent bénéficier gratuitement d'un accès de quatre mois à Amazon Music Unlimited, et les autres clients, d'un accès de trois mois. Sur Prime Video, louez des films à succès pour 2,99 $ ou moins, ou économisez jusqu'à 50 % sur ces derniers.

