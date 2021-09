Amazon annonce la tenue de la première édition d'Amazon Career Day au Québec le 15 septembre

Aux quatre coins du globe, 2 000 recruteurs offriront 30 000 séances d'assistance professionnelle individuelles à des chercheurs d'emploi.

SEATTLE, le 1er sept. 2021 /CNW/ - Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendrait pour la première fois au Québec sa journée carrière -- nommée Career Day -- le mercredi 15 septembre. À l'aide de plusieurs tables rondes, présentations et discussions informelles, la conférence permettra aux chercheurs d'emploi de découvrir les postes actuellement vacants dans la province au sein du réseau de la gestion, de la technologie et des opérations de l'entreprise. Toute personne intéressée peut s'inscrire gratuitement au amazoncareerday.com .

« Amazon est fière de créer de bons emplois au Québec et nous sommes ravis d'organiser le Career Day pour la première fois dans la province. Cette conférence permettra aux candidats de prendre connaissance des possibilités d'emploi locales et de la culture qui font d'Amazon un endroit formidable où travailler, tant en ce qui concerne la rémunération et les avantages sociaux de premier plan qu'offre l'entreprise aux employés que son engagement à investir dans le travail d'équipe et le développement des compétences », a déclaré Rejean Bourgault, directeur national pour le secteur public à AWS Canada.

Tenue simultanément au Canada et dans neuf autres pays, Amazon Career Day permettra aux participants de faire la connaissance d'employés locaux qui travaillent dans un centre d'exploitation, un centre de tri et des postes de livraison de la province, ainsi que pour AWS Canada, le service infonuagique de l'entreprise. Une invitée spéciale, Jennifer Abel, athlète montréalaise et double médaillée olympique à l'épreuve du plongeon, prodiguera des conseils aux participants afin qu'ils établissent des objectifs qui les aideront à réussir leur transition professionnelle.

Trente mille séances d'assistance professionnelle gratuites et individuelles partout dans le monde

Au cours de la journée, d'un bout à l'autre du globe, une équipe de plus de 2 000 recruteurs d'Amazon mènera 30 000 séances d'assistance professionnelle gratuites et individuelles avec des chercheurs d'emploi. Les recruteurs fourniront des conseils à toute personne s'intéressant aux possibilités d'emploi diverses et variées offertes par Amazon, lesquelles concernent notamment des postes au sein du réseau logistique de l'entreprise, pour la région des centres de données AWS, soit la région Canada (Centre), le studio montréalais d'Amazon Games, ainsi que des emplois en gestion.

Une nouvelle étude révèle qu'en raison de la COVID-19, 35 % des chercheurs d'emploi canadiens envisagent une réorientation professionnelle

Selon une nouvelle enquête sur les chercheurs d'emploi commandée à Morning Consult par Amazon, 35 % des chercheurs d'emploi canadiens affirment que la pandémie de COVID-19 leur a fait envisager une réorientation professionnelle. Toutefois, ils ne s'attendent pas à ce que le processus soit aisé : 87 % des Canadiens qui comptent changer de carrière se disent assez inquiets, inquiets, voire très inquiets de trouver un nouveau poste.

Plus de la moitié (53 %) des Canadiens à la recherche d'un nouvel emploi ont affirmé être motivés par une meilleure rémunération et des avantages sociaux plus intéressants.

Travailler chez Amazon

Chez Amazon, les employés à temps plein bénéficient de salaires concurrentiels, ainsi que d'une assurance de soins de santé, de la vue et dentaires, d'un REER collectif et d'un régime d'attribution d'actions. Amazon s'est également engagée à faire en sorte que ses employés aient accès aux études et à la formation nécessaires pour faire avancer leur carrière, et finance par conséquent toute une gamme de possibilités de formation destinées à les aider à effectuer la transition vers des postes mieux rémunérés et en demande, au sein de l'entreprise comme au-delà.

Amazon s'est classée à la seconde place de la liste des meilleurs employeurs au monde établie par Forbes. L'entreprise a aussi été reconnue par Fast Company comme offrant l'un des meilleurs milieux de travail pour les innovateurs.

Amazon au Québec et au Canada

Amazon emploie plus de 25 000 employés à temps plein et à temps partiel - dont plus de 1 400 au Québec - dans ses centres d'expédition, ses bureaux, ses centres de développement, au sein de sa région de centres de données et dans toutes ses autres installations établies en Colombie-Britannique, en Ontario, en Alberta, au Manitoba, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Entre 2010 et 2019, l'entreprise a investi plus de 11 milliards (CDN) au Canada, notamment dans l'infrastructure et la rémunération des employés.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client sur Terre, le meilleur employeur sur Terre et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Options de carrière, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge comptent parmi les nombreux éléments lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

