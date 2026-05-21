AluQuébec dévoile un nouveau portrait de l'industrie et appelle à renforcer la compétitivité des PME

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Réunis à Montréal dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle d'AluQuébec, les acteurs de la filière de l'aluminium ont fait le point sur les défis auxquels font face les PME du secteur dans un contexte marqué par les tarifs américains et la présence grandissante d'importations provenant d'économies non marchandes sur le territoire canadien.

L'événement s'est tenu en présence de Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), qui a annoncé une contribution non remboursable de 1 485 000 $ à AluQuébec dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT). Ce financement permettra notamment à la grappe de lancer différentes initiatives visant à soutenir la diversification des marchés pour les PME de l'aluminium, incluant la réalisation d'études stratégiques sur des marchés porteurs comme celui de la défense, ainsi que l'organisation de missions pancanadiennes visant à stimuler les collaborations interprovinciales et le développement de nouvelles occasions d'affaires.

« Les PME de l'aluminium jouent un rôle stratégique dans l'économie manufacturière québécoise et canadienne. Dans le contexte actuel, il est essentiel de leur donner les moyens d'accélérer leur diversification et de se positionner sur les marchés stratégiques comme celui de la défense. Le soutien annoncé aujourd'hui permettra à AluQuébec de poursuivre son travail de mobilisation et d'accompagnement auprès des entreprises du secteur », a mentionné Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.

Dévoilement du Baromètre de la transformation de l'aluminium

Profitant de son assemblée générale annuelle, AluQuébec a également dévoilé les faits saillants de la 9e édition du Baromètre de la transformation de l'aluminium, réalisé en collaboration avec STIQ.

Le rapport démontre que les PME du secteur sont plus touchées que la moyenne manufacturière québécoise par le ralentissement économique et les tensions commerciales actuelles.

Parmi les principaux constats :

84 % des entreprises sondées affirment subir des impacts négatifs liés aux tarifs américains;

77 % observent une diminution des commandes et 67 % une réduction de leurs marges bénéficiaires;

Les entreprises du secteur sont plus nombreuses que la moyenne manufacturière à avoir connu une baisse du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du nombre d'employés en 2025;

57 % des PME emploient des travailleurs étrangers temporaires et les deux tiers des entreprises concernées affirment être affectées par les récentes limitations réglementaires;

Malgré le contexte, 79 % des entreprises prévoient investir pour améliorer leur productivité et 89 % souhaitent développer de nouveaux marchés ou de nouveaux clients en 2026.

Le Baromètre met également en lumière la capacité d'adaptation des entreprises québécoises de l'aluminium, qui sont plus nombreuses que celles des autres secteurs manufacturiers à investir dans la productivité, l'automatisation et la diversification de leurs marchés afin de renforcer leur compétitivité dans un contexte géopolitique en profonde transformation.

L'événement a également permis de dévoiler les premiers faits saillants d'une étude portant sur les opportunités du marché de la défense pour les entreprises québécoises de l'aluminium. Cette démarche vise notamment à identifier les capacités industrielles pouvant répondre aux besoins croissants notamment liés aux infrastructures stratégiques.

« Dans le contexte actuel, la collaboration entre les entreprises devient essentielle. Une grappe comme AluQuébec permet de mobiliser l'écosystème, de créer des synergies concrètes et d'aider les PME à mieux se positionner collectivement sur les marchés de demain », a déclaré Éloïse Harvey, Présidente du conseil d'administration d'AluQuébec et Cheffe de la direction d'EPIQ Machinerie.

« Au-delà des enjeux tarifaires, les PME québécoises doivent également composer avec une pression grandissante liée aux importations provenant d'économies non marchandes, qui fragilisent davantage la compétitivité des transformateurs et équipementiers locaux. Dans ce contexte, il devient essentiel d'accélérer le positionnement de nos entreprises sur des marchés stratégiques comme ceux de la défense, des infrastructures et de la souveraineté industrielle », a déclaré Charlotte Laramée, Présidente-directrice générale d'AluQuébec.

À propos d'AluQuébec

AluQuébec est la grappe industrielle qui représente et mobilise les PME de la filière de l'aluminium au Québec. En fédérant l'écosystème autour de projets structurants, l'organisation soutient la croissance des entreprises, stimule l'innovation et favorise une plus grande utilisation de l'aluminium. AluQuébec agit comme catalyseur pour renforcer la place de l'aluminium québécois sur les marchés stratégiques et créer des retombées durables pour l'économie du Québec et du Canada.

SOURCE AluQuébec - Grappe industrielle de l'aluminium du Québec

Contact média : Léa Guicheteau, Vice-présidente Stratégie et Affaires publiques, [email protected], +1 (514) 550-7494