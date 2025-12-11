AluQuébec dévoile un projet structurant pour l'avenir des infrastructures lors de son premier Rendez-vous économique

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Dans un contexte où l'industrie québécoise de l'aluminium traverse une année particulièrement difficile, marquée par une guerre commerciale fragilisant les équipementiers et les transformateurs, AluQuébec a réuni aujourd'hui près de 70 membres de l'écosystème, en présence de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, pour la première édition de son Rendez-vous économique - Lire les tendances pour mieux rebondir.

Cet événement, conçu pour offrir une lecture stratégique des tendances et pour rassembler la filière face aux défis économiques actuels, a aussi permis de mettre en lumière un projet structurant : le projet de Pont routier en aluminium (PRA). Avec l'envergure des organisations impliquées, ce projet, qui vise à élaborer les documents techniques nécessaires au développement de ponts routiers en aluminium à faible empreinte carbone, est l'une des principales initiatives en cours au niveau international dans le domaine des ponts en aluminium.

Un projet qui marque le début d'un nouveau cycle d'innovation dans la filière

Officiellement lancé en avril 2025 et prévu pour se terminer en mars 2027, le projet PRA est un projet de recherche et de développement pour concevoir, paramétrer et documenter un système structural de ponts routiers 100 % en aluminium, misant sur des solutions modernes, durables et performantes. Concrètement, le projet englobe:

la conception d'un concept de pont routier élaboré selon la norme canadienne CSA S6 :25 Code canadien sur le calcul des ponts routiers

l'élaboration d'un système structural visant à maximiser la performance et la durabilité ;

une analyse du coût total de possession et de l'impact carbone, afin de valider l'hypothèse que ceux-ci seraient inférieurs à un pont routier traditionnel en acier et en béton ;

la fabrication de modules de ponts et leur démonstration en milieu contrôlé, ceci assurant l'intégration de nouvelles connaissances chez les partenaires;

la définition d'exigences techniques et contractuelles adaptées aux propriétaires publics pour favoriser l'adoption ;

une approche fondée sur la collaboration internationale et un financement public-privé, garantissant une mise en œuvre robuste et adaptable.

« Dans un environnement complexe, marqué par des pressions commerciales et des défis importants pour nos équipementiers et transformateurs, le projet PRA démontre que le Québec répond présent à l'innovation en transports et en environnement. Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet structurant, porté par la filière de l'aluminium, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles applications porteuses pour notre aluminium. » -- Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Le Rendez-vous économique : un espace stratégique de mobilisation

Dans une année où la volatilité économique et les pressions commerciales mettent sous tension l'ensemble de la chaîne de valeur, le Rendez-vous économique a permis de :

dresser un état des lieux réaliste des impacts pour les entreprises québécoises ;

identifier les leviers de résilience et d'innovation ;

mobiliser les partenaires industriels autour de projets structurants.

« Dans un contexte où chaque maillon de notre chaîne de valeur est mis à l'épreuve, le projet PRA incarne exactement le type d'innovation qui renforce la souveraineté industrielle du Québec. En unissant nos forces autour de solutions à plus forte valeur ajoutée, nous créons de nouvelles opportunités pour nos entreprises et réaffirmons l'importance de soutenir nos acteurs locaux, essentiels à la vitalité économique de notre filière » - Charlotte Laramée, présidente-directrice générale d'AluQuébec

Un montage financier public-privé solide, soutenu par l'expertise technique et industrielle



Le projet PRA bénéficie d'un financement structuré, réunissant 1 M$ du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, 1 M$ du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi que 700 000 $ apportés par les partenaires privés impliqués dans le consortium. AluQuébec chapeaute le projet, en s'appuyant sur le leadership technique de WSP, et mobilise un consortium industriel exceptionnel, incluant :

Arconic (É.-U.), Canmec, CFSM-UQAC, Colas, Constellium (Allemagne), Englobe, GCES, Hydro (Norvège et Suède), Leirvik (Norvège), Metra, le Ministère des Transports de la Norvège (NPRA), Norda Stelo, Pomerleau, Poralu Marine, Pro-Mec Élite, Proco, Rio Tinto, SVA ainsi que Tetra Tech.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable suit également de près le projet et collabore à plusieurs activités techniques de ce projet de recherche et développement.

En favorisant la collaboration intersectorielle, cette initiative propulse l'innovation mondiale en matière de ponts en aluminium et permet aux parties prenantes de faire progresser la recherche pour la conception d'infrastructures résilientes et durables.

