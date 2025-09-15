La 6e édition du Défi Structure-Al : une relève prometteuse pour l'aluminium dans la construction

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La 6e édition du Défi Structure-Al, organisée par AluQuébec, s'est conclue hier avec succès à l'École de technologie supérieure (ÉTS). Cet événement unique avait notamment pour objectif de valoriser le potentiel de l'aluminium dans la conception architecturale et structurelle, tout en favorisant la collaboration multidisciplinaire entre les étudiants et l'industrie.

Cette année, 40 étudiants provenant de 8 universités québécoises ont pris part au défi. Répartis en 8 équipes réunissant des profils variés (ingénierie, architecture et design) et sélectionnés parmi plus de 60 inscriptions, les participants avaient trois jours pour concevoir un projet inspiré d'un cas réel défini par la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Le défi était le suivant : imaginer une patinoire couverte, réplicable en milieu rural et urbain, qui mettrait en valeur les avantages de l'aluminium comme matériau de construction.

Encadrés par une dizaine d'experts issus de bureaux de génie et d'architecture qui ont offert bénévolement leur temps, les étudiants ont présenté leurs concepts devant un jury composé d'un architecte, d'un ingénieur et d'un spécialiste en urbanisme. Les trois meilleures propositions ont été récompensées à l'issue de la finale, qui a réuni près de 70 personnes venues découvrir les projets.

L'équipe gagnante composée de :

Moufahdilou Ouro-Yendou, Université de Sherbrooke, Jordan Vel, Université de Sherbrooke, Mathilde Larose, Université de Laval, Elizabeth Alain, Université de Laval et Fanny Beliveau, Université de Laval accompagnés de Jean-François Lachance Bénitez Conseiller en aménagement du territoire et mobilité de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et Charlotte Laramée, Présidente-directrice générale d'AluQuébec

« Le Défi Structure-Al est une vitrine exceptionnelle pour la relève québécoise. En réunissant ingénieurs, architectes et designers autour d'un projet concret, nous démontrons non seulement le potentiel de l'aluminium, mais aussi la force de l'innovation multidisciplinaire. Ensemble, nous créons un espace unique où les étudiants peuvent expérimenter, apprendre et bâtir des contacts solides avec l'industrie. C'est en semant ces idées dès aujourd'hui que nous façonnons les grands projets de demain. » souligne Charlotte Laramée, présidente-directrice générale d'AluQuébec.

La réussite de cette 6e édition a été rendue possible grâce à l'appui de précieux partenaires. Nous remercions chaleureusement les grands partenaires du Défi Structure-Al : Hatch, et WSP pour leur soutien. Nous soulignons également l'engagement de nos partenaires Prestige - Alcoa, Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium (CQRDA), PROCO, Centre de recherche sur l'aluminium - REGAL et Stantec - ainsi que de nos partenaires Distinction - Alouette et le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de la métallurgie du Québec. Nous saluons enfin la collaboration de nos partenaires de service : la Société informatique SAFI et l'ETS.

L'implication de la MRC de La Vallée-du-Richelieu dans ce projet illustre parfaitement le rôle clé que peuvent jouer les municipalités : en intégrant l'aluminium comme matériau de choix dans les critères de leurs projets, elles contribuent non seulement à l'innovation et à la durabilité, mais aussi au soutien direct des entreprises d'ici. Leur engagement, tout comme celui de l'ensemble de nos partenaires, témoigne d'une volonté commune de faire rayonner l'aluminium, la relève et la collaboration partout au Québec.

Depuis sa création en 2019, le Défi Structure-Al est devenu une référence pour promouvoir l'utilisation de l'aluminium dans la construction et développer une culture de collaboration entre architectes, ingénieurs et designers. Plusieurs anciens participants ont d'ailleurs intégré le marché du travail grâce aux contacts établis lors de l'événement.

À propos d'AluQuébec

AluQuébec est la grappe industrielle qui représente et mobilise les PME de la filière de l'aluminium au Québec. En fédérant l'écosystème autour de projets structurants, l'organisation soutient la croissance et la des entreprises, stimule l'innovation et favorise une plus grande utilisation de l'aluminium. AluQuébec agit comme catalyseur pour renforcer la place de l'aluminium québécois sur les marchés stratégiques et créer des retombées durables pour l'économie du Québec et du Canada.

