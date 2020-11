MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Solar Impulse Foundation a décerné le 4 novembre dernier à ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable la désignation « solution efficace », soulignant ainsi qu'il est possible de trouver aux défis complexes que posent les infrastructures d'eau, des solutions créatives qui protègent l'environnement, qui sont financièrement viables et qui créent des emplois favorisant une croissance économique propre pour les années à venir. Fort de plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'environnement à travers ses filiales, LOGISTEC services environnementaux inc. est un vecteur de l'innovation pour assurer un avenir durable, notamment dans la restauration de sites contaminés et, avec ALTRA Solutions éprouvées, dans le renouvellement d'infrastructures de conduites d'eau ainsi que dans l'élimination du plomb et des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (SPFA).

ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable a pour objectif principal de fournir de l'eau propre et saine aux générations à venir. Uniques et conçues par ses ingénieurs experts et ses scientifiques, ses solutions relèvent de nombreux défis complexes à l'échelle planétaire en matière d'environnement et d'eau. Fidèle à sa désignation de « solution efficace », ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable a réhabilité plus de 2 100 kilomètres de conduites d'eau grâce à une méthode novatrice sans tranchée, évitant ainsi la consommation de plus de 41,2 millions de litres de carburant, l'émission de plus de 447 kilotonnes de GES, la préservation de plus de 23 millions de tonnes de sols, leur évitant ainsi l'enfouissement, et l'émission de plus de 1 250 tonnes de pollution atmosphérique, en comparaison aux méthodes traditionnelles de réhabilitation de conduites d'eau avec tranchée.

« Nous sommes heureux de la reconnaissance d'ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable comme solution efficace de fine pointe », déclare Martin Bureau, vice-président, innovation. « Il est primordial pour les villes, les municipalités et les services d'approvisionnement en eau de relever les défis croissants en matière d'infrastructures d'eau, en adoptant des technologies qui soutiennent une économie circulaire en accord avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous sommes fiers qu'ALTRA solutions éprouvées fasse partie des 1 000 solutions propres et efficaces qui changeront le monde selon la Solar Impulse Foundation, » conclut Madeleine Paquin, présidente de LOGISTEC services environnementaux inc.

À propos de la Solar Impulse Foundation

La Solar Impulse Foundation a pour objectif de sélectionner 1 000 solutions qui protègent l'environnement de manière profitable pour leur décerner la désignation « solution efficace ». Cette désignation cherche à faire le pont entre l'écologie et l'économie, combinant ainsi protection de l'environnement et viabilité financière afin de montrer que ces solutions sont peu coûteuses et offrent en plus des occasions de croissance économique propre. En sélectionnant 1 000 solutions efficaces, la Solar Impulse Foundation souhaite montrer que de telles solutions existent et qu'elles peuvent créer des emplois et générer des profits tout en réduisant les émissions polluantes et en préservant les ressources naturelles.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 38 installations portuaires et 64 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN services environnementaux inc. et de FER-PAL Construction Ltd.

https://www.logistec.com/altra/

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Renseignements: Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, Téléphone : 514-985-2337, [email protected]

Liens connexes

http://www.logistec.com