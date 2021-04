« Nous sommes honorés de recevoir le prix Clean50 de 2021 pour ALTRA Technologies d'eau potable», a souligné Martin Bureau, vice-président, innovation chez SANEXEN. « Nous croyons fermement en l'approche innovante d'ALTRA pour protéger et renouveler les infrastructures de conduites d'eau vieillissantes de l'Amérique du Nord, et ce prix confirme de plus belle que nous offrons une solution qui fera une différence notable pour l'environnement et qui protègera l'approvisionnement en eau potable des collectivités pour les générations à venir ».

Gavin Pitchford, PDG de Delta Management Group, explique : « Les critères de Delta pour la sélection des projets gagnants prennent soigneusement en compte une combinaison de facteurs tels que l'impact réel quantifiable, l'innovation démontrée et l'habilité du projet à inspirer d'autres à l'imiter - et la technologie résiliente et éprouvée de renouvellement de conduites d'eau d'ALTRA de SANEXEN en est un parfait exemple ».

Le projet primé de l'équipe ALTRA a tenu à démontrer que la solution d'ALTRA, aussi récemment récipiendaire de la certification « solution efficace » de la Solar Impulse Foundation, est la technologie la plus résiliente disponible aujourd'hui contre des séismes importants et d'autres catastrophes naturelles. Celui-ci comportait des essais rigoureux de leur technologie d'eau aux installations d'essais à grande échelle sur les réseaux vitaux de l'Université Cornell à Ithaca, dans l'État de New York. Des ingénieurs en environnement, des gestionnaires de départements de travaux publics et des scientifiques y ont examiné la performance d'ALTRA Technologies d'eau potable qui a été soumise à d'importantes déformations du sol. Les essais ont été effectués sur des nouveaux tuyaux en fonte ductile et des vieux tuyaux en fonte, gainés d'ALTRA. Les scénarios des essais tenaient compte de plusieurs facteurs, dont la force axiale (tension et compression), la flexion en quatre points et la rupture de failles à grande échelle. Toutes ces forces sont présentes lors d'événements sismiques et d'autres événements causant de grandes déformations du sol. La résilience d'ALTRA a de loin surpassé les attentes.

« Travailler avec des dirigeants de villes à travers l'Amérique du Nord qui sont prêts à s'attaquer au défi pressant de solidifier leurs infrastructures d'eau vieillissantes aujourd'hui, au lieu de plus tard, voilà ce qui nous motive », a indiqué Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation. « Nous avons tous constatés directement les conditions environnementales de plus en plus sévères causées par les changements climatiques et qui menacent nos infrastructures d'aqueducs déjà fragilisées. C'est maintenant que nous devons agir, et le fait de recevoir aujourd'hui le prix Clean50 pour notre technologie démontre que notre solution est le meilleur choix pour l'avenir ».

À propos de SANEXEN

SANEXEN Services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 35 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion de sols contaminés et de matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution dans le monde.

À propos de Delta Management Group / Canada's Clean50

Leader dans la recherche en technologies majeures durables et propres, la firme Delta Management Group a été fondée en 2011 et demeure le régisseur des prix Canada's Clean50. Les prix ont été créés pour identifier, reconnaitre et mettre en contact sur une base annuelle 50 leaders en durabilité, 10 à 20 leaders émergents et les meilleurs projets dans tous les secteurs d'activité canadiens. La firme tient aussi annuellement le Clean50 Summit afin de favoriser les connaissances, la collaboration et l'innovation dans la lutte pour conserver les impacts climatiques causés par l'homme sous la barre des 1,5 degrés.

