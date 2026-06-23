Alto et Cadence lancent un avis préalable au marché dans le cadre du projet canadien de trains à grande vitesse

Le processus d'approvisionnement génèrera d'importantes occasions d'affaires pour les entreprises locales

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Cadence, partenaire d'Alto, a lancé un processus de consultation du marché pour le réseau canadien de trains à grande vitesse. Cette étape vise à offrir un aperçu préliminaire du processus d'approvisionnement, des lots à venir et des échéanciers pour la construction du segment Ottawa-Montréal.

Cette étape marque une avancée majeure pour les Canadiens vers la réalisation d'une infrastructure de transport de classe mondiale, tout en ouvrant la voie à d'importantes retombées économiques et à des occasions d'affaires à long terme pour les entreprises canadiennes.

Cadence invite les entreprises locales et internationales à en apprendre davantage sur le processus d'approvisionnement du projet. Les entreprises auront l'occasion d'échanger directement avec Cadence lors de séances d'information prévues en juillet à Toronto, Ottawa et Montréal. Les séances d'information seront suivies de demandes d'expression d'intérêt, qui inviteront les entreprises à exprimer officiellement leur intérêt à participer aux composantes les plus importantes du projet.

Ces activités permettront à l'industrie de se préparer et de participer aux différents appels d'offres prévus en 2026, 2027 et dans les années suivantes.

Cadence met en place une section à l'adresse suivante afin de communiquer sur les opportunités en approvisionnement : https://cadence.info/fr/approvisionnement

À PROPOS DE CADENCE

Cadence est une équipe multinationale dirigée par des entreprises canadiennes qui réunit une expertise de classe mondiale dans la conception, le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien d'infrastructures ferroviaires complexes à grande échelle. L'équipe est composée de CDPQ Infra, AtkinsRéalis, SYSTRA Canada, Keolis Canada, SNCF Voyageurs et Air Canada En collaboration avec Alto, le consortium fournira l'expertise technique et commerciale pour appuyer les principales étapes du projet et éclairer la décision d'investissement finale du gouvernement du Canada. Pour en apprendre plus sur Cadence, visitez https://cadence.info/fr.

À PROPOS D'ALTO

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir. Pour en savoir plus, visitez notre site Web altotrain.ca.

SOURCE Cadence

Contact pour les médias : Cadence : [email protected]; Alto : [email protected]