Alstom : un investissement qui bénéficie à l'ensemble du Québec, estime la CSN

MONTRÉAL, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - La CSN se réjouit de l'annonce du gouvernement du Québec d'un prêt de 56 millions $ pour la modernisation de l'usine d'Alstom à La Pocatière. Pour la centrale syndicale, cet investissement représente un bénéfice pour l'ensemble du Québec, tant sur le plan environnemental que sur celui du maintien et de la création d'emplois de qualité au Québec.

« Lorsque la construction des trains du REM a été envoyée en Inde, la Caisse de dépôt et placements du Québec (CDPQ) avait le beau jeu de dire que l'usine de La Pocatière n'avait pas la "technologie appropriée" pour répondre à la demande, rappelle le président de la CSN, Jacques Létourneau. Le précédent gouvernement avait ignoré nos nombreuses demandes visant à appuyer la modernisation de l'usine afin, justement, de pouvoir répondre aux nombreux projets de transport en commun à venir au Québec. »

Ainsi, la CSN estime qu'avec cet investissement, l'usine de La Pocatière, cédée par Bombardier à l'entreprise Alstom l'an dernier, sera en bien meilleure position pour répondre aux nombreux projets de transport prévus pour Montréal, Québec et leurs banlieues.

« Le gouvernement de François Legault pose un geste important aujourd'hui, souligne Jacques Létourneau. Maintenant, s'il veut être cohérent avec lui-même, il doit enclencher rapidement les mécanismes d'appels d'offres pour les projets de transport en commun tant attendus et, surtout, y inclure l'ensemble des dispositions permises par les accords de libre-échange afin de favoriser le maximum de retombées économiques au Québec. Les travailleuses et les travailleurs de l'usine de La Pocatière ont démontré toute la qualité de leur savoir-faire au fil des ans. Les commandes du métro Azur venant à échéance très prochainement, le Québec ne peut se permettre de risquer une perte d'expertise entraînée par un arrêt des activités de l'usine de La Pocatière, de l'autre usine québécoise d'Alstom à Sorel et de nombreux sous-traitants. »

La centrale syndicale demande également au gouvernement du Québec de rappeler à l'ordre la CDPQ afin de favoriser un maximum de contenu local dans ses projets.

« Le gouvernement ne peut se cacher derrière l'indépendance de la Caisse pour justifier que des contrats aussi importants soient envoyés en Inde, comme cela a été le cas pour la première phase du REM. Cette institution québécoise, largement constituée de l'épargne-retraite des salarié-es du secteur public, a une énorme responsabilité envers les Québécoises et les Québécois. Il tombe sous le sens que le gouvernement doit leur rappeler leurs obligations sociales envers la population du Québec.

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec. Les syndicats des usines d'Alstom à La Pocatière et à Sorel y sont affiliés.

