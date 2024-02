AlphaRéussite 8 : étude de la Fondation pour l'alphabétisation - Indice de grande vulnérabilité : recul vers des résultats prépandémiques

MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - La Fondation pour l'alphabétisation dévoile aujourd'hui « Aperçu d'un indice de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec », une étude réalisée par l'économiste Pierre Langlois. L'indice de grande vulnérabilité atteint 6,13 % de la population âgée de 15 ans et plus, ce qui signifie qu'environ 425 000 Québécois seraient piégés dans une spirale de grande vulnérabilité où la pauvreté économique rencontre la pauvreté sociale freinant alors les perspectives de leur entière contribution à la société.

Alors qu'une diminution du taux de pauvreté laissait présager l'amélioration des résultats, le constat est plutôt inverse alors que l'indice de grande vulnérabilité repart à la hausse, une situation qui semble vouloir se maintenir. Il est possible de croire que la forte poussée inflationniste et l'exacerbation des inégalités sociales ont inversé la tendance observée pendant la pandémie, laissant une proportion de la population dans une situation plus précaire.

La spirale de grande vulnérabilité élargit son spectre

Rappelons que la spirale de grande vulnérabilité se manifeste lorsque les problématiques de littératie et de revenus coexistent, générant ainsi une parfaite tempête sociale. Cette spirale découle, d'une part, de compétences de base insuffisantes qui entravent l'employabilité, la progression salariale, ainsi que la formation scolaire et professionnelle. D'autre part, vivre avec des revenus limités rend quasi-impossible, sans un soutien financier spécifique, l'accès aux ressources et le dégagement du temps nécessaire pour l'apprentissage, le retour aux études ou la requalification professionnelle. Ainsi, ces deux phénomènes se nourrissent mutuellement, créant une spirale de précarité sociale et économique.

Les principaux faits saillants qui ressortent de cette nouvelle étude sont les suivants :

Même si Montréal et plusieurs de ses arrondissements se distinguent favorablement avec un indice plus bas (Ville-Marie-L'Île-des-Sœurs-Sud-Ouest, Plateau- Mont-Royal , Outremont-CDN), la situation est préoccupante dans d'autres quartiers (Montréal-Nord, Saint-Léonard- Saint-Michel , Pointe-de-l'Île).



On observe une poussée de la vulnérabilité dans les grandes villes de banlieue telles que Brossard , Blainville , Repentigny et Saint-Eustache qui affichent désormais des profils de grande vulnérabilité alignés avec la moyenne québécoise.



Les données disponibles ne permettent pas de prendre la pleine mesure de la situation. En effet, lorsque l'on ajoute aux données officielles les situations qui sont généralement invisibles, l'indice augmente considérablement. Selon le dernier rapport du Conseil consultatif national sur la pauvreté (2023), les données en lien avec le taux de pauvreté ne tiennent pas pleinement compte de certaines situations sociales particulièrement fragiles, notamment les demandeurs d'asile, les personnes ayant le statut de réfugié et les personnes itinérantes. Ainsi, avec une estimation de 170 000 individus se retrouvant dans les situations préalablement énumérées, l'indice de grande vulnérabilité de Montréal passerait à plus de 15 % pour la population de 15 ans et plus.

Pistes de solution

Devant ces résultats, l'économiste propose le déploiement d'un projet pilote dans les MRC ou arrondissements ciblés avec la mise en place de ressources intersectorielles et du financement nécessaire pour agir auprès des individus en situation de grande vulnérabilité et ainsi briser la circularité de la pauvreté. Une telle stratégie permettrait à plus de 180 000 personnes de 20 à 59 ans en situation de grande vulnérabilité de sortir à la fois de la pauvreté économique et sociale.

Il est également primordial d'agir à la source en investissant directement en prévention des problèmes de littératie et dans les services d'aide et d'accompagnement pour mieux soutenir les personnes à risque dans le rehaussement de leurs compétences de base.

Citations

« La grande vulnérabilité est un défi crucial nécessitant une meilleure compréhension pour intervenir efficacement. L'amélioration des compétences en littératie est une solution incontournable pour atténuer ces problèmes sociaux et améliorer la situation sociale et financière de nombreux Québécois. »

- André Huberdeau, président de la Fondation pour l'alphabétisation

« De trop nombreuses personnes se retrouvent dans une situation précaire en raison de la poussée inflationniste et, comme celle-ci ne semble pas terminée, il faut s'attendre à ce que l'indice de grande vulnérabilité poursuive sa croissance. Pour pallier la montée des inégalités sociales, des ressources communautaires et intersectorielles doivent être disponibles localement pour aider les individus à se sortir de la spirale et aspirer à une meilleure situation sociale. »

- Pierre Langlois, économiste et auteur de l'étude Aperçu d'un indice de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec

L'étude peut être consultée dans son intégralité ici.

À propos de la Fondation pour l'alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société. www.fondationalphabetisation.org.

Depuis 2018, par la publication d'études réalisées en collaboration avec l'économiste Pierre Langlois, la Fondation souhaite sensibiliser par l'initiative AlphaRéussite, faire avancer les connaissances en matière de littératie et stimuler la mise en place d'actions pour faire évoluer le taux de littératie des Québécois.

