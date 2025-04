Alpayana souhaite tout ce qu'il y a de mieux à Sierra Metals quel que soit le résultat

LIMA, Pérou, le 10 avril 2025 /CNW/ - Alpayana S.A.C. (« Alpayana ») annonce que si son offre bonifiée précédemment annoncée n'est pas menée à terme, elle est prête à laisser l'offre bonifiée expirer.

Sierra Metals Inc. (« Sierra ») a annoncé hier que son conseil a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de Sierra de rejeter l'offre bonifiée de 1,11 $ CA d'Alpayana (l'« offre bonifiée ») et que BMO Marchés des capitaux a réaffirmé que, à son avis, l'offre bonifiée est inadéquate. Nous reconnaissons que les actionnaires se fient aux recommandations des conseils et des conseillers financiers, en particulier dans des situations sensibles et dans des environnements très volatils, même en l'absence d'offres concurrentes.

Alpayana confirme de nouveau que l'offre bonifiée est sa meilleure offre et aussi son offre finale et qu'elle n'a pas l'intention d'augmenter davantage le prix de l'offre bonifiée. Si l'offre bonifiée n'est pas menée à terme, Alpayana a l'intention de laisser l'offre bonifiée expirer et se concentrera sur des occasions externes existantes et réalisables actuellement à sa disposition dans ce contexte mondial volatil.

M. Fernando Arrieta, chef de la direction d'Alpayana, a déclaré ce qui suit :

« Alpayana a présenté aux actionnaires de Sierra la meilleure offre bonifiée et l'offre finale afin de leur offrir la possibilité de se départir de leur investissement avec une prime importante en ces temps très incertains et malgré la situation sensible de Sierra. Quel que soit le résultat, Alpayana souhaite bonne continuation aux employés et aux actionnaires de Sierra Metals. »

À PROPOS D'ALPAYANA

Alpayana Canada est une filiale en propriété exclusive canadienne d'Alpayana et a été constituée aux seules fins de présenter l'offre bonifiée. Alpayana est une société minière fermée familiale qui s'est engagée à développer et à promouvoir l'exploitation minière durable et responsable. Elle s'efforce de laisser un héritage positif et significatif en donnant la priorité au bien-être de ses employés, des collectivités sur lesquelles elle a une incidence et de l'environnement. Alpayana exploite des mines au Pérou depuis plus de 38 ans, possède de solides antécédents en matière de fusions et acquisitions ainsi que de l'expérience dans le développement de projets, ce qu'elle fait avec rigueur et dans une perspective de valeur intrinsèque à long terme. À l'heure actuelle, Alpayana ne compte aucune dette et ses produits d'exploitation annuels s'élèvent à plus de 500 millions de dollars américains.

Alpayana a retenu les services de LXG Capital en qualité de conseiller financier et de McCarthy Tétrault, Estudio Rebaza et Creel Abogados en qualité de conseillers juridiques dans le cadre de la présente opération.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse n'est donné qu'à titre indicatif et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de vente, de quelque titre. L'offre bonifiée n'a été présentée qu'au moyen de l'offre d'achat et note d'information (en sa version modifiée par l'avis de modification), de la lettre d'envoi et de l'avis de livraison garantie en bonne et due forme, et sous réserve des modalités énoncées dans ceux-ci. L'offre bonifiée n'a pas été présentée aux actionnaires dans tout territoire où la présentation ou l'acceptation de l'offre bonifiée ne serait pas conforme aux lois de ce territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de leur part ou en leur nom.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document contient des « énoncés prospectifs » (au sens de la législation en valeurs mobilières applicable). Ces énoncés ont trait à des événements futurs et traduisent les attentes, croyances, plans, estimations, intentions d'Alpayana Canada et d'Alpayana, ainsi que des énoncés similaires concernant des événements, des résultats, des circonstances, le rendement ou des attentes futurs prévus qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés concernant : les intentions d'Alpayana à l'égard d'autres modifications à l'offre bonifiée, le respect de certaines conditions qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation dans le cadre de l'offre et les risques auxquels Sierra est confrontée et les défis qu'elle doit relever. Ces énoncés prospectifs traduisent les croyances actuelles d'Alpayana Canada et d'Alpayana et reposent sur l'information actuellement disponible. Dans certains cas, des termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « éventuel », « continuer », « cibler », « avoir l'intention de », ou l'emploi du mode futur ou conditionnel des verbes ou la forme négative de ces termes ou toute autre terminologie comparable peuvent permettre de repérer les énoncés prospectifs.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des résultats dont il est question dans les énoncés prospectifs. Dans l'évaluation de ces énoncés, les lecteurs devraient spécifiquement tenir compte de divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment la conjoncture du marché et la conjoncture économique générale (notamment le ralentissement de la croissance économique, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt) ainsi que le dynamisme du secteur au sein duquel Sierra exerce ses activités.

Bien que l'information prospective contenue dans le présent document soit fondée sur des hypothèses qu'Alpayana Canada et Alpayana estiment raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ceux sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont formulés à la date du présent document et on ne devrait pas s'y fier comme représentant des points de vue à une date ultérieure à la date du présent document. Sauf dans la mesure où la loi applicable peut l'exiger, Alpayana Canada et Alpayana ne s'engagent pas à mettre à jour ou à réviser quelque information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement, et rejettent spécifiquement toute obligation de le faire.

