Alpayana a respecté la condition de dépôt minimal prévue par la loi et prendra livraison et acquerra immédiatement 70,74 % des actions de Sierra émises et en circulation.



Alpayana se réjouit de travailler en collaboration avec le conseil et la haute direction de Sierra afin d'assurer une transition sans heurt.



Conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières, Alpayana prolonge la période d'offre de dix jours supplémentaires afin de permettre aux actionnaires minoritaires restants de déposer leurs actions en réponse à l'offre afin qu'ils puissent recevoir rapidement le prix d'offre et liquider leur placement.



Les actionnaires qui n'ont pas déjà déposé leurs actions sont priés de le faire immédiatement afin de s'assurer de recevoir le prix d'offre. Vous avez des questions ou avez besoin d'aide? Veuillez communiquer avec Shorecrest Group au 1-888-637-5789 (numéro sans frais en Amérique du Nord), au +1-647-931-7454 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel à l'adresse : [email protected] ou visiter le www.sierrametalscashoffer.com pour de plus amples renseignements.

LIMA, Pérou, le 12 mai 2025 /CNW/ - Alpayana S.A.C. (« Alpayana ») a le plaisir d'annoncer l'acceptation de son offre d'achat entièrement au comptant visant les actions ordinaires émises et en circulation (les « actions de Sierra ») de Sierra Metals Inc. (« Sierra ») moyennant 1,15 $ CA au comptant par action. À l'expiration de la période de dépôt initial de l'offre à 17 h (heure de Toronto) le 12 mai 2025 (le « moment de l'expiration initial »), 152 904 401 actions de Sierra, soit environ 70,74 % des actions de Sierra émises et en circulation, ont été déposées en réponse à l'offre sans que leur dépôt n'ait été révoqué avant le moment de l'expiration initial.

« Nous sommes impatients d'accueillir les employés de Sierra au sein de l'équipe d'Alpayana et nous remercions les actionnaires de Sierra pour leur dévouement dans le cadre de cette opération. Nous nous réjouissons de travailler avec le conseil et la haute direction dans le cadre de la transition et de l'intégration. Je tiens également à remercier l'équipe d'Alpayana, notamment LXG Capital, McCarthy Tétrault, Rebaza, Alcázar & De Las Casas et Shorecrest, pour leur expertise et la réalisation de cette opération », a déclaré M. Fernando Arrieta, chef de la direction d'Alpayana.

Avant le moment de l'expiration initial, Alpayana a convenu de renoncer à toutes les autres conditions non remplies de l'offre, qui sont plus amplement décrites dans l'offre d'achat et note d'information datée du 30 décembre 2024 (en sa version modifiée) déposée sous le profil SEDAR+ de Sierra au www.sedarplus.ca et au www.sierrametalscashoffer.com.

Puisque chacune des conditions de l'offre qui n'a pas fait l'objet d'une renonciation a été respectée au moment de l'expiration initial (dont la condition de dépôt minimal prévue par la loi), conformément aux modalités de l'offre, la filiale canadienne en propriété exclusive d'Alpayana (« Alpayana Canada » ou l'« initiateur ») prendra immédiatement livraison des actions de Sierra qui ont été déposées à ce jour et les réglera dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, dans les trois jours ouvrables. Une fois que l'initiateur aura pris livraison des actions de Sierra déposées, Alpayana sera propriétaire de 70,74 % des actions de Sierra émises et en circulation.

Comme l'exige la législation en valeurs mobilières canadienne, Alpayana a prolongé le moment de l'expiration de l'offre d'une période obligatoire de dix jours à 17 h (heure de Toronto) le 23 mai 2025 (le « moment de l'expiration ») afin de permettre aux actionnaires minoritaires restants de déposer leurs actions de Sierra en réponse à l'offre. Aucune autre prolongation n'est envisagée pour le moment. Les actionnaires de Sierra qui déposent leurs actions de Sierra avant le moment de l'expiration recevront la même contrepartie par action de Sierra que celle que recevront les actionnaires dont les actions de Sierra ont été déposées en réponse à l'offre sans que leur dépôt ne soit révoqué avant le moment de l'expiration initial. Le 16 mai 2025 (la « deuxième date de prise de livraison »), l'initiateur a l'intention d'acquérir toute action de Sierra déposée après le moment de l'expiration initial et avant la deuxième date de prise de livraison. Toute action de Sierra déposée en réponse à l'offre à compter de la deuxième date de prise de livraison sera prise en livraison immédiatement après le moment de l'expiration. Dans chaque cas, Alpayana règlera ces actions de Sierra dès que possible après leur prise en livraison.

PROCHAINES ÉTAPES

Après le moment de l'expiration, Alpayana Canada a l'intention de procéder à une opération d'acquisition ultérieure afin de transformer Sierra en société fermée et d'acquérir toutes les actions de Sierra qui n'ont pas été acquises dans le cadre de l'offre. Conformément à la législation en valeurs mobilières péruvienne, Alpayana lancera également une offre publique locale visant le nombre d'actions de Corona émises et en circulation qui doivent être acquises conformément à la législation en valeurs mobilières péruvienne, au prix qui sera établi conformément à cette réglementation. Les actionnaires restants sont priés de déposer leurs actions de Sierra en réponse à l'offre avant le moment de l'expiration afin de pouvoir recevoir rapidement le prix d'offre de 1,15 $ CA au comptant par action de Sierra et ne pas avoir à attendre la transformation de Sierra en société fermée. Les actionnaires qui détiennent leurs actions de Sierra par l'entremise d'un intermédiaire financier ou un courtier devraient savoir que cet intermédiaire peut avoir une date limite de dépôt plus rapprochée. Vous devriez communiquer avec votre intermédiaire bien avant le moment de l'expiration si vous souhaitez déposer vos actions de Sierra en réponse à l'offre. Si la transformation de Sierra en société fermée ne peut être réalisée, les actionnaires restants auront une participation minoritaire dans une société disposant de liquidités limitées.

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES DE L'OFFRE

Un avis concernant la renonciation par l'initiateur à toutes les conditions non remplies et la prolongation du moment de l'expiration a été remis au dépositaire et agent d'information de l'offre, Shorecrest Group. Alpayana a également complété un avis de prolongation (le « troisième avis de prolongation ») relativement à la prolongation obligatoire du moment de l'expiration à 17 h (heure de Toronto) le 23 mai 2025 qui pourra être consulté sur SEDAR+ sous le profil de Sierra au www.sedarplus.ca et qui sera envoyé par la poste aux actionnaires de Sierra conformément à la législation applicable. Alpayana encourage les actionnaires de Sierra à lire le texte intégral de l'offre et les autres renseignements importants qui figurent dans le troisième avis de prolongation, qui doivent être lus conjointement avec l'offre d'achat et note d'information datée du 30 décembre 2024, le premier avis de modification et de prolongation daté du 2 avril 2025, le communiqué de presse conjoint de Sierra et d'Alpayana daté du 23 avril 2025, le deuxième avis de modification et de prolongation daté du 1er mai 2025 ainsi que les documents d'offre connexes. Ces documents, qui renferment des renseignements sur la façon de déposer des actions en réponse à l'offre peuvent être consultés sur SEDAR+ sous le profil de Sierra au www.sedarplus.ca et au www.sierrametalscashoffer.com.

Les actionnaires devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation particulière pour connaître les incidences fiscales particulières qui s'appliquent à eux dans le cadre de la disposition d'actions de Sierra dans le cadre de l'offre, d'une acquisition forcée ou d'une opération d'acquisition ultérieure.

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES ET COMMENT DÉPOSER DES ACTIONS

L'offre peut être acceptée jusqu'à 17 h (heure de Toronto) le 23 mai 2025; les intermédiaires financiers peuvent toutefois avoir une date limite de dépôt plus rapprochée. Vous devriez communiquer avec votre intermédiaire bien avant le moment d'expiration si vous souhaitez déposer vos actions de Sierra en réponse à l'offre. Tous les actionnaires qui n'ont pas encore déposé leurs actions de Sierra sont priés de le faire aujourd'hui.

Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide pour déposer leurs actions de Sierra en réponse à l'offre peuvent communiquer avec Shorecrest Group, dépositaire et agent d'information dans le cadre de l'offre, par téléphone au 1-888-637-5789 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 647-931-7454 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel à l'adresse [email protected]. Des renseignements supplémentaires figurent également au www.sierrametalscashoffer.com.

DÉCLARATION SELON LE SYSTÈME D'ALERTE

L'offre vise à permettre à Alpayana d'acquérir la totalité des actions de Sierra émises et en circulation (à l'heure actuelle, elle n'en détient aucune). Une copie de la déclaration selon le système d'alerte d'Alpayana devant être déposée pour la prise en livraison initiale des actions de Sierra peut être obtenue auprès de Shorecrest Group, dépositaire et agent d'information pour l'offre, par téléphone au 1-888-637-5789 (numéro sans frais en Amérique du Nord), au 647-931-7454 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel à l'adresse [email protected]. Alpayana déposera une déclaration selon le système d'alerte, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, pour toute prise de livraison supplémentaire d'actions de Sierra.

Le siège social de Sierra est situé au 200 Bay Street, bureau 2800, Toronto (Ontario) M5J 2J3, Canada.

À PROPOS D'ALPAYANA

Alpayana Canada est une filiale en propriété exclusive canadienne d'Alpayana et a été constituée aux seules fins de présenter l'offre. Alpayana est une société minière fermée familiale qui s'est engagée à développer et à promouvoir l'exploitation minière durable et responsable. Elle s'efforce de laisser un héritage positif et significatif en donnant la priorité au bien-être de ses employés, des collectivités sur lesquelles elle a une incidence et de l'environnement. Alpayana exploite des mines au Pérou depuis plus de 38 ans, possède de solides antécédents en matière de fusions et acquisitions ainsi que de l'expérience dans le développement de projets, ce qu'elle fait avec rigueur et dans une perspective de valeur intrinsèque à long terme. Alpayana a des produits d'exploitation de plus de 500 millions de dollars américains et un solide bilan.

Alpayana a retenu les services de LXG Capital en qualité de conseiller financier exclusif et de McCarthy Tétrault, Estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas et Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez Abogados en qualité de conseillers juridiques dans le cadre de la présente opération.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse n'est donné qu'à titre indicatif et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de vente, de quelque titre. L'offre n'a été présentée qu'au moyen de l'offre d'achat et note d'information (en sa version modifiée), de la lettre d'envoi et de l'avis de livraison garantie en bonne et due forme, et sous réserve des modalités énoncées dans ceux-ci. L'offre n'a pas été présentée aux actionnaires dans tout territoire où la présentation ou l'acceptation de l'offre ne serait pas conforme aux lois de ce territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de leur part ou en leur nom.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document contient des « énoncés prospectifs » (au sens de la législation en valeurs mobilières applicable). Ces énoncés ont trait à des événements futurs et traduisent les attentes, croyances, plans, estimations, intentions d'Alpayana Canada et d'Alpayana, ainsi que des énoncés similaires concernant des événements, des résultats, des circonstances, le rendement ou des attentes futurs prévus qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés concernant les intentions d'Alpayana quant à la prise en livraison des actions de Sierra, à quelque autre prolongation du moment de l'expiration et à quelque opération d'acquisition ultérieure. Ces énoncés prospectifs traduisent les croyances actuelles d'Alpayana Canada et d'Alpayana et reposent sur l'information actuellement disponible. Dans certains cas, des termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « éventuel », « continuer », « cibler », « avoir l'intention de », ou l'emploi du mode futur ou conditionnel des verbes ou la forme négative de ces termes ou toute autre terminologie comparable peuvent permettre de repérer les énoncés prospectifs.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des résultats dont il est question dans les énoncés prospectifs. Dans l'évaluation de ces énoncés, les lecteurs devraient spécifiquement tenir compte de divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment la conjoncture du marché et la conjoncture économique générale (notamment le ralentissement de la croissance économique, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt) ainsi que le dynamisme du secteur au sein duquel Alpayana exerce ses activités.

Bien que l'information prospective contenue dans le présent document soit fondée sur des hypothèses qu'Alpayana Canada et Alpayana estiment raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ceux sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont formulés à la date du présent document et on ne devrait pas s'y fier comme représentant des points de vue à une date ultérieure à la date du présent document. Sauf dans la mesure où la loi applicable peut l'exiger, Alpayana Canada et Alpayana ne s'engagent pas à mettre à jour ou à réviser quelque information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement, et rejettent spécifiquement toute obligation de le faire.

SOURCE Alpayana S.A.C.