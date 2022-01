Le Camp des recrues RBC est un programme national qui vise à découvrir de prochains athlètes olympiques canadiens et à leur offrir un appui financier. Plusieurs athlètes qui ont été découverts et soutenus financièrement par le Camp des recrues RBC ont fait leurs débuts aux Jeux de Tokyo 2020. Quatre d'entre eux ont récolté une médaille : Avalon Wasteneys (aviron), Jerome Blake (athlétisme), Kelsey Mitchell (cyclisme sur piste) et Lauriane Genest (cyclisme sur piste).

Parmi les découvertes du Camp des recrues RBC qui participeront aux Jeux de Beijing 2022 se trouvent la médaillée d'or aux Championnats du monde Marion Thénault (ski acrobatique - sauts), Miha Fontaine (ski acrobatique - sauts), Mike Evelyn (bobsleigh), Ryan Sommer (bobsleigh) et Sara Villani (bobsleigh).

De plus, les 18 athlètes olympiques RBC qui se préparent pour Beijing seront des ambassadeurs du programme, en encourageant les athlètes dans leur ville natale à participer au Camp des recrues RBC et à réaliser leurs rêves olympiques.

Le Camp des recrues RBC amorcera ce printemps sa septième année, en proposant des épreuves de qualification en personne, gratuitement, partout au pays, dans le respect des protocoles locaux en matière de santé et de sécurité. Les athlètes qui ne seront pas en mesure de participer aux épreuves en personne pourront le faire virtuellement. Le Camp continuera de mettre l'accent sur l'accessibilité, la diversité et l'inclusion.

Lors de chaque événement de qualification, les participants passeront, devant des représentants d'organismes nationaux de sport, des tests de performance visant à mesurer leur vitesse, leur force, leur puissance et leur endurance. Les meilleurs athlètes seront sélectionnés pour faire partie du programme Futurs Athlètes Olympiques RBC, au titre duquel ils obtiendront du financement, du mentorat et d'autres ressources en vue de poursuivre leur rêve olympique.

Vous trouverez des renseignements à jour sur les épreuves locales du Camp des recrues RBC, notamment en ce qui concerne l'inscription, sur le site CampdesrecruesRBC.ca. Nous continuons de surveiller attentivement la situation découlant de la COVID-19, en consultant les autorités sanitaires. La santé et le bien-être de toutes les personnes prenant part au Camp des recrues RBC, et de la collectivité en général, demeurent une priorité.

Depuis sa création, en 2016, le Camp des recrues RBC a évalué plus de 10 000 athlètes au Canada. Plus de 1 300 d'entre eux ont été sélectionnés par des organismes nationaux de sport en raison de leur potentiel olympique - souvent dans une discipline qu'ils n'avaient jamais considérée. Les organismes nationaux de sport partenaires du programme en 2022 sont : Bobsleigh Canada Skeleton, Canoe Kayak Canada, Cyclisme Canada, Freestyle Canada, Luge Canada, Rowing Canada Aviron, Rugby Canada, Patinage de vitesse Canada et Volleyball Canada. Tous ces organismes ont pour but le perfectionnement des nouveaux talents.

Le Camp des recrues RBC a été mis sur pied en partenariat avec le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada. Plus ancienne société partenaire d'Équipe Canada, RBC est fière de célébrer sa 75e année de soutien au Mouvement olympique.

Citations :

« Nous sommes ravis d'amorcer la septième année du Camp des recrues RBC, au cours de notre 75e année en tant que partenaire de l'équipe olympique canadienne. Ce qui a commencé comme une idée en 2016 est devenu depuis la pierre angulaire de la concrétisation des rêves de nombreux jeunes et du perfectionnement de la prochaine génération d'athlètes d'Équipe Canada. Forts du formidable succès que nous avons connu aux Jeux de Tokyo 2020, nous nous réjouissons à la perspective de soutenir les Athlètes Olympiques RBC et les athlètes du Camp des recrues RBC qui participeront à Beijing 2022, et de continuer à découvrir de nouveaux athlètes ayant le potentiel de participer aux Jeux olympiques. »

- Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC

« Le Camp des recrues RBC change la donne ; c'est un exemple concret de la façon dont un partenaire d'Équipe Canada peut transformer la vie de jeunes athlètes canadiens. Ce programme extraordinaire permet véritablement de réaliser des rêves olympiques. Nous sommes ravis de voir le retour du programme pour une septième année et enthousiastes quant aux chances des athlètes sélectionnés par le Camp des recrues RBC qui participeront à Beijing 2022, dans quelques semaines à peine. Nous savons à quel point Équipe Canada inspire les Canadiens à soutenir les Jeux olympiques, et nous encourageons fortement les jeunes Canadiens à profiter de la participation gratuite au Camp des recrues pour amorcer leur parcours vers les Jeux de Paris 2024, de Milan Cortina 2026 et au-delà, afin qu'ils puissent inspirer la nouvelle génération de champions. »

- Jacquie Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales, Comité olympique canadien, et chef de la direction, Fondation olympique canadienne

« Le Camp des recrues RBC a pour mission de repérer et d'appuyer les prochains athlètes olympiques, et de leur offrir les ressources de sport d'élite nécessaires à la réalisation de leur rêve olympique. Certains participants cherchent à donner un nouvel élan à leur rêve olympique dans un sport qu'ils pratiquent déjà, et d'autres ont l'espoir d'être découverts et orientés vers un sport olympique qu'ils n'ont peut-être jamais envisagé. Mais ils comptent tous sur leur talent athlétique à l'état brut et leur détermination pour attirer l'attention de nos partenaires sportifs, et ils ont hâte de voir où ce programme peut les mener. »

- Evan MacInnis, directeur technique, Camp des recrues RBC

« Nous sommes très heureux de voir se poursuivre ce programme révolutionnaire. Le Camp des recrues RBC est devenu, entre les athlètes et le sport, un intermédiaire comme on n'en avait jamais vu au Canada. Il est évident que le concept unique du programme et le soutien continu des athlètes ont permis d'attirer de futures étoiles vers Freestyle Canada et l'ensemble des organismes de sport canadiens. »

- Peter Judge, chef de la direction, Freestyle Canada

« C'est lors d'un événement du Camp des recrues RBC que j'ai découvert que j'avais le potentiel d'exceller en ski acrobatique - sauts. Après avoir reçu un financement du programme Athlètes Olympiques RBC pour pratiquer ce sport, je n'ai jamais regretté ma décision. Je suis la preuve que ce programme contribue à concrétiser des rêves olympiques.

- Marion Thénault, médaillée d'or aux Championnats du monde et athlète olympique RBC (ski acrobatique - sauts)

