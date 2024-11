BAKOU, Azerbaïdjan, le 24 nov. 2024 /CNW/ - Alors que le Canada conclut sa participation à la 29e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP29, le ministre Guilbeault a fait la déclaration suivante.

« Le Canada s'est présenté à la COP29 avec un objectif en tête : démontrer toute l'importance du multilatéralisme - tant pour s'attaquer à la crise climatique que pour favoriser une action climatique internationale ambitieuse et inclusive. Durant les deux semaines de la COP29, notre délégation canadienne a travaillé de bonne foi et dans un esprit de solidarité à promouvoir les intérêts canadiens, les droits de la personne, les droits des travailleurs et les droits des peuples autochtones, ainsi qu'à maintenir et à stimuler la dynamique établie à la COP28 l'année dernière, à Dubaï.

« Bien que la COP29 avait été rebaptisée la "COP de la finance", ce sommet était, pour le Canada, l'occasion de mettre de l'avant l'importance du partenariat. Le Canada s'est rallié à des pays ambitieux de partout dans le monde afin de réclamer de solides résultats dans le domaine de l'atténuation, a joué un rôle de chef de file dans les principales négociations liées au financement de la lutte contre les changements climatiques et a prêté une oreille attentive aux demandes des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés. Le Canada s'est efforcé de trouver un terrain d'entente et s'est investi dans des mobilisations stratégiques pour faire progresser nos priorités.

« Le Canada accueille d'un bon œil le nouvel objectif commun de financement climatique. Le Canada demeure déterminé à soutenir les pays en développement dans leurs efforts de lutte contre les changements climatiques. Nous travaillerons avec tous les partenaires à accroître le financement public et privé et à permettre aux plus pauvres et aux plus vulnérables d'avoir accès à ces fonds et à d'autres formes d'aide. Le Canada continue de s'assurer que le financement climatique est au cœur de la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

« Le Canada a également réussi à faire adopter un programme de travail renouvelé sur les questions de genre et en soutien aux peuples autochtones. Nous nous réjouissons de voir une hausse de la transparence et un renforcement de l'intégrité des marchés internationaux du carbone. À Bakou, nous avons fait pression pour obtenir des avancées concrètes dans la protection des droits et des intérêts des travailleurs, alors que de plus en plus de gouvernements et d'industries investissent de manière significative dans les solutions climatiques.

« Notre ambition climatique demeure inchangée. Nous ferons notre juste part pour réduire considérablement les émissions mondiales tout en créant des emplois bien rémunérés au sein d'une économie propre. Le Canada comprend sa responsabilité et s'est engagé à présenter un ambitieux plan de lutte contre les changements climatiques pour 2035.

« Malgré tous les défis, nous avons démontré une fois de plus que l'Accord de Paris fonctionne.

« Les prévisions de la température mondiale sont constamment revues à la baisse. Nous prenons des mesures pour réduire les émissions mondiales, nous investissons dans l'innovation, nous mettons en œuvre des solutions d'énergie propre et nous opérons un virage mondial qui est essentiel à notre prospérité. Nous pouvons le faire. »

Faits en bref

Au cours de son séjour à Bakou, le ministre Guilbeault a montré que de nouveaux modèles de financement climatique sont possibles à l'échelle internationale, en annonçant le lancement de GAIA, une plateforme de financement climatique de 2 milliards de dollars permettant de mobiliser des fonds par le truchement de partenaires indépendants, comme la banque japonaise MUFG. Les fonds mobilisés par GAIA seront octroyés à un potentiel de 25 marchés émergents et économies en développement, et 70 p. 100 de ce financement sera consacré à l'adaptation aux changements climatiques.

Lors de la COP29 , près de 200 pays ont adopté le nouvel objectif collectif quantifié de financement climatique et ont conclu un accord décisif qui permettra de tripler le financement public octroyé aux pays en développement, faisant passer le précédent objectif de 100 milliards de dollars américains par année à 300 milliards de dollars américains par année d'ici 2035, et de s'assurer que tous les acteurs déploient des efforts afin d'augmenter le financement aux pays en développement, à partir de sources publiques et privées, à 1 300 milliards de dollars américains par année d'ici 2035.

Le Canada a également annoncé un financement de plus de 12,5 millions de dollars visant à mettre fin à la perte de biodiversité, à aider les collectivités à adopter des pratiques intelligentes en matière de climat et à autonomiser les femmes écologistes à Madagascar . Ce financement vise également à protéger la biodiversité au Mozambique , en Afrique du Sud et au Zimbabwe , afin d'améliorer les aires protégées et d'améliorer les moyens de subsistance de plus de 180 000 personnes dans les collectivités vulnérables de la zone de conservation transfrontalière du Grand Limpopo.

. Le Canada a appuyé plusieurs autres déclarations et initiatives internationales importantes, notamment la plateforme mondiale de Bakou pour la transparence climatique, la déclaration sur les voies d'action multisectorielles de la COP29 pour des villes résilientes et saines, la déclaration de la COP29 sur l'eau pour l'action climatique, le Partenariat pour l'action précoce basée sur le risque et l'Initiative de Bakou pour le développement humain en faveur de la résilience climatique.

