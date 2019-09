Alors que l'année scolaire commence au Yémen, deux millions d'enfants sont déscolarisés et 3,7 millions d'autres risquent d'abandonner leurs études

« Au Yémen, le conflit, le sous-développement et la pauvreté ont privé des millions d'enfants de leur droit à l'éducation et de leur espoir en un avenir meilleur. La violence, les déplacements et les attaques contre les écoles empêchent de nombreux enfants d'y avoir accès. Les salaires du personnel enseignant n'étant pas payés depuis plus de deux ans, la qualité de l'éducation est également en jeu », explique Sara Beysolow Nyanti, la représentante de l'UNICEF au Yémen.

Le conflit en cours au Yémen s'est intensifié il y a plus de quatre ans et a dévasté le système d'éducation déjà fragile du pays. Au Yémen, une école sur cinq ne peut plus être utilisée en raison du conflit.

« Trente ans après la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, il est inacceptable que l'éducation et les autres droits fondamentaux de l'enfant soient hors de portée des enfants au Yémen en raison de facteurs causés par l'homme », déclare madame Nyanti.

Lorsque les enfants ne vont pas à l'école, ils sont exposés à d'innombrables risques d'exploitation, de mauvais traitements et d'autres violations de leurs droits.

« Les enfants non scolarisés sont exposés à des risques accrus d'exploitation sous toutes ses formes, y compris d'être obligés de participer aux combats, de travailler ou de se marier. Ils perdent la possibilité de se développer et de grandir dans un environnement bienveillant et stimulant pour finalement se retrouver pris au piège d'une vie faite de pauvreté et de difficultés », ajoute madame Nyanti.

L'UNICEF travaille sans relâche en collaboration avec ses partenaires pour que les enfants puissent exercer leur droit à l'éducation.

Au cours de la dernière année scolaire, l'UNICEF a versé des subventions à plus de 127 400 membres du personnel enseignant et scolaire qui n'avaient pas été payés depuis plus de deux ans afin de les aider à couvrir leurs frais de transport pour aller à l'école et leurs autres dépenses de base. Depuis 2015, l'UNICEF a réhabilité plus de 1 300 écoles et continue de procurer des fournitures scolaires aux enfants.

Des efforts doivent être déployés de toute urgence pour empêcher que toute une génération d'enfants au Yémen soit privée d'éducation.

Mettre fin aux attaques contre les établissements scolaires pour protéger les enfants et le personnel enseignant. Ces attaques constituent une violation grave des droits de l'enfant et du droit international humanitaire. Les écoles doivent être protégées en tant que lieux d'apprentissage sûrs.





Les autorités scolaires au Yémen devraient travailler ensemble et trouver une solution immédiate pour verser des salaires à tout le personnel enseignant et scolaire afin que les enfants puissent continuer de s'instruire.





La communauté internationale, les donatrices et donateurs et les partenaires en matière de développement devraient appuyer les subventions destinées au personnel enseignant, tandis que la recherche de solutions à long terme à la crise salariale en cours au Yémen se poursuit.

Les parties prenant part au conflit au Yémen doivent par-dessus tout œuvrer en faveur de la paix afin de permettre la reconstruction et pour que les enfants retrouvent une certaine stabilité.

