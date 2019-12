Allocation de retraite à un million $ - Christian Dubé doit des explications aux Québécois, selon Vincent Marissal

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Rosemont et responsable pour Québec solidaire en matière de justice économique et fiscale, Vincent Marissal, exhorte le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, à donner l'heure juste aux Québécois quant à la somme reçue à son départ de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) l'an dernier au moment de faire le saut en politique.

« C'est très préoccupant d'apprendre que lorsqu'il a quitté la Caisse de dépôt pour se présenter sous la bannière de la CAQ, Christian Dubé a empoché un million de dollars pour un soi-disant départ à la retraite. M. Dubé n'a pas pris sa retraite, il a fait le saut en politique, ce qui n'est pas du tout la même chose. J'aimerais savoir ce que son collègue aux Finances, Éric Girard, pense de cette généreuse allocation de retraite reçue en catimini, après seulement trois ans de travail, lui qui est le responsable politique de la Caisse de dépôt », a lancé M. Marissal.

Pour le député de Rosemont, le président du Conseil du Trésor doit montrer patte blanche et faire preuve de davantage de transparence, mais la Caisse de dépôt a elle aussi des comptes à rendre à la population québécoise.

« Il faut qu'une enquête soit menée de façon indépendante pour comprendre s'il y a eu un contournement des règles. C'est de l'argent des Québécois dont il s'agit. La Caisse oublie souvent qu'elle est une institution publique qui gère des fonds publics. Il est plus que temps qu'elle instaure de vrais changements dans ses pratiques de gouvernance et de rémunération. Changer de PDG ne suffit pas. Il est temps que l'institution fasse des efforts concrets pour instaurer une véritable culture de transparence », conclut Vincent Marissal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou simone.lirette@assnat.qc.ca