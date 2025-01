BRAMPTON, ON, le 30 janv. 2025 /CNW/ - En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires de tout le pays, le gouvernement fédéral veille à ce que davantage de Canadiens puissent vivre à proximité des services de transport en commun, facilitant ainsi l'accès aux emplois, aux services et aux collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et députée de Brampton Ouest, et de Patrick Brown, maire de Brampton ont annoncé un investissement fédéral de plus de 106 $ millions de dollars de financement pour le réseau de transport en commun de la Ville de Brampton, de manière à fournir un financement prévisible et à long terme qui permettra une plus grande densité à proximité des transports en commun.

Dans le cadre du volet Financement de base du nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada, la société de transport en commun de la Ville de Brampton, Brampton Transit, recevra une allocation annuelle totalisant plus de 106 $ millions de dollars sur dix ans. Le financement servira à améliorer, à remplacer ou à moderniser les infrastructures de transport en commun de la Ville de Brampton ainsi qu'à s'assurer qu'elles sont en bon état.

Cet investissement, qui débuteront en 2026 et se poursuivront jusqu'en 2036, permettront d'accroître l'offre de logements et de les rendre plus abordables, de manière à bâtir des collectivités complètes et axées sur le transport en commun, ainsi qu'à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les effets des changements climatiques.

Citations

« Nous sommes déterminés à mettre en place des réseaux de transport en commun de qualité et abordables, et ce nouveau financement à long terme fera une véritable différence. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement historique dans le réseau de transport en commun de Brampton permettra à la Ville d'offrir des services plus sûrs, plus écologiques et plus fiables à l'ensemble de ses résidents. Des investissements comme celui-ci permettent aux familles de rester en contact, aux entreprises de bien fonctionner et à notre économie locale de croître. »

L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et députée de Brampton-Ouest

« En allouant un financement annuel de plus de 106 millions de dollars dans le cadre du nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada, le gouvernement fédéral fournit un soutien prévisible et à long terme pour le transport en commun dans la Ville de Brampton. Cet investissement permettra d'alléger le fardeau financier des contribuables afin de renforcer les infrastructures locales de transport en commun, ce qui permettra aux résidents d'avoir plus facilement accès aux emplois, aux services et à leurs collectivités. »

Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud

« Cet investissement dans le réseau de transport en commun de Brampton constitue une étape importante du développement et de la modernisation de notre réseau. En tant que troisième ville en importance de l'Ontario, Brampton a besoin d'infrastructures de transport en commun solides et durables pour soutenir ses résidents et stimuler la croissance économique. Le Fonds pour le transport en commun du Canada nous aidera à bâtir un réseau de transport en commun plus fiable, plus accessible et plus respectueux de l'environnement. »

Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton

Faits en bref

La Ville de Brampton recevra 106,239,450 $ sur dix ans, soit de 2026 à 2036. Le financement fédéral est conditionnel à la présentation d'un plan d'immobilisations, ainsi qu'à la signature subséquente d'une entente de financement par tous les bénéficiaires du Financement de base.

recevra 106,239,450 $ sur dix ans, soit de 2026 à 2036. Le financement fédéral est conditionnel à la présentation d'un plan d'immobilisations, ainsi qu'à la signature subséquente d'une entente de financement par tous les bénéficiaires du Financement de base. Le Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada . Il a été conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes tailles : des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

(FTCC) est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du . Il a été conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes tailles : des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de réaliser près de 2 000 projets dans tout le pays.

À compter de 2026-2027, on fournira en moyenne 3 milliards de dollars de financement permanent par année au titre du FTCC afin de répondre aux besoins locaux. Ce financement permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Les ententes pour les régions métropolitaines offrent au gouvernement fédéral, aux provinces et aux municipalités une nouvelle façon de collaborer. Ces ententes soutiendront le développement à long terme des infrastructures de transport en commun dans les grandes zones urbaines. Dans le cadre de ces ententes, le gouvernement fédéral allouera des fonds et travaillera avec nos partenaires pour soutenir la planification et la mise en place du transport en commun. Ce financement vise à promouvoir des collectivités agréables dotées de transport en commun accessible et de logements abordables. Le financement de base répondra à l'engagement du gouvernement fédéral de fournir un soutien stable et prévisible que les collectivités dotées de réseaux de transport en commun dans tout le Canada recherchent pour les investissements courants, le développement et les projets d'amélioration de l'état général des installations. Le financement ciblé apportera un soutien à des projets particuliers de transport en commun, y compris le transport actif, le transport en commun dans les zones rurales et éloignées, les solutions de transport en commun dans les communautés autochtones, ainsi que l'électrification du transport en commun et du transport scolaire. Un financement ciblé sera accordé au moyen d'appels de candidatures périodiques qui permettront au gouvernement fédéral de s'adapter à l'évolution des priorités et des besoins des collectivités.

Le nouveau Fonds offre également des solutions concrètes sur la façon de tirer le meilleur parti des investissements dans le transport en commun pour soutenir les objectifs en matière de logement et d'environnement, en particulier dans les grandes régions métropolitaines. La prise en compte de l'impact des réseaux de transport en commun locaux sur l'offre de logements, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la résilience climatique et l'inclusion sociale fait maintenant partie intégrante de la planification régionale.

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/cptf-ftcc/index-fra.html

Communiqué du premier ministre : Le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire canadienne

https://www.pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2024/07/17/plus-important-investissement-transport-commun-de-lhistoir

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias de la Ville de Brampton, [email protected]