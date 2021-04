Allégations de pollution de cours d'eau à Longueuil : la Ville rectifie les faits

LONGUEUIL, QC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Longueuil souhaite réagir aux allégations d'eau contaminée s'écoulant du dépôt à neige situé sur le chemin du Tremblay à Longueuil, qui, selon le communiqué émis par la Fondation Rivières, aurait pour conséquence de tuer la faune à cet endroit. Dès que la Ville a été informée qu'une eau trouble s'écoulait du dépôt à neige, elle a effectué des prélèvements d'échantillons d'eau et inspecté le site, et n'a pas observé de faune morte, comme il est allégué. La Ville souhaite lever le voile sur la situation en dévoilant les résultats d'analyse de ces échantillons.

Résultats des échantillons de la Ville

Voici le tableau des résultats obtenus au point de rejet du site :

Dépôt à neige du Tremblay Résultats de l'analyse des échantillons Paramètres d'analyse - échantillons pris à la sortie du bassin de décantation Norme 9 avril 12 avril 13 avril 14 avril Matières en suspension (MES) mg/L 30 mg/L 45 mg/L 25 mg/L 12 mg/L 3 mg/L Chlorures mg/L 1 500 mg/L NA 760 mg/L 687 mg/L 523 mg/L Huiles et graisses mg/L 5 mg/L NA <5 mg/L <5 mg/L AV NA : non analysé AV : à venir











Notons qu'un seul des échantillons récoltés a montré un résultat légèrement au-dessus de la norme de matières en suspension, soit celui du 9 avril (45 mg/L), alors que les échantillons subséquents montraient des taux bien en deçà de la norme. Une des hypothèses qui expliquerait ce résultat légèrement au-dessus de la norme est la météo particulièrement clémente avec des températures élevées observée au cours des derniers jours, ce qui aurait accéléré la fonte de la neige. La concentration en chlorures, quant à elle, a toujours été sous la norme, tout comme la concentration en huiles et graisses.

Les résultats des échantillons récoltés ont été partagés avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) qui a aussi été interpellé dans ce dossier. Le MELCC est d'ailleurs allé sur le terrain pour prendre ses propres échantillons. La Ville l'a accompagné dans sa visite afin d'offrir sa collaboration.

Lors de ses visites, la Ville s'est également assurée du bon fonctionnement de ses différents équipements de traitement des eaux de fonte (bassin, régulateur). La Ville continue de suivre la situation de près, en collaboration avec le MELCC.

Certificat en bonne et due forme

Rappelons que la Ville détient le certificat d'autorisation émis par le MELCC l'autorisant à exploiter le dépôt à neige du chemin du Tremblay et satisfait tous les critères à cet effet. Ce certificat oblige la Ville à effectuer des échantillons périodiquement. Les échantillons effectués dans les derniers jours s'ajoutent donc à ceux demandés habituellement par le MELCC.

Mise en place de recommandations concernant la gestion des dépôts à neige

Par ailleurs, rappelons que la Vérificatrice générale de la Ville de Longueuil, dans un rapport datant de 2016-2017, a déjà abordé le sujet de la gestion des dépôts à neige et avait émis alors plusieurs recommandations. À cet effet, la Ville a mis en œuvre l'ensemble des recommandations et s'assure de faire une reddition de comptes annuelle pour y donner suite. Parmi les recommandations, l'une visait à réduire les sels d'épandage lors des opérations de déneigement. À ce sujet, en 2019, la Ville a revu sa stratégie de déneigement afin de souffler davantage la neige sur les terrains plutôt que de la transporter dans les dépôts. La Ville a également élaboré une charte d'épandage de sels de voirie afin d'en utiliser le moins possible.

