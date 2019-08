Allcan Distributors annonce un partenariat avec Tait Communications au Canada

Les radios portatives de la série TP3 de Tait sont uniques et hautement personnalisables. Fonctionnant en mode DMR Tier 2 et en mode analogique, elles vous permettent de choisir la couleur, l'écran, le clavier et le marquage de chaque radio qui se trouve entre vos mains. Si vos besoins évoluent, la série TP3 vous permet de modifier ces options rapidement et au meilleur coût possible, en tout temps! Les radios de série TP3 sont les seules radios qui vous offrent ces choix - et la capacité de les modifier - aussi facilement et de façon aussi abordable.

Tait Communications possède des bureaux dans six pays, ainsi qu'un réseau de distributeurs et de marchands dans 150 autres pays. En établissant un partenariat avec Allcan Distributors au Canada, Tait s'est associée à un distributeur détenu et exploité par des Canadiens, doté d'une connaissance du marché sans pareil et d'une expérience éprouvée en matière de développement du marché au Canada. Tait compte plus de 650 employés partout dans le monde et exporte environ 95 % de ses produits depuis ses installations principales situées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Allcan Distributors est le principal fournisseur de produits innovants de radiocommunication bidirectionnelle et d'infrastructure. L'entreprise détenue et exploitée par des Canadiens a été fondée à Edmonton, en Alberta, et dessert le marché canadien depuis 1977.

