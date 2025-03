EDMONTON, AB, le 12 mars 2025 /CNW/ - Helix Advanced Communications & Infrastructure, Inc., faisant affaire sous le nom d'Allcan Distributors, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu une entente de distribution avec RugGear | RGA International Corp. pour représenter les produits professionnels ultra robustes de RugGear, comme les radios 4G et 5G, les téléphones intelligents, les tablettes et les accessoires, partout au Canada, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon.

Ce partenariat est le résultat de la mission d'Allcan Distributors qui vise à représenter les meilleurs produits PTT (Push to Talk ou appuyer pour parler) et MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk) à large bande au sein d'un marché canadien en évolution où les applications de communication vocale en cas de situation critique et de sécurité des flux de travail sont de plus en plus répandues dans les réseaux privés LTE, IdO (Internet des objets) et à large bande hautement accessibles. Les appareils mobiles robustes et professionnels sont essentiels pour soutenir ce marché en croissance.

Allcan Distributors, dont le siège social est situé à Edmonton, en Alberta, est le principal distributeur au Canada de produits et de composants de communications sans fil industriels novateurs pour les secteurs de la radio mobile terrestre (LMR ou land mobile radio), de SCADA (Supervisory control and data acquisition), de PTT à large bande et des services d'intégration des technologies sans fil. Allcan offre des produits de pointe pour les clients qui ont besoin de solutions complètes de communications voix et données à distance, d'alimentation à distance et de soutien aux infrastructures, desservant des secteurs comme la sécurité publique, le pétrole et le gaz, SCADA, l'automatisation et les services publics municipaux.

RugGear | RGA International Corp - Depuis sa fondation en 2006, RugGear® est devenue l'un des concepteurs et fabricants d'appareils mobiles robustes les plus novateurs au monde pour un usage industriel professionnel. Les appareils mobiles haute performance de RugGear combinent des solutions matérielles et de communication éprouvées à une technologie de pointe en passant par le réseau à large bande public ou privé au moyen de la norme LTE. Les appareils de RugGear sont la base d'une communication d'équipe efficace, sûre et stable, offrant des fonctions PTT et MCPTT. Grâce à notre service de développement de produits axés sur les clients établi en Allemagne, nous sommes un acteur clé de l'avenir des communications à large bande.

RugGear coopère à l'échelle mondiale avec des fournisseurs et des opérateurs de communications mobiles bien connus, ainsi qu'avec des fournisseurs de solutions et de services d'intégration. L'entreprise a une représentation en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Australie et en Asie.

Pour plus de renseignements, communiquez avec : Allcan Distributors, Craig Baker, Vice-président du développement des affaires, [email protected], www.allcan.com; RugGear | RGA International Corp., Daniel Jacome, Directeur régional des ventes, [email protected], www.ruggear.com