Forte de plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de la radio bidirectionnelle, Tait a fait preuve d'une passion et d'un sens de l'innovation sans précédent dans le domaine des communications. L'entreprise se spécialise dans des marchés liés à des services essentiels, comme les services d'incendie et d'urgence, l'application de la loi, les services publics, les transports et la défense nationale.

« Nous sommes ravis de nous associer à Tait Communications à titre de distributeur canadien de sa gamme complète. Tait bénéficie d'un nom très respecté et d'une réputation bien méritée en matière d'engagement, d'intégrité, de qualité et d'excellence, ainsi que d'un catalogue diversifié qui convient parfaitement au marché canadien des communications », a déclaré Kevin Dyck, vice-président, Marketing chez Allcan Distributors.

Tait Communications a révolutionné les communications essentielles pour les premiers intervenants grâce à des produits comme la série TP9400, qui offre la conception, la fabrication et le déploiement de systèmes radio de bout en bout composés d'appareils portatifs et mobiles et de stations de base P25 entièrement interopérables. D'autres produits populaires, comme la série TP3 de Tait, offrent aux utilisateurs une radio portative unique et hautement personnalisable qui fonctionne à la fois en mode DMR Tier 2 et analogique avec une face avant interchangeable, ce qui permet aux utilisateurs d'attribuer aux radios un code de couleurs pour former des groupes faciles à identifier.

Tait Communications, dont le siège social se trouve à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, possède des bureaux dans six pays, ainsi qu'un réseau de distributeurs et de marchands dans 150 autres pays. En établissant un partenariat avec Allcan Distributors, Tait s'est associée à un distributeur détenu et exploité par des Canadiens, doté d'une connaissance du marché sans pareil et d'une expérience éprouvée en matière de développement du marché au Canada.

Allcan Distributors est le principal fournisseur de produits innovants de radiocommunication bidirectionnelle et d'infrastructure. L'entreprise détenue et exploitée par des Canadiens a été fondée à Edmonton, en Alberta, et dessert le marché de la radio mobile terrestre au Canada depuis 1977.

