MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Les 27 et 28 septembre, SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada en IA, a tenu la première édition de ALL IN, le plus important rassemblement au pays consacré à l'intelligence artificielle (IA) canadienne, au Palais des congrès de Montréal, en présence de Justin Trudeau, premier ministre du Canada, François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Valérie Plante, mairesse de Montréal, et plus de 2 000 experts de l'IA, chefs d'entreprises et chercheurs du monde entier.

© Benoit Rousseau (Groupe CNW/Scale AI)

Rassemblant des participants provenant de 20 pays, ALL IN a été une véritable vitrine de ce que le Canada a de mieux à offrir en matière d'IA, pour ainsi démontrer comment l'IA peut révolutionner diverses industries et améliorer la vie des citoyens. L'IA transforme les industries canadiennes, redéfinit notre façon de travailler et ouvre la voie à un avenir plus innovant. L'événement a permis au Canada de se positionner en tant que leader mondial de l'IA en partageant son expertise avec le reste du monde.

L'événement a présenté plus de 60 études de cas de projets d'IA déployés avec succès dans diverses industries et a présenté les 100 meilleures entreprises en démarrage d'IA au Canada. Des dirigeants d'entreprises canadiennes de premier plan telles que Bombardier, Cohere, Coveo, Intact, Wealthsimple et des chercheurs renommés de l'Université McGill, de l'Université de Montréal et de l'Université de la Colombie-Britannique ont discuté des principaux défis liés aux applications de l'IA dans des domaines tels que les soins de santé, la finance, la fabrication, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la vente au détail et l'environnement.

L'importance d'une réglementation plus efficace et d'une meilleure gouvernance de l'IA pour garantir un accès responsable, juste et équitable à l'IA a également été abordée. L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, a fait une annonce très importante à cet égard, en présentant le code de pratique pour l'IA générative du gouvernement canadien. Ce code de pratique, mis en œuvre sur une base volontaire par les entreprises canadiennes, a déjà été signé par bon nombre d'entreprises de premier plan, montrant la voie vers une application plus responsable de l'IA et assurant son développement tout en atténuant les risques.

Le deuxième jour de l'événement, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a également participé à une table ronde avec des chefs de file de l'écosystème de l'IA et a rencontré des innovateurs et des startups.

SCALE AI est ravie d'annoncer que l'événement sera de retour à l'automne 2024. ALL IN 2023, une initiative de SCALE AI, a été organisée conjointement avec CEIMIA, Mila - Institut québécois de l'IA et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Cet événement d'envergure a été rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et de plusieurs précieux partenaires .

Citations

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, indique : « Nous voulons que l'économie canadienne soit plus forte que jamais, et pour y arriver, le développement et l'utilisation responsables de l'intelligence artificielle (IA) constituent des éléments clés de notre plan gouvernemental. SCALE AI et la conférence ALL IN 2023 ont ouvert la voie à des discussions cruciales qui tombent à point au sujet des avancées dans le domaine de l'IA. Tandis que le Canada montre au monde entier sa contribution à l'écosystème mondial de l'IA, il est impératif d'établir des normes et des mesures de protection appropriées en lien avec les systèmes d'IA générative. Notre code de conduite volontaire à l'égard de l'IA permettra au pays de rester à l'avant-plan des technologies faisant appel à l'IA par des pratiques responsables, tout en amenant l'industrie et le gouvernement à travailler de concert à renforcer la confiance pour exploiter le plein potentiel de l'IA. »

Valérie Plante, mairesse, Ville de Montréal, dit : « Plaque tournante de l'intelligence artificielle, Montréal peut compter sur un écosystème phénoménal en recherche et innovation, qui dynamise l'économie de notre métropole. Je me réjouis donc de voir Montréal présenter cet événement international d'envergure. Outil indispensable pour rendre nos villes plus inclusives, durables et efficientes, l'IA a le potentiel d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Cet événement permettra aux experts du monde entier de réfléchir ici, à Montréal, aux meilleures façons d'utiliser l'IA de façon responsable, en respectant nos valeurs communes d'éthique, d'équité et d'imputabilité. »

Julien Billot, directeur général, SCALE AI, explique : « ALL IN a présenté des solutions et services d'IA qui sont développés ici et qui seront adoptés par des entreprises du monde entier. Il s'agissait de la première édition de l'événement ALL IN, mais ce ne sera pas la dernière. Nous sommes heureux d'annoncer qu'il y aura une nouvelle édition en 2024 ! »

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI, ajoute : « Notre écosystème de l'IA a été à la pointe des avancées de la recherche et ouvre désormais la voie à des opportunités commerciales sans précédent dans tous les secteurs économiques. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, et ça ne fait que commencer. ALL IN est un événement d'envergure mondiale qui met les gens en contact avec des applications réelles de l'IA canadienne dans tous les segments du marché. »

Sophie Fallaha, directrice générale, CEIMIA, souligne : « Le CEIMIA est heureux d'avoir été un partenaire de premier plan dans la mise sur pied de la première édition de ALLIN. Le leadership du Canada en matière d'IA responsable et de réglementation permet de faire rayonner tout notre écosystème sur la scène internationale. ALL IN a su attirer des intervenants et des participants du monde entier et c'est là une belle démonstration de la vivacité de notre communauté IA, »

Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique, Mila, mentionne : « Nous sommes en voie de créer une technologie plus puissante que tout ce que nous avons conçu dans l'histoire. L'événement ALL IN fut un excellent forum pour échanger sur les opportunités de l'IA mais aussi sur la nécessité de l'encadrer adéquatement pour faire progresser la société tout en limitant les risques. »

Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, commente : « Le succès de ces deux journées confirme la place de Montréal comme pôle mondial de l'intelligence artificielle. Nous avons été témoins de la force de notre écosystème ainsi que du potentiel immense de l'IA pour nos entreprises et pour répondre aux grands défis de notre société. L'ensemble du secteur est également mobilisé pour le développement responsable de l'IA. À ce titre, nous saluons l'annonce par le ministre Champagne d'un nouveau code de conduite volontaire en matière d'IA. C'est une bonne stratégie en attendant l'adoption du projet de loi C-27. »

À propos de SCALE AI ( scaleai.ca )

En tant que grappe d'innovation de réputation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des initiatives visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

SOURCE Scale AI

Renseignements: Eric Aach, [email protected], 514 569-3594