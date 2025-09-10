MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Alithya Group inc. (TSX: ALYA) (« Alithya » ou la « Société »), chef de file en stratégie et en transformation numérique, annonce que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCN »).

La décision de la Société de lancer un programme de rachat d'actions témoigne de l'engagement continu d'Alithya à créer de la valeur pour ses actionnaires au moyen d'une stratégie de répartition équilibrée du capital. Par le rachat d'actions, Alithya cherche à solidifier son bilan et à optimiser le déploiement du capital, à soutenir efficacement les investissements dans la croissance et la réduction de la dette, et ce, tout en créant une valeur durable et à long terme pour ses actionnaires.

« Nous mettons en place ce programme de rachat d'actions parce que nous continuons de croire que, de temps à autre, le cours des actions à droit de vote subalterne de catégorie A (les « actions de catégorie A ») d'Alithya ne reflète pas la valeur intrinsèque ni les perspectives de croissance future de la Société », a déclaré Paul Raymond, chef de la direction d'Alithya. « Notre équipe est déterminée à exécuter une stratégie à long terme axée sur la croissance rentable et la création d'une valeur durable. Nous avons confiance en l'avenir d'Alithya et nous considérons qu'un tel rachat d'actions est une utilisation judicieuse des fonds disponibles dans les circonstances actuelles. »

Aux termes de l'OPRCN, la Société pourra racheter aux fins d'annulation sur le marché libre, par l'intermédiaire des services de la TSX ou sur des systèmes de négociation canadiens parallèles, lorsque permis, ou autrement que par l'intermédiaire des installations de la TSX en vertu d'ordonnances de dispense rendues par des autorités de réglementation en valeurs mobilières, jusqu'à 5 939 183 actions de catégorie A, ce qui correspond à 10 % du flottant de la Société (59 391 834 actions de catégorie A) sur la base d'un total de 92 653 272 actions de catégorie A émises et en circulation à la clôture des marchés le 2 septembre 2025. La limite quotidienne des achats sera de 14 545 actions de catégorie A, soit 25 % du volume de négociation quotidien moyen à la TSX pour le semestre clos le 31 août 2025, soit 7 330 923 actions de catégorie A, selon des calculs conformes aux règles de la TSX. Toutes les actions de catégorie A rachetées dans le cadre de l'OPRCN seront annulées.

La Société n'a racheté aucune de ses actions de catégorie A au cours des douze derniers mois.

Les rachats effectués dans le cadre de l'OPRCN pourront commencer le 12 septembre 2025 et prendront fin le 11 septembre 2026 ou, si elle tombe avant, à la date à laquelle la Société aura acquis le nombre maximal d'actions de catégorie A permis aux termes de l'OPRCN ou à laquelle elle aura autrement décidé de ne plus effectuer de rachats supplémentaires. Tous les rachats d'actions de catégorie A seront réalisés au moyen d'opérations sur le marché libre au cours du marché en vigueur au moment de l'acquisition, par l'intermédiaire des services de la TSX ou sur des systèmes de négociation canadiens parallèles, lorsque permis, ou encore par tout autre moyen autorisé par les autorités de réglementation en valeurs mobilières, majoré des frais de courtage, sauf les rachats susceptibles d'être réalisés aux termes d'ordonnances de dispense rendues par des autorités de réglementation en valeurs mobilières, qui présenteraient un escompte par rapport au cours du marché en vigueur selon les modalités de l'ordonnance.

Les décisions concernant le moment et la taille des rachats dans le cadre de l'OPRCN sont laissées à la discrétion de la direction et dépendent de divers facteurs, notamment la conjoncture du marché.

La Société va conclure un régime d'achat d'actions automatique (le « RAAA ») avec un courtier désigné afin d'autoriser le rachat aux fins d'annulation d'actions de catégorie A dans le cadre de l'OPRCN, sous réserve de certains paramètres de négociation, à des moments où il serait normalement interdit à Alithya de le faire en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction des opérations qu'elle se serait imposée. En dehors de ces moments, Alithya rachètera à son gré des actions de catégorie A dans le cadre de l'OPRCN.

Dans le cadre ce RAAA, avant d'entrer dans une période d'interdiction des opérations, Alithya peut, sans y être tenue, demander au courtier désigné d'effectuer des rachats aux termes de l'OPRCN conformément aux modalités du RAAA. Ces rachats seront effectués à la discrétion du courtier désigné en fonction des paramètres établis par Alithya avant la période d'interdiction des opérations conformément aux règles de la TSX, aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux modalités du RAAA.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres règles refuges américaines applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futurs, ainsi que des perspectives d'affaires futures d'Alithya, de même que d'autres renseignements ayant trait à la stratégie commerciale et aux plans d'Alithya ou se rapportant à d'autres événements ou circonstances à venir, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « entend », « planifie », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « pourrait », « voudrait », « fera », « peut », « est en mesure de », « continue », « possible », « devrait », « projette », « cible » et d'autres termes et expressions similaires ou variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces expressions et termes particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, entre autres, les informations ou les déclarations concernant la valeur des actions de catégorie A d'Alithya et ses perspectives de croissance future, ainsi que les rachats potentiels d'actions de catégorie A qu'Alithya pourrait éventuellement effectuer dans le cadre de l'OPRCN et du RAAA

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider les investisseurs et les autres lecteurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation attendu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d'Alithya et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs énoncés à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion d'Alithya pour l'exercice clos le 31 mars 2025, ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières canadiennes et américaines de temps à autre et que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable significative sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, ses activités ou sa réputation.

Rien ne garantit qu'Alithya rachètera aux fins d'annulation la totalité ou une partie du nombre d'actions de catégorie A mentionné dans le présent communiqué de presse, qui sont assujetties à l'OPRCN.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif, ou les facteurs ou les hypothèses sur lesquels ils reposent, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance tirant parti de l'IA et des technologies de pointe pour offrir des services de stratégie d'affaires et de transformation numérique. Nous aidons nos clients à relever les défis d'affaires pour leur permettre de saisir de nouvelles occasions, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité. Nous comptons sur une équipe de tout premier plan composée d'experts passionnés par leur secteur qui tablent sur des solutions exclusives propulsée par IA, des technologies numériques novatrices, une compréhension approfondie des applications d'affaires cruciales et un écosystème de partenaires pour obtenir des résultats plus rapidement. Nous avons jeté les bases de notre succès en déployant un réseau de prestation de services spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer la donne. Nous sommes Alithya.

Source : Dominic Blais, Conseiller principal en relations publiques, [email protected]