MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'eVerge Interests, Inc. et de ses filiales (« eVerge ») moyennant un prix d'achat de 23,5 millions de dollars américains, incluant un complément de prix potentiel de 4,7 millions de dollars américains sous réserve de certaines conditions postérieures à la clôture de l'acquisition, le tout payable en espèces.

eVerge se spécialise dans les applications d'entreprise et les services de transformation avec une expertise dans la mise en œuvre de solutions de gestion de la relation client (CRM) Salesforce, de gestion du capital humain (HCM) et de l'expérience client (CX) Oracle, et d'autres technologies complémentaires. Avec une équipe d'environ 160 professionnels, eVerge exerce ses activités aux États-Unis et en Inde.

Citation de Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Je suis très fier d'accueillir l'équipe d'eVerge au sein d'Alithya. Esteban Neely a consacré les 30 dernières années à bâtir une firme de services-conseils de confiance, et c'est avec Alithya qu'il a choisi de propulser son entreprise vers de nouveaux sommets. eVerge apporte une expertise établie qui nous permettra dorénavant d'offrir des solutions Salesforce aux clients d'Alithya, d'approfondir notre expertise Oracle, d'augmenter nos capacités en matière d'IA et d'étendre notre présence en Inde. eVerge dispose d'une équipe de direction respectée, d'une culture d'entreprise similaire à la nôtre et d'un parcours jalonné de succès. »

Citation de Mike Feldman, vice-président principal, Applications d'entreprise et transformation d'Alithya :

« L'acquisition d'eVerge permet à Alithya d'ajouter la plateforme Salesforce à sa gamme d'applications d'entreprise, en plus d'offrir à nos clients des options supplémentaires de gestion de la relation client (CRM). La pratique Oracle CX d'eVerge complète notre gamme de solutions de pointe en expérience client. Alithya a déjà fait sa marque en matière de gestion du capital humain (HCM) dans le secteur de la santé, et l'acquisition d'eVerge nous permettra d'étendre cette pratique à des secteurs tel que le manufacturier, les services financiers, les services professionnels, le gouvernement, l'énergie, l'ingénierie et la construction et les utilités publiques. Dans l'ensemble, nous estimons que ces nouveaux services, chacun offrant des possibilités de tirer parti de l'IA générative tant pour Salesforce que pour Oracle, nous permettront d'offrir à nos clients une plus grande flexibilité dans le choix de la plateforme technologique la mieux adaptée à leurs besoins, tout en renforçant notre capacité à fournir des solutions transformatrices. »

Citation d'Esteban Neely, fondateur d'eVerge :

« La réputation d'Alithya en matière de transformation d'entreprises et à titre de conseiller de confiance n'est plus à faire. Nous sommes donc ravis de faire équipe avec elle, alliant ainsi la maîtrise des plateformes Oracle et Salesforce acquise par eVerge et le savoir-faire remarquable d'Alithya en matière de transformation numérique. Cette synergie permettra aux clients d'eVerge de tirer parti de cette vaste expertise et d'accéder à une gamme de solutions innovantes. En outre, la fusion offre aux professionnels d'eVerge de nouvelles perspectives de développement de carrière prometteuses au sein d'une organisation aux valeurs et aux visées semblables à celles d'eVerge. Ensemble, nous sommes en bonne posture pour offrir à nos clients des services d'une valeur exceptionnelle et des solutions transformatrices. »

M. Neely continuera de soutenir les activités d'eVerge à titre de consultant auprès d'Alithya pendant une période de transition de 12 mois, afin d'assurer une intégration fluide et de maintenir des services de haute qualité pour nos clients.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance qui offrent des services en conseils stratégiques et en transformation numérique tirant parti de l'IA. Nous aidons à résoudre des défis commerciaux qui permettent à nos clients de générer de nouvelles opportunités, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité. Nous nous appuyons sur une équipe d'experts de classe mondiale passionnés de l'industrie, de propriétés intellectuelles basées sur l'IA, des plus récentes technologies numériques, d'une solide compréhension des applications critiques et d'un écosystème de partenaires pour accélérer les résultats. Nous appuyons notre succès sur un réseau de centres de livraison spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous cherchons à faire une différence. Nous sommes Alithya.

Découvrez-en plus à l'adresse www.alithya.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables ou qui répondent à la définition de « forward-looking statements » de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres règles refuges américaines applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ou qui portent sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futur et des perspectives d'affaires d'Alithya, de même que d'autres renseignements ayant trait à la stratégie d'affaires et aux plans d'Alithya ou décrivant des situations ou des événements futurs, constituent tous des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « prévoit », « s'attend à », « entend », « planifie », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « pourrait », « voudrait », « fera », « peut », « est en mesure de », « continue », « possible », « devrait », « projette », « cible » et d'autres termes et expressions similaires ou variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces expressions et termes particuliers.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider les investisseurs et les autres lecteurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation attendu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent la possibilité que les avantages attendus de l'acquisition (dont les nouvelles opportunités, les synergies et l'augmentation des capacités en matière d'IA et de délocalisation stratégique) ne se concrétisent pas, les risques liés à intégration des activités d'eVerge, la perte de certains clients et membres clés de son personnel, les coûts et les passifs potentiels non divulgués dans le cadre de l'acquisition et d'autres facteurs énoncés dans la rubrique « Risques et incertitudes » des rapports de gestion d'Alithya pour l'exercice clos le 31 mars 2024 et le trimestre clos le 31 décembre 2024 ainsi que dans les autres documents qu'elle rend publics, y compris ceux déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, que l'on peut consulter sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a pas actuellement connaissance ou qu'elle juge négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir une incidence défavorable significative sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, ses activités ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

