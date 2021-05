Aliments du Québec appliquera les recommandations formulées par le Vérificateur général dans son rapport sur les vérifications et les suivis des produits qui affichent ses logos

LONGUEUIL, QC, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Aliments du Québec a pris connaissance du Rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ) rendu public aujourd'hui concernant ses procédés de vérification et de suivi des produits qui affichent ses logos. Aliments du Québec accueille favorablement les recommandations sur l'importance de renforcer le système de vérification des produits portant ses marques de certification, d'autant plus que l'organisation était déjà engagée dans un processus d'amélioration continue.

Aliments du Québec souhaite rappeler que bien qu'il ait reçu du MAPAQ une somme de 26 millions de dollars au cours des quatre dernières années, 15 M $ ont été versés à la fin d'avril 2021, ce qui lui permettra d'atteindre ses objectifs dans un contexte d'accroissement significatif de la demande.



Pour la directrice générale d'Aliments du Québec, Marie Beaudry, l'organisme souscrit à ces recommandations et poursuivra ses efforts en matière de vérification et de suivi. « Aliments du Québec n'a pas attendu le dépôt du rapport pour entreprendre les travaux en lien avec les attentes qui nous ont été exprimées. Déjà, notre plan d'action 2020-2021 proposait la mise en place de mesures pour maintenir la crédibilité de nos marques de certification et de nos processus de contrôles. D'ailleurs, en janvier 2021, nous avons amorcé l'élaboration de notre Programme de surveillance et de protection de la marque dont l'objectif ultime est de renforcer notre système de vérification. »

Ce programme comporte une série de mesures, comme par exemple :

L'élaboration et le suivi d'un calendrier des activités de surveillance

La gestion des mises à jour annuelles des données de vérification

Le contrôle régulier des ententes signées par les entreprises adhérentes

La surveillance assidue des entreprises qui ne renouvellent pas leur adhésion

La vérification selon la fréquence établie de l'utilisation illégale des marques par des entreprises dont le statut est inactif

L'amélioration du processus et de la gestion des non-conformités

L'augmentation du nombre d'audits en entreprise et de produits contrôlés lors de surveillances et d'inspections en lieux de vente, sous réserve des mesures gouvernementales liées à la COVID-19

Réparties sur le territoire québécois, près de 1 500 entreprises agroalimentaires adhèrent à Aliments du Québec. Tout au long du processus de vérification, ces entreprises sont accompagnées par des équipes dûment formées qui voient à la collecte d'informations relatives aux ingrédients, leur provenance et la disponibilité au Québec. Ces renseignements sont corroborés par le biais de sources fiables et d'experts indépendants, notamment les fédérations et associations de l'industrie agroalimentaire. À ce jour, quelque 25 000 produits sont vérifiés.

En raison de la pandémie de COVID-19, l'intérêt pour les produits locaux s'est amplifié. Aliments du Québec a connu un fort achalandage ayant eu à traiter, durant la dernière année, près de 7 500 demandes de vérification de produits, comprenant des nouveaux produits, des contrôles et des mises à jour. Il s'agit d'une hausse de 115 % en un an, la plus importante hausse observée au cours des 10 dernières années.

La direction d'Aliments du Québec a fait le point avec son conseil d'administration sur la situation actuelle et sur les progrès accomplis à ce jour, relativement à la mise en œuvre des mesures d'action inscrites dans son Programme de surveillance et de protection de la marque. « Chaque jour, nos équipes s'activent à promouvoir les produits et les entreprises d'ici, mais aussi à régler des situations de non-conformité, à améliorer les processus, et à développer de meilleurs outils de suivi, affirme Mme Beaudry. Chez Aliments du Québec, l'amélioration continue fait partie intégrante de la culture organisationnelle. »

Ce rapport du VGQ fait suite à un audit de vérification réalisé au cours des derniers mois. Ce dernier a pu compter sur l'entière collaboration de la direction d'Aliments du Québec.

Pour en savoir plus sur les procédés de vérification d'Aliments du Québec, consulter le site alimentsduquebec.com/processusdeverification.

À propos d'Aliments du Québec

Le Conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois, mieux connu sous le nom Aliments du Québec, est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir l'industrie agroalimentaire et à contribuer à son développement, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion des quelque 25 000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons.

