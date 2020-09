Aliments du Québec accueille avec enthousiasme le cadre stratégique du MAPAQ pour l'augmentation d'achat d'aliments québécois dans les institutions publiques

LONGUEUIL, QC, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois annoncée aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), M. André Lamontagne, Aliments du Québec se réjouit de l'ensemble des mesures présentées qui favoriseront l'achat d'aliments québécois par les institutions, et contribueront au succès de l'implémentation de son programme institutionnel Aliments du Québec au menu. Il s'agit de mesures qui arrivent à point pour l'organisation et ses membres et pour tous les acteurs des secteurs bioalimentaires et du milieu institutionnel. Le programme Aliments du Québec au menu entend poursuivre sa mission de promotion des établissements institutionnels - publics ou privés - en plus de les soutenir dans leurs démarches d'approvisionnement en produits alimentaires locaux.

« Cette annonce envoie un message rassembleur quant à l'importance de faire de l'approvisionnement local et écoresponsable en institution une priorité. Nous sommes heureux d'y contribuer et nous saluons ce grand pas de notre gouvernement dans la bonne direction », déclare M. Yoann Duroy, président du conseil d'administration d'Aliments du Québec. « Faire le choix « local », c'est ce que nous souhaitons encourager en toutes occasions. La Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois s'inscrit dans le cadre de notre mission qui vise à amener l'ensemble de nos institutions à intégrer les aliments locaux à leurs menus », ajoute monsieur Duroy.

Aliments du Québec compte poursuivre le mandat spécifique qui lui a été octroyé par le MAPAQ depuis trois ans et ainsi permettre au programme Aliments du Québec au menu de remplir sa mission de promotion et d'accompagnement des institutions engagées dans l'approvisionnement local. Le programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu existe depuis 2014. Il fut d'abord créé et conçu pour les restaurateurs, en collaboration avec l'Association Restauration Québec (ARQ). Un volet dédié au milieu institutionnel fut ensuite développé, en partenariat avec Équiterre et avec le soutien du MAPAQ, et lancé en 2016. Le milieu HRI (hôtels, restaurants et services alimentaires en établissement) constitue une vitrine incomparable pour les produits et les producteurs d'ici, sans compter son importance pour notre économie. D'où le bien-fondé d'un programme créé spécialement pour ce milieu.

À propos d'Aliments du Québec

Le Conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois, mieux connu sous le nom Aliments du Québec, est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir l'industrie agroalimentaire et à contribuer à son développement, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion des quelque 22 000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons.

SOURCE Aliments du Québec

Renseignements: Pour plus d'informations, ou pour organiser une entrevue : Valérie Lavoie / Christella Massimo, Massy Forget Langlois relations publiques, 438 885-9135 / 514 531-1264, [email protected], [email protected]

Liens connexes

http://www.alimentsduquebec.com/