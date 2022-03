À la lumière de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la société suspend ses opérations dans ses 38 magasins en Russie, tout en prenant soin de ses employés et en assurant la fermeture de ses activités de manière sécuritaire

LAVAL, QC, le 7 mars 2022 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) annonce que, dès maintenant, la société suspend ses activités en Russie et met en place des plans pour prendre soin de ses employés de manière responsable et sécuritaire.

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, a ajouté : « Nous condamnons l'agression de la Russie contre l'Ukraine ainsi que les effets humanitaires considérables tant sur les Ukrainiens que sur les Russes. Nous avons donc pris la décision de suspendre nos opérations. Couche-Tard a des magasins en Russie depuis près de trois décennies et nous sommes fiers des membres de notre équipe russe et de leur dévouement envers nos clients et les communautés locales. »

En Russie, Couche-Tard a exercé ses activités sous sa marque mondiale Circle K, qui compte plus de 320 employés et 38 magasins situés à Saint-Pétersbourg, Mourmansk et Pskov.

La société a déjà fait don de plus de 1,5 million $ US à la Croix-Rouge et a lancé une campagne mondiale pour recueillir des fonds additionnels pour le peuple ukrainien. Depuis le début de la crise, les équipes locales de Circle K en Pologne, dans les pays baltes et dans l'ensemble du réseau européen ont offert du soutien aux réfugiés en leur fournissant du carburant gratuit, de la nourriture et des breuvages, du logement ainsi que des dons à des organismes de bienfaisance pour enfants.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant près de 14 200 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier.

